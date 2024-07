「ザ・ボーイズ」シーズン4第6話『汚れ仕事』では、母乳好きのホームランダーにとって思わぬビッグサプライズが起きた。不意をつかれたという視聴者もたくさんいたことだろう。

シーズン4の物語も佳境に差し掛かってきたところでの急展開、ショーランナーのエリック・クリプキが演出の裏側を語っている。

この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン4第6話『汚れ仕事』のネタバレが含まれています。

© Amazon MGM Studios 「ザ・ボーイズ」シーズン4、母乳再び

「ザ・ボーイズ」シーズン4第6話『汚れ仕事』の終盤では、母乳大好きなホームラダーに予期せぬ出来事が起こる。セブンの新入りメンバー、ファイアクラッカー(ヴァロリー・カリー)が母乳を差し出してきたのだ。テックナイトの屋敷でのパーティー中にスターライトを逃したファイアクラッカーに怒り心頭だったホームランダー(アントニー・スター)は今にも目からレーザーを放たんとばかりの表情だったが、逆に母乳のレーザーを浴び、怒りを鎮めるのだった。

ホームランダーといえば、大の母乳好きで知られる。母の愛情を知らずに育ったホームランダーはその反動からか、母親的存在だったヴォート社副社長のマデリン・スティルウェル (エリザベス・シュー)に倒錯した愛情を抱くようになり、シーズン1のラストで自ら焼き殺すまで、彼女の母乳をチュウチュウと吸っていた。

マデリンの亡き後もホームランダーはミルクに執着するように。シーズン2では冷蔵庫で保管されていたマデリンの母乳をゴクゴクと飲むシーン、シーズン3では農場にいた牛の乳をバケツに搾ってがぶ飲みするシーンが登場。シーズン4でも終始ミルクシェイクを手に持ち、母乳好きであることを隠しきれていないようだった。

第6話の予期せぬ展開、製作陣はどのような発想で生み出したのだろうか。米で同シーンを振り返ったショーランナーのエリック・クリプキは、セブンで除け者にされるファイアクラッカーの気持ちを代弁しながら、脚本家ルームでのやり取りを明かしている。

「僕たちも話していたことですが、彼女はシスター・セージを追い出すためにより良いポジションにつこうと躍起になっていて、ホームランダーの注目を奪い合う存在になっています。 セージは人々が知的に必要とすることに長けていますが、ファイアクラッカーは人々が感情的に必要とすることに長けていると話していました。 そして私たちはこう考えました。“ホームランダーがこの世で最も必要としているもので、他の誰にも与えられないものは何だろう?”と。それこそ、“母乳を飲ませてくれる女性が必要だ”ということでした。(脚本家の)エリー・モナハンが“もしそれをするのなら、今までで一番クレイジーなことです”と言ったのをはっきり覚えています。」

© Amazon MGM Studios

演じたファイアクラッカー役のヴァロリー・カリーとホームランダー役のアントニー・スターにも迷いはなかったようだ。「もちろんアントとヴァルは “よし、やりましょう!”って感じでしたよ」とクリプキ。とはいえ、トロントでの撮影初日にはカリーに前もって「はっきりさせておきたいんだけど、ファイアクラッカーは彼に授乳する予定だ 」と伝えたそう。これに対する彼女の返事は「そりゃそうでしょう 」というようなものだったという。

米ではカリーも授乳シーンについて言及しており、「ホームランダーが母乳好きなのはみんな知っています。クリプキからその話が出たとき、私にとって避けられないことだと感じました」 と振り返っている。「もちろん最後にはそうなるでしょうし、それがファイアクラッカーという人なんだと理解できました。あのシーンは大好きでしたね」。

さて、ファイアクラッカーというかけがえのない存在が現れた今、ホームランダーにはどのような変化が見られるのだろうか。シーズン4も残すところあと2話。今後の展開はまったく先が読めない。

「ザ・ボーイズ」シーズン4第1話~第6話はAmazon で独占配信中。

