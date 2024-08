自毛植毛という選択肢を知ってもらう！NEW AGE CLINIC「嶋大輔」イメージキャラクター起用

自毛植毛専門クリニックのNEW AGE CLINIC(ニューエイジクリニック)は2024年8月15日、タレント・歌手の嶋大輔さんをイメージキャラクターに起用したことを発表しました。

NEW AGE CLINIC「嶋大輔」イメージキャラクター起用

【タレント・歌手 嶋大輔さんの起用について】

今回の起用は、薄毛に悩む男性に寄り添い、自毛植毛という選択肢を日本で広く知ってもらうことを目的としています。

嶋さんは、自身の薄毛経験をオープンにし、自毛植毛による変化を語ることで、多くの方々に勇気と希望を与える存在として期待されています。

●薄毛治療への抵抗感の払拭

●高品質な植毛技術の提供

●植毛文化の普及

嶋大輔 植毛に挑戦します

<嶋大輔さんコメント>

「10代からトレードマークだったリーゼントが立たなくなってきた」という悩みを告白した嶋さんは、「男として、いつまでもカッコよくありたい。

でも、年齢を重ねるにつれ、髪の毛の悩みは避けて通れない。

植毛は、そんな悩みを解決し、自信を取り戻すための手段の一つ。

今回の決断をきっかけに、もっと多くの人に植毛を知ってもらい、前向きな気持ちになってほしい。」とコメントしています。

嶋大輔 最近の悩み

<嶋大輔さんプロフィール>

1964年5月22日兵庫県生まれ

横浜銀蝿のライブを観に行っていたところスカウトされ横浜銀蝿の弟分としてデビュー。

最大のヒット曲「男の勲章」は後に様々なアーティストによりカバーされる。

リーゼントヘアーでツッパリの風貌から、当時10代の若者を中心にカリスマ的存在として支持を受ける。

俳優としても、ドラマ・映画・Vシネマ等、様々な作品に出演し、バラエティにも多数出演するなど、歌に留まらずマルチに活動。

最近では、ドラマ化された人気漫画「今日から俺は!!」の主題歌として「男の勲章」がカバーされ話題となった。

【NEW AGE CLINIC(ニューエイジクリニック)とは】

「植毛は新時代へ」をコンセプトに、最新の技術ときめ細やかな医師の技術で、自然で美しい髪の再生を目指す自毛植毛専門クリニックです。

■国内トップクラスの医師による施術が可能

20年以上の経験と3,000症例以上の施術実績を持つ横張賢司医師が担当します。

新宿アイランドタワークリニックの筆頭医師も務めた、植毛業界を牽引する存在です。

■HCE(毛母細胞特異的活性化因子)による革新的な治療

イスラエルの毛母研究所と独占契約を結び、既存毛を太くする効果が期待できるHCE溶液を注入します。

それにより、頭皮が透けて見える部分をカバーし、植毛との相乗効果により、より増えた実感を得られることが期待できます。

■植毛文化の普及

欧米のように、植毛をより身近で一般的なものにすることを目指しています。

嶋さんの起用を通じて、植毛に対するネガティブなイメージを払拭し、新しい植毛文化を創造します。

【院長紹介】

・1995年医師免許取得

・2003年アイランドタワークリニック勤務

・2024年アイランドタワークリニック退職

・2024年ニューエイジクリニック入職

<院長コメント>

長い期間植毛手術に関わってきました。

今回ご縁があり、ニューエイジクリニックでの治療を担当することとなりました。

最新の医療機器を備えた環境の下、この治療に関して経験豊富なナース、カウンセラーとのチームで満足度の高い医療を提供していきたいと考えています。

【クリニック概要】

◆銀座院

電話番号 :03-3527-9988

所在地 :〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-16 VORT銀座イースト10F

診療時間 :10:00〜19:00

休診日 :年中無休

アクセス :地下鉄「東銀座」駅から徒歩1分

◆渋谷院

電話番号 :03-3464-1128

所在地 :〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町33-12 J+Rビル サイドR 6F

診療時間 :10:00〜19:00

休診日 :年中無休

アクセス :各線「渋谷駅」から徒歩7分

◆福岡院

電話番号 :092-753-6276

所在地 :〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3丁目4-3 大隈ビル 5階

診療時間 :10:00〜19:00

休診日 :月曜、木曜

アクセス :「天神駅」西1番出口より徒歩2分

