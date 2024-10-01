「PlayStation Network」にて障害発生中。オンラインサービスやPS Storeが利用しにくい状況に
【PlayStation Network：障害発生】
10月1日未明～ 発生中
(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc.
10月1日未明～ 発生中
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月1日、ネットワークサービス「PlayStation Network」において、障害が発生していると発表した。
今回の障害は本日10月1日未明より発生しており、PSNへのサインイン、ゲームのオンラインサービス、PlayStation Storeでの購入など様々なサービスが利用しにくい状況となっている。またSNS「X」では「PSN障害」というワードがトレンド入りしている。現在は調査および復旧作業が行なわれており、新たな情報が待たれる。
【PlayStation™Network障害発生のご案内】- Ask PlayStation JP (@AskPS_JP) October 1, 2024
ただいま、PlayStation™Network（PlayStation®Store含む）をご利用いただけない場合がございます。
お客様にはご不便をおかけし大変申し訳ございません。
調査及び復旧作業を行っておりますので、いましばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。 pic.twitter.com/vYjb5VrCu2
(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc.