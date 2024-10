Amazonが2024年10月16日(水)に電子書籍リーダー「Kindle」「Kindle Paperwhite」「Kindle Scribe」の新型モデルを一斉に発表しました。各モデルにはページめくりの高速化や画面輝度の向上などの変化が加わっています。Kindle (キンドル) 電子書籍リーダー | Amazonhttps://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=3933932051

Amazon Newsroom - Amazon、Kindleシリーズを刷新https://amazon-press.jp/Top-Navi/Press-releases/Presselist/Press-release/amazon/jp/Devices/2024/Kindle-Series-2024/◆Kindle「Kindle」はKindleシリーズの中で最も小型なモデルです。2024年版のKindleは前モデルと比べて画面輝度が25%向上し、コントラスト比も向上しました。また、ページめくりも高速化しているとのこと。カラーは「ブラック」と「マッチャ」の2色はストレージ容量は16GBです。2024年版のKindleはすでにAmazon.co.jpで入手可能で、価格は税込1万9980円です。Amazon.co.jp: New Kindle (2024年発売)、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、16GBストレージ、マッチャ、広告なし◆Kindle Paperwhite2024年版のKindle Paperwhiteは画面サイズが前モデルの6.8インチから7インチへ大型化し、ページめくり速度は25%高速化しました。Amazon.co.jpでの販売価格は税込2万7980円です。Amazon.co.jp: New Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック◆Kindle Paperwhite シグニチャーエディションKindle Paperwhite シグニチャーエディションはKindle Paperwhiteと同じ大きさのボディに32GBのストレージと明るさ自動調整機能を詰め込んだモデルです。カラーは「メタリックブラック」と「メタリックシェード」の2種類が用意されており、価格はいずれも税込3万2980円です。Amazon.co.jp: New Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB) 7インチディスプレイ、明るさ自動調整、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、メタリックブラック◆Kindle Scribe Notebook DesignKindle Scribe Notebook Designは手書き機能を備えた「Kindle Scribe」のベゼルを白色にしたモデルで、電子書籍に手書きメモを残せる「Active Canvas」と呼ばれる機能も搭載しています。ただし、Active Canvasは一部の電子書籍にのみ対応しており、縦書き書籍やマンガなどの固定レイアウトの電子書籍には非対応です。Kindle Scribe Notebook Designは「タングステン」と「メタリックシェード」の2色展開です。タングステンはストレージ容量を「16GB」「32GB」「64GB」から選択可能で、メタリックシェードは64GBモデルのみが展開されています。価格はストレージ容量によって異なり、16GBモデルは税込5万6980円です。Amazon.co.jp: New Kindle Scribe Notebook Design - 10.2インチディスプレイ、16GBストレージ、ノート機能搭載、プレミアムペン付き、タングステン (2024年発売)