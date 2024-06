5月29日・30日、STARTO ENTERTAINMENT所属タレント14組が出演したイベント『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』の大阪公演が開催された。29日は、6月12日にリリースが決定したチャリティーシングルCDの表題曲「WE ARE」のパフォーマンスが公式YouTubeで生配信され、30日はファンクラブ会員限定で全編生配信。会場に集ったファンだけでなく、オンラインでその模様は注目された。

当公演で特に話題を集めていたのは、Travis Japan 松田元太の活躍だ。29日に怪我のため突如出演見合わせとなったKing & Prince 永瀬廉の代役として、5月23日に発売された新曲「moooove!!」を、30日の公演で郄橋海人と息ぴったりに披露したのだ。予想外のサプライズに、SNSでは驚きの声があふれていた。

バラエティ番組での活躍が多く、掛け算の九九が苦手だったり独特な日本語を使ったりと天然キャラで知られている松田。そんな彼が代打パフォーマンスを完璧にやり遂げたのには、どのような背景があるのか。本稿では、松田のダンスに対する姿勢や向き合い方について考える。

■わずか1時間の振り入れで大舞台へ ダンスの精鋭集団・最年少パフォーマー

30日の『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』公演後には、SUPER EIGHTの大倉忠義と丸山隆平、WEST.の小瀧望、timeleszの菊池風磨、SixTONESの田中樹らとともにInstagram Live(以下、インスタライブ)に出演した松田は、ビールを片手にパフォーマンスについて振り返った。「moooove!!」は前日にわずか1時間で振りを完璧に覚え、早朝までホテルで郄橋とお酒を交わしながらダンスの細かなニュアンス共有を行ったという。急な代役という強い緊張感の中でも、「過去イチと言っていいくらい楽しくダンスできた」と語っていた。

松田が所属するグループ Travis Japanは、ジュニア時代からダンスパフォーマンスを強みにしてきた。グループ発足の背景にも、マイケル・ジャクソンやビヨンセ、レディー・ガガなどと仕事をしてきたアメリカの大物振付師 トラヴィス・ペインがメンバー選考に関与するなど、実力派のスタッフ陣が集う。松田はそんなグループの最年少だ。

2022年3月からはダンスの武者修行のため無期限アメリカ留学を実施し、半年後の同年10月にはアメリカの大手レーベル Capitol Recordsよりグローバルデビューを果たした。デビュー曲「JUST DANCE!」はBTSの振り付けも行ったニッキー・アンダーセンが担当。他のグループに比べても類を見ないハイレベルなダンスを武器に、異例の活躍を遂げてきた。

■類稀なる運動能力とグループ活動によって培われた、ダンスの実力

Travis Japanのダンスの凄さは、まず何よりもそのシンクロ率の高さ。身長や年齢に幅がある中でも、キレがあり一糸乱れぬ動きで統一感を持たせ、観客を魅了する。3月22日に公式YouTubeチャンネルで公開された「Travis Japan - ‘T.G.I. Friday Night’ - Dance Practice Day-1 -」にもその実力は表れているが、同日に吉澤閑也が行ったインスタライブで、動画は3時間の振り入れ後に撮影したものだと明かされていた。

2023年10月20日から2024年3月15日まで放送された『Travis Japanのダンスだぜ!!』(中京テレビ)では、日本全国の高校生ダンス部員と交流を深める様子が描かれていた。既存の楽曲に新たな振り付けを施し、ハイレベルな課題に対して全力を出し切ったお互いの表現を賞賛しあう。その姿には、相手への深いリスペクトやダンスを心から楽しむピュアな情熱も窺い知れた。

その中でも松田自身は、小学生からダンスを習ってきた実力派。同時期にはサッカーチームでも活躍しており、運動神経はずば抜けている。しなやかな体幹や柔軟な吸収力は、本来の素養とメンバーと磨き上げてきたスキルの賜物なのだろう。

■演技力でダンスに深みが 表現へのストイックさこそ、松田のトレードマーク

永瀬と松田は、現在ドラマ『東京タワー』(テレビ朝日系)で共演中。それぞれ既婚の年上女性との禁断の恋にのめり込んでいく大学生を好演しており、松田が演じる耕二は相手役のMEGUMIとともに息を呑むようなシリアスなシーンも演じている。普段バラエティ番組で見せている松田のお茶目な姿とはギャップを感じさせる、鋭い眼差しや表情、艶やかな仕草。彼の高い演技力は、ダンスパフォーマンスの豊かな表現や、コロコロ変わる顔の表情にもつながっている。

ダンス以外にも、歌唱力や英会話など、世界に通用し続けるために弛まぬ努力を積み重ねてきた松田。そのストイックな姿勢は、限られた時間や逆境の中でも最高のパフォーマンスを成し遂げる固い決意の表れであり、だからこそ観る者の心を掴んで離さないのだろう。これからも貪欲に技を磨き続け、誰もが目を見張るような驚きの所業をやってのけるはずと、信じて疑わない。

(文=神田佳恵)