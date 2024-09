NCT DREAM、北米ツアーを成功裏に終了“すぐに戻ってくるので少しだけ待ってほしい”

NCT DREAMがアジア、南米に続き、北米ツアーも盛況のうちに終えた。彼らは12日(以下、現地時間)ロサンゼルスを皮切りに、14日にオークランド、17日にフォートワース、19日にダルース、21日にベルモントパーク、24日にワシントンD.C.、26日にシカゴで「THE DREAM SHOW 3:DREAM()SCAPE」を開催し、アメリカ7都市を揺るがし、グローバルアイドルの地位を再び確固たるものにした。

北米ツアーの最終公演はシカゴのUnited Centerで華麗に行われた。NCT DREAMは「Smoothie」「ISTJ」「Broken Melodies」「Hello Future」などのヒット曲の舞台を相次いで披露し、自分たちだけの魅力とエネルギーを発散した。NCT DREAMは北米ツアーを終え「1ヶ月という時間が本当に早く感じた。今回の米州ツアーも、もう一度成長できる意味のある時間だった。一緒にいてくれて本当にありがとう。観客の皆さんが僕たちの歌を合唱し、ステージを見ながら幸せな顔を見れば、僕たちがさらにエネルギーを貰って癒される。シズニ(ファンの名称)にも今回の公演が良い思い出になることを願い、すぐに戻ってくるので少しだけ待ってほしい」と、感想を伝え、ファンと再び会う日を約束した。最後に彼らは「Rains in Heaven」「ANL」「Like We Just Met」などをアンコール曲として披露し、ステージの随所を駆け回りファンと目を合わせて近くでコミュニケ―ションを取り、感謝の気持ちを表現した。一方、北米ツアーを成功裏に終えたNCT DREAMは、10月30日にオランダのロッテルダム、11月3日にデンマークのコペンハーゲン、11月6日にドイツのベルリン、11月8〜9日にフランスのパリ、11月12日にイギリスのロンドンでヨーロッパツアーを行う。