「MAKEMATE1」からデビュー！NouerA、初の来日公演が決定…9月23日豊洲PITでファンミーティング開催

2024年7月、KBS 2TVオーディション番組「MAKEMATE1」からデビューの夢を叶えることになったビン・ファン、リン、ミラク、ヒョンジュン、キヒョン、ジュンピョ、ユソプの7人組グループ NouerA(ヌエラ)。「繋がる」という意味のフランス語「nouer」と時代を意味する「era」の単語を組み合わせた造語からなる「NouerA(ヌエラ)」として、新たにK-POPシーンに誕生した。7人の少年が時代を繋げるような音楽シーンの拡大を目指すと共に、新たなK-POPの時代をリードするグループに成長するという覚悟が込められている。

そんなNouerAによる初来日イベントの開催が、2024年9月23日(月・祝) 豊洲PITにて決定! 「MAKEMATE1」から応援してくれたファンに、NouerAとしてパワーアップした7人あのパフォーマンスをお届けする!

■公演概要

「NouerA 1st Fan meeting in Japan [Thank you MA1: Hello NouerA]

会場:豊洲PIT(〒135-0061 東京都江東区豊洲6-1-23)

日時:2024年9月23日(月・祝)

昼公演 14:00開場 / 15:00開演

夜公演 18:00開場 / 19:00開演



【チケット価格】

・先行スタンディング席:9,900円(税込み)

・一般スタンディング席:11,000円(税込み)

・VIP席:15,400円(税込み)

※VIP席アップグレード(5,500円)+ 先行スタンディング席(9,900円)

※VIP限定特典あり/詳細は後日発表予定



主催:NouerA Entertainment/MAKESTAR JAPAN/株式会社RBW JAPAN

制作協力:ぴあ

運営:ぴあ



■関連リンク

・NouerA 公式X

・NouerA 日本公式X