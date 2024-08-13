¼Â¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡©ÊÒÉÕ¤±¸½¾ì¤ÇÀ°Íý¤Î¥×¥í¤¬¸«¤¿¡ª¡ÖÊÒÉÕ¤±¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡×
¤ªÊÒ¤Å¤±¸½¾ì¤Ç¸«¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤´¾Ò²ð
¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÊÒÉÕ¤¤¤¿¤ªÉô²°¤ÏÃµ¤·Êª¤â¤Ê¤¯¤ÆÁÝ½ü¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤ÊÉô²°¤Ë¤¤¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ÆºÇ¹â¡ª
¤À¤±¤É¡£
º£¡¢¤â¤·¤ªÉô²°¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÊÒÉÕ¤¤¤¿¾õÂÖ¡×¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö¥â¥Î¤ò¼Î¤Æ¤¿¤±¤ì¤É¸å¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å²ù¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂåÉ½Åª¤Ç¤¹¤Í¡£
º£¤Þ¤Ç400¸®¤Û¤É¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Fujinao¡Ê¥Õ¥¸¥Ê¥ª¡Ë¤¬¤ªÊÒ¤Å¤±¸½¾ì¤Ç¸«¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥È¥é¥Ö¥ë¤ÈÂÐ½èË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡²ÈÂ²´Ö¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸
Æ±¤¸°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¥â¥Î¤òÎ¯¤á¹þ¤ó¤ÀÊý¤¬°Â¿´´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£
Éô²°¤òÊÒÉÕ¤±»Ï¤á¤ë¤È¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡ª¡×¤È²ÈÂ²¤«¤éÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Î¡Ö°Õ¸«¤ÎÉÔ°ìÃ×¡×¤Ï¼Â¤ÏÊÒ¤Å¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤É¤Á¤é¤«¤¬²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿¤À¤±¡£
½¤¤¤â¤Î¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤¬Íè¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤¬¥Á¡¼¥à¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤¿¡¢¤È¹Í¤¨¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÍ½È÷¤¬¤Ê¤¤
ÀèÆü¡¢»Ò¶¡¤¬É®È¢¤ò°ì¼°Ìµ¤¯¤·¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Î²æ¤¬²È¤Ê¤é¤ÐÉ®È¢¤â¡¢¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤âÄêµ¬¤â¥Ï¥µ¥ß¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»àÂ¢ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë°ì»þÅª¤Ê¥»¥Ã¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢º£¤Ï¾ÃÌ×ÉÊ°Ê³°¤ÎÍ¾¾êºß¸Ë¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÍÈ¯Åª¤Ê»öÂÖ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌÇÂ¿¤Ëµ¯¤¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·ë¶É¤Ï¤¤¤Ä¤«¹¥¤ß¤Î¥â¥Î¤òÇã¤¤Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤ªÅ¹¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
£ÍèµÒ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤
Éô²°¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤½¤Î¶õ´Ö¤òÌµÍý¤Ê¤¯°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Î¤ÎÁíÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î»þ¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»àÂ¢ÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬Äã¤¤¡ÖÍèµÒÍÑ¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
ÊÒ¤Å¤±¤òµ¡¤ËÍèµÒÍÑ¤ÎÉÛÃÄ¤ä¿©´ï¤ò¼êÊü¤¹¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢µÞ¤ÊÇñ¤Þ¤êµÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¤ÏÉÛÃÄ¤¬¤Ê¤¯¤Æº¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
»öÁ°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤ªÉÛÃÄ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¿©´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«Ê¬Ã£¤¬ÉáÃÊ»È¤¤¤¹¤ë¿©´ï¤ò¾¯¤·Â¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÍèµÒÍÑ¤È·óÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¾å¼Á¤Ê¿©´ï¤òÉáÃÊ»È¤¤¤¹¤ë¤ÈÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤âË¤«¤Ë¤Ê¤ê°ìÀÐÆóÄ»¤Ç¤¹¤è¡£
¤Çã¤¤Êª¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë
ÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¤´¤Ã¤³¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë»Ò¶¡Ã£¡£
¤½¤¦¡¢Çã¤¤Êª¤Ï¥ì¥¸¥ã¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥â¥Î¤Þ¤Ç¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥ì¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÇã¤¤Êª¡×¤ÏÊÒ¤Å¤±¤ÎÂçÅ¨¡ª
½µËö¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤¬¼ñÌ£¡¢¤È¤¤¤¦¤´²ÈÂ²¤À¤È¤½¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Î²ó¿ô¤ò¸º¤é¤¹É¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²È¤ÎÃæ¤òÊÒ¤Å¤±¤¤Ã¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¿Í¤ÏÌµÂÌ¤ÊÊªÍß¤â¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£¡¢Çã¤¤Êª¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤½¤Î¼ñÌ£¤¬¼«Á³¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÊÒ¤Å¤±¤Çµ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È4¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
Â¿¾¯¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¤ªÉô²°¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¼¤ÒÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Fujinao¡Ê¥Õ¥¸¥Ê¥ª¡Ë¤Ç¤·¤¿¡ª