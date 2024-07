パリス・ヒルトン(43)が、もうすぐ生後8か月になる娘ロンドンちゃんと一緒に英ロンドンのヒルトン・ホテルで過ごしている姿をSNSに公開した。パリスは「ロンドン・ヒルトンがザ・ロンドン・ヒルトンにいる」と記して、「娘の名前を冠した街に連れてくる夢が叶った!」と言葉を添えた。パリスは以前から、娘には“ロンドン”と名付けたいと公言しており、その理由について「お気に入りの街だから」と明かしていた。

【この記事の動画を見る】パリス・ヒルトンは、夫で実業家のカーター・リウム氏(43)との間に、代理母出産を通して生まれた息子フェニックス君(1)と娘ロンドンちゃんがいる。ロンドンちゃんは、出生証明書によると2023年11月11日に誕生し、フルネームが"London Marilyn Hilton Reum(ロンドン・マリリン・ヒルトン・リウム)"と記載されていることが報じられた。パリスは、以前から娘に"ロンドン"と名付けたいと公言しており、2022年に米トーク番組『エレンの部屋(The Ellen DeGeneres Show)』にゲスト出演した際には、その理由をこう語っていた。「女児には、"London Marilyn Hilton Reum(ロンドン・マリリン・ヒルトン・リウム)"と名付けるつもりよ。マリリンは私の祖母にちなんだもの。ロンドンは私のお気に入りの街だし、パリスとロンドンが一緒だなんて響きが素敵よね。」そんなパリスが7日(以下、現地時間)、娘ロンドンちゃんを名前の由来となった街ロンドンに連れてきたことを、自身のInstagramで報告した。公開したのは、ロンドンにあるホテルの部屋で母娘が触れ合っている微笑ましい姿を捉えた動画だ。ロンパースを着たロンドンちゃんは、ブランケットの上で仰向けに寝転んでいる。パリスはロンドンちゃんの頭をそっと撫でたり、片手にキスをするなど愛情たっぷりに接している。ロンドンちゃんはカメラの方に視線を向けていたが、手にキスをされると嬉しそうな表情を浮かべ、母パリスの顔をじっと見つめた。画面には、「ロンドンがロンドンにいます!」「こんにちは。笑顔の女の子」といったメッセージが添えられた。この動画は、パリスの曾祖父コンラッド・ヒルトン氏が創業したホテルチェーン「ヒルトン」で撮影されたもので、パリスは投稿に「ロンドン・ヒルトンが、ザ・ロンドン・ヒルトンにいます」とお茶目な言葉を記した。そして「私の小さなプリンセスに、本当に恋してる。彼女の名前を冠した街に初めて連れてこられるなんて、ついに夢が叶ったわ!」と述べると、娘と初めて「ザ・ロンドン・ヒルトン」に滞在したことについて、このように綴った。「私は赤ちゃんの頃から、毎年の夏をこのホテルで過ごしてきた。そして今、私はこの特別な家族の伝統を、娘のロンドンと分かち合えるのよ。」「娘の名前は、私が世界で一番好きな街にちなんだもの。大好きな街で、一緒に新しい思い出を作るのが待ち切れないわ。」コメント欄では、ヒルトン・ホテルの公式アカウントが「ロンドン・ヒルトンちゃんがザ・ロンドン・ヒルトンにいるなんて、最高に素敵。今日は私達にとって素晴らしい日になりました」とパリスを絶賛した。また、多くのフォロワーもロンドンちゃんの姿について、「天使の赤ちゃん!」「本当に愛らしい。ロンドンちゃん、ロンドンへようこそ」「可愛いを通り越している!」といったコメントを書き込んでいた。パリスは自身のSNSで子ども達と一緒に過ごす姿をたびたび投稿しており、5日には息子フェニックス君とキスをする微笑ましい動画を公開した。プライベート機内で撮影された動画には、お揃いのパジャマを着たパリスとフェニックス君が向かい合って座り、キスをしたり寄り添う様子が捉えられていた。