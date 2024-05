世界的な人気ゲームキャラクターである「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」の新作グッズがセガから登場!

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」の躍動感あるアートを使用したファッションアイテムや雑貨などが展開されています☆

セガ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」グッズ

予約受付開始日:2024年5月21日(火)

商品発送予定:2024年8月上旬

販売店舗:セガ公式ECサイト「セガストア」ほか

セガの世界的な人気ゲームキャラクターである、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」

1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売されている人気キャラクターです。

そんな「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」のアートを使用した新作グッズがセガから登場!

存在感抜群なTシャツやパーカーのほか、ファッションのアクセントにピッタリなピンバッジなどがラインナップされています。

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」クラシックソニックプリントTシャツ

価格:3,900円(税込)

サイズ:M、L、XL

クラシックソニックのイラストがプリントされたTシャツ。

横になりながらあくびをする「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」を描いた、レトロ調で落ち着いたデザインがポイントです。

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」ソニック刺繍Tシャツ

価格:3,900円(税込)

サイズ:M、L、XL

胸元にワンポイントで「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」の刺繍が入ったTシャツ。

一枚で着こなすのはもちろん、重ね着コーデにもぴったりな、シンプルで普段使いしやすいデザインです。

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」クラシックソニックジップアップパーカー

価格:7,300円(税込)

サイズ:M、L、XL

クラシックソニックのイラストがプリントされたジップアップパーカー。

胸元にレイアウトされた「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」のイニシャル、

背面に大胆なタッチで落とし込まれたラインアートがかっこいい!

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」ベーシックシリーズピンバッジ

価格:各1,700円(税込)

種類:全6種(ソニック、テイルス、ナックルズ、エミー、シャドウ、Dr.エッグマン)

サイズ:

・ソニック 約W32×H24mm/アイテム 約W25×H25mm

・テイルス 約W29×H27mm/アイテム 約W25×H25mm

・ナックルズ 約W29×H26mm/アイテム 約W25×H25mm

・エミー 約W23×H30mm/アイテム 約W25×H25mm

・シャドウ 約W32×H26mm/アイテム 約W25×H25mm

・Dr.エッグマン:約W58mm.H47mm ※Dr.エッグマンはキャラクターのみとなります

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」たちとアイテムをそれぞれデザインしたピンバッジ。

服やカバンなど、好きなものに付けて楽しむことができます。

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」ベーシックシリーズアクリルスタンド

価格:各1,540円(税込)

種類:全6種(ソニック、テイルス、ナックルズ、エミー、シャドウ、Dr.エッグマン)

サイズ:

本体 約W128.×H150mm以内 ※キャラクターによって差異があります

台座:約50×50mm

「テイルス」こと「マイルス・パウアー」や「Dr.エッグマン」たちのイラストをプリントしたアクリルスタンド。

星型をあしらった台座にはキャラクターの英字ロゴがプリントされています。

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」ベーシックシリーズアクリルチャーム

価格:770円(税込)

種類:全6種(ソニック、テイルス、ナックルズ、エミー、シャドウ、Dr.エッグマン)

サイズ:

・ソニック 約W41×H56mm

・テイルス 約W46×H41mm

・ナックルズ 約W36×H67mm

・エミー 約W35×H52mm

・シャドウ 約W40×H58mm

・Dr.エッグマン 約W61×H70mm

「ナックルズ・ザ・エキドゥナ」や「 エミー・ローズ」「シャドウ・ザ・ヘッジホッグ」をダイカットでデザインしたアクリルチャーム。

そのままカバンのファスナーに付けたり、別売りのキーリングと合わせてアレンジできます。

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」ベーシックシリーズキーリング

価格:1,100円(税込)

サイズ:約W20×H100mm

シンプルなデザインで普段使いしやすいキーリング。

別売りのアクリルチャームをセットで付ければ自分だけのキーリングを作ることができます。

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」ベーシックシリーズ缶バッジコレクション

価格:単品 440円(税込)BOX 6,160円(税込)

種類:全14種

サイズ:約φ56mm

ソニックの主要キャラクターたちがそれぞれプリントされた缶バッジコレクション。

Tシャツやパーカーはもちろん、バッグや小物につけたりお部屋に飾ったりと、使い方は無限大です!

※ランダムで1種封入されます。絵柄は選べません

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」ベーシックシリーズクリアファイル2枚セット

価格:各1,100円(税込)

種類:全3種(ソニック&ナックルズ、テイルス&エミー、シャドウ&Dr.エッグマン)

サイズ:A4対応サイズ

オフィスや学校で使うのはもちろん、コレクショングッズとしてもおススメのクリアファイル2枚セット。

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」と「ナックルズ・ザ・エキドゥナ」セットのほか、

「マイルス・パウアー」と「エミー・ローズ」柄、

「シャドウ・ザ・ヘッジホッグ」と「Dr.エッグマン」のセット、全3種類がラインナップされています。

世界的な人気を誇るゲームキャラクター「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」たちを描いたファッションアイテムや雑貨が登場。

2024年5月21日より予約受付がスタートしている「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」グッズの紹介でした☆

©SEGA

※サイズ表記は目安です。製品の特性上、若干の誤差があります

