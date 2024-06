お子様歓迎！ 都会のど真ん中に鳥羽シェフが考える理想のファミレスがオープン（東京・原宿）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・原宿にオープンしたファミリーレストラン。メニューも店内もワクワクする内容です!

FAMiRES(東京・原宿)

広々とした店内 写真:お店から

2024年4月17日、明治通りと表参道が交差する神宮前交差点前に誕生した新たなランドマーク「ハラカド」5階に「FAMiRES」がオープンしました。

代々木上原のイノベーティブレストラン「sio」などを運営する、sio株式会社のファミレリーレストランです。店名の小文字の「i」は「sio」の「i」からインスピレーションを得ているそう。

「多様性を内包したファミリーレストラン」をテーマに、老若男女誰もが来たくなる場所を提供したい、たくさんの人においしいを届けたい、との思いから発案し、オープンに至りました。

東急プラザ原宿「ハラカド」 出典:ゆっきょしさん

原宿は多くの人が行き交う場所であり、カルチャーを発信し続ける街。みんなが大好きなファミレスの定番メニューを楽しみながら「楽しいコトが起こる場所」「新しい時代のファミリーレストラン」を目指しつつ、レストランだけではない新しい提案を発信するプラットフォームとして、今後、さまざまなカルチャーを持つクリエーターともコラボレーション予定とのこと。ますます目が離せませんね。

オーナーの鳥羽周作氏は、Jリーグの練習生、小学校の教員を経て、31歳で料理の世界へ飛び込んだ異色の経歴の持ち主。2018年、代々木上原に「sio」をオープン以来「ミシュランガイド東京 2020」から5年連続で掲載されています。現在は「sio」「Hotel’s」「o/sio」「o/sio FUKUOKA」「パーラー大箸」「㐂つね」「ザ・ニューワールド」「おいしいパスタ」「NAGANO」「FAMiRES」の10店舗を展開するsio株式会社代表取締役を務めながら、書籍やYouTube、SNSで公開するレシピやフードプロデュースなど、レストランの枠を超えて活躍中。自身のモットーである「幸せの分母を増やす」を体現するべく、さまざまな手段で「おいしい」を届けています。

鉄板ハンバーグ 写真:お店から

おすすめメニューは「鉄板ハンバーグ」1,408円。西京味噌とはちみつ、赤ワインで甘みとコクをプラスした特製デミグラスソースが味の決め手です。

ふわとろたまごのオムライスとナポリタンのハーフ&ハーフ 写真:お店から

ハンバーグと並んで人気なのが「ふわとろたまごのオムライスとナポリタンのハーフ&ハーフ」1,518円。洋食の定番人気メニュー2品が一皿で楽しめる欲張りメニューです。

エビフライやカニクリームコロッケなど、トッピングを選ぶのも楽しそう♪

お子様ランチ 写真:お店から

このほか「サーロインステーキ」3,278円から「お母さんのミートソーススパゲッティ」1,298円、「うちゅうドリア」1,518円、「お子様ランチ」748円まで、まさにファミレスなラインアップ。家族連れもウェルカムなメニュー内容です。

FAMiRESサラダ 写真:お店から

「FAMiRESサラダ」1,408円は、メインでも食べられるようなボリュームのあるサラダ。アボカド、トマト、ソフトシェルシュリンプ、じゃがいも、ベーコン、からあげ、ゆで卵、チーズなどの具材がゴロゴロ入っています。

FAMiRESプリン 写真:お店から

食後のデザートやティータイムには「FAMiRESプリン」748円がイチオシ。コーヒー(ホットorアイス)と紅茶(ホットorアイス)各748円(セット385円)は、1杯おかわり無料なのもありがたいサービスです!

ウッドを基調とした特徴的なボックスシート 写真:お店から

ひとりでもグループでも利用しやすく、誰もが居心地の良さを感じられる空間をイメージして、内装はスキーマ建築計画に依頼。象徴的に設置された円形のボックスシートのほか、テーブルや窓際のカウンターなど、バリエーションに富む全99席を設けています。

開放的なテラス席も 写真:お店から

天気のいい日はテラス席も人気。原宿のど真ん中にいることを忘れてしまいそうな、抜けるような青空が広がります。

sio株式会社が運営する本気の洋食や、訪れるだけでワクワクするような店内など、随所に“sioイズム”を取り入れた付加価値が高いレストラン。しかも、原宿エリアの貴重なファミレス! レストラン選びに困った時にもありがたいですね。

食べログレビュアーのコメント

「鉄板ハンバーグ with 目玉焼き」1,540円 写真:お店から

『ハンバーグはボリュームもしっかりで肉感もありそして目玉焼きもちょうど良い焼き加減(さすが!!)。

デミグラスソースは西京味噌が入っているそうで濃厚でコクがあります!パンが進むソース、笑!

お野菜もたっぷりな上に、追いデミグラスソースもプレートに用意されています。

プリンは昔懐かしいタイプですが、テクスチャーは滑らか。甘さ控えめのクリームと一緒にいただくととっても美味しい!

気温も高く風がそよそよと気持ち良いテラス席でいただく洋食は最高でした!

ファミレスより美味しく、ファミレスよりお洒落な「FAMiRES」かと!

そしてお料理はファミレスよりリーズナブルな価格設定。ここは原宿のカドなのにね!』(どくだみちゃんさん)

「オムライス with エビフライ」2,046円 出典:クアトロフォルマッチョさん

『ファミレスといえばオムライスを食べたくなり、オーダーしたのは以下のラインナップ

からあげ with 奈良漬けタルタルソース

ふわとろたまごのオムライス エビフライトッピング

からあげは大きめでジューシー感もあり、ソースの奈良漬けの食感ともマッチしてとても美味しかったです。オムライスはふらっとろで、こちらも美味しくいただきました。

原宿でちょっと美味しいファミレスでお腹を満たしたい、そんなときにまた伺いたいと思います』(クアトロフォルマッチョさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆FAMiRES住所 : 東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿 ハラカド 5FTEL : 050-5593-3359

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:斎藤亜希

