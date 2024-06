テルトニカIoTグループは、今回日本で新たにテルトニカジャパン合同会社の東京オフィスを設置、同国での事業活動を本格化しました。

テルトニカジャパン合同会社 東京オフィス設置

同社の産業用4G/LTEルーター製品

テルトニカIoTグループは、今回日本で新たにテルトニカジャパン合同会社の東京オフィスを設置、同国での事業活動を本格化しました。

(日本語HP:https://tinyurl.com/fnsa378c)

■テルトニカジャパン合同会社の事業内容

テルトニカジャパン合同会社は、日本市場においてテルトニカ・グループの事業活動を行っていす。

主にネットワークおよびテレマティクス製品の販売を展開し、将来的にEV充電器や遠隔医療機器などの販売も検討しています。

今後数年間、日本市場で毎年100%の成長(売上高ベース)を見込んでおり、順次、現地スタッフを増員していく計画です。

今回の東京オフィスの開設にあたり、テルトニカのアジア大陸事務所開発責任者であるヴィアセスラブ・ジェロセビッチ(Viaceslav Jarosevic)は、

「新オフィスを開設することで、できる限り日本のお客様に寄り添う環境を整える、ということを目指しています。

私たちにとって日本はアジアにおける重要な市場のひとつであることから、現地に営業担当者と技術サポートチームを置くことにしました。

これによりお客様とのやり取りが円滑になり、情報や技術サポートを提供するスムーズなアフターサービスを展開できるようになります」

とコメントを寄せました。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ネットワークおよびテレマティクス製品を販売!テルトニカジャパン合同会社 東京オフィス設置 appeared first on Dtimes.