◆きょうのパリ五輪・トピックス◆体操男子団体で、日本がリオ五輪以来2大会ぶりの金メダルを獲得した。2種目目のあん馬で橋本大輝が落下。日本は前半を終え5位に後退するも、最終種目で中国の2人目が2度落下する波乱の展開に。橋本が鉄棒で好演を披露し、奇跡の逆転劇となった。体操五輪金メダリストの内村航平氏は「僕も優勝した気持ちになった。」と興奮した様子を見せた。そのほか、スケートボード男子ストリートの決勝では堀米雄斗が大逆転の五輪連覇、総合馬術団体決勝では平均年齢41.5歳の「初老ジャパン」が銅メダルで92年ぶりの快挙となった。※五輪ニュースは こちら から◆その他の主な競技結果◆・競泳女子400m個人メドレー決勝:成田実生6位入賞・競泳男子200m自由形決勝:松元克央8位入賞・柔道女子57キロ級3位決定戦:舟久保遥香銅メダル・柔道男子73キロ級3位決定戦:橋本壮市銅メダル・フェンシング男子フルーレ個人3位決定戦:飯村一輝4位入賞◆本日の主な競技予定◆(※時間は競技開始予定時刻)・【15時00分】トライアスロン男子決勝・【17時06分】柔道女子63kg級 2回戦 日本(高市未来) vs キューバ・【17時18分】柔道男子81kg級 2回戦 日本(永瀬貴規) vs ウルグアイ・【21時30分】卓球混合ダブルス決勝・【22時00分】水球男子予選ラウンド グループB 日本 vs フランス