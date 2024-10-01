【PlayStation Network：障害発生】
10月1日未明～ 発生中

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月1日、ネットワークサービス「PlayStation Network」において、障害が発生していると発表した。

　今回の障害は本日10月1日未明より発生しており、PSNへのサインイン、ゲームのオンラインサービス、PlayStation Storeでの購入など様々なサービスが利用しにくい状況となっている。またSNS「X」では「PSN障害」というワードがトレンド入りしている。現在は調査および復旧作業が行なわれており、新たな情報が待たれる。

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