【創業祭セール】実施期間:6月13日~16日

ピザハットは、創業66年を記念した「創業祭セール」を6月13日~16日の期間開催する。

今回のキャンペーンでは3種のピザMサイズが最大60%引きで購入できる。「ピザハット・マルゲリータ」は777円、「ハット明太マヨ」が900円、「デラックス」が1,200円で購入可能。また、これら3種を同時購入し持ち帰る場合は2,800円、デリバリーする場合は3,600円(通常価格6,890円)に割り引きされる。

さらに期間中はピザハットオンラインか公式アプリから注文した場合、1日1回までポイント(スライス)を3ポイント付与する。4日間連続して注文することで最大12ポイントを獲得できる。

