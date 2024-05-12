¥í¡¼¥½¥ó¡ÖµÈÂ¼²È¡×ºÆ¸½ÎäÅàÌÍ¤Ïàµá¤á¤ë¤â¤Îá¤ÇÉ¾²ÁÊ¬¤«¤ì¤ë¡©¡¡²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ï¤³¤ì¤â¥è¥·
¥Þ¥Ë¥¢¤ÈÌ£¤ï¤¦¡Ö¤´ÅöÃÏ¥«¥Ã¥×ÌÍ¡×¤ÎÀ¤³¦
ÂèÉ´»°½½Æó²ó¡¡¥í¡¼¥½¥ó¸ÂÄê¤ÎÎäÅàÌÍ¡Ö²È·ÏÁíËÜ»³µÈÂ¼²È´Æ½¤ ÆÚ¹ü¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§¥ª¥µ¡¼¥ó
¥«¥Ã¥×ÌÍ¥Ö¥í¥¬¡¼¤Î¥ª¥µ¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤´ÅöÃÏ¥«¥Ã¥×ÌÍ¡×Ï¢ºÜ¤ÎÂèÉ´»°½½Æó²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¥ó¥ì¥¤¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¡¢¡Ö²È·ÏÁíËÜ»³µÈÂ¼²È´Æ½¤ ÆÚ¹ü¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¤Ë¤¢¤ë²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Î¸µÁÄ¡¢¡ÖµÈÂ¼²È¡×¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
²È·Ï¤Î¸µÁÄ¡ÖµÈÂ¼²È¡×¤ÎÎäÅàÌÍ
¡ÖµÈÂ¼²È¡×¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Ë¤¢¤ë²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ¾Å¹¡£
¹ÔÎó¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤Ì¾Å¹¤Ë¤·¤Æ¡¢º£¤äÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë²È·Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¸µÁÄ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Åìµþ¡¦»°ÅÄ¤Î¡Ö¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¡×¤ÈÊÂ¤Ó¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦¤ÎÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÈÂ¼²È¡×¤ÎÌ¾¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Â¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥í¡¼¥½¥ó¸ÂÄê¤Ç¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¾ï»þÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Äê´üÅª¤Ë¤ªÊÛÅö¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÊÂ¤Ö¥ì¥ó¥¸ÌÍ¤Ç¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¦ÉÊÅ¸³«¤«¤é¤â¿Íµ¤¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÎäÅàÌÍ¤â¥í¡¼¥½¥ó¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢À½Â¤¤ÏÎäÅà¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¥ó¥ì¥¤¡£
¥¥ó¥ì¥¤¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¤Î¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¤È¤ßÅÄ¡×¤ä¡ÖÈÓÅÄ¾¦Å¹¡×¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Ê¤ÉÌ¾Å¹ºÆ¸½·Ï¤ÎÎäÅàÌÍ¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¤È¤ßÅÄ¡×¤ÎÎäÅàÌÍ¤Ï¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÎäÅàÌÍ¡Ö²È·ÏÁíËÜ»³µÈÂ¼²È´Æ½¤ ÆÚ¹ü¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÎÆâÍÆÊª
³°Áõ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ö¤ê·¿¤ÎÍÆ´ï¤È¡¢¡Ö¾Æ¤³¤ÂÝ¡×¡¢¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¿Ý¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÆ´ï¤Ë¤ÏÌÍ¤ÎÂ¾¤Ë¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ä¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¢¤µ¤é¤ËÌÍ¤Î²¼¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÍÆ´ï¤ò¥ì¥ó¥¸¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤ÆÄ´Íý¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÎÎäÅàÌÍ¤Ï¼«Ê¬¤Ç´ï¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¸å¤¹¤°¤Î¾õÂÖ¡£
¾Æ¤³¤ÂÝ¤ò¤Î¤»¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¿Ý¡×¤òÆþ¤ì¤Æ´°À®¡£
º£²ó¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¿Ý¡×¤ÏÌ£ÊÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÆÚ¹ü¤ÎÂÀ¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¹¡¼¥×
¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢Ç»¸ü¤ÊÆÚ¹ü¥Ù¡¼¥¹¤Ë·Ü¥¬¥é¤ÎÂ¸ºß¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ßÌýÌ£¡£É½ÌÌ¤Ë·ÜÌý¤Ê¤É¤ÎÌý»é¤òÉâ¤«¤»¡¢µÈÂ¼²È¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Å¸ü¤ÊÆÚ¹ü´¶¤Ï²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤è¤¯ºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÅ¹¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¾ßÌý¤Î¥¥ì¤ä·ÜÌý¤ÎÉ÷Ì£¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤Á¤ó¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤¿¤À¤Î²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸µÁÄ¡ÖµÈÂ¼²È¡×¤Î¾¦ÉÊ¤À¤È»×¤¦¤ÈÇ÷ÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÚ¹ü¤Î½Å¸ü¤µ¤ÏµÚÂèÅÀ¤Ç¤â¡¢¾ßÌý¤ä·ÜÌý¤Ë¤ÏÂ¿¾¯ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµÈÂ¼²È¡×¤ÎºÆ¸½¤È¤¤¤¦¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥¹¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¾ßÌý¤Î¥¥ì¤¬Íß¤·¤¤¤·¡¢·ÜÌý¤â¥¹¡¼¥×É½ÌÌ¤¬²«¿§¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¤ªÅ¹¤è¤ê°Â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀÇ¹þ516±ß¤ÇÎäÅàÌÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¹â³Û¤Ê¤Î¤Ç¡¢É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ªÅ¹¤Ë¶á¤¤¿å½à¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÆÚ¹ü¤Î¸ü¤ß¤òÃæ¿´¤Ë²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¡ÖµÈÂ¼²È¡×¤òµá¤á¤ë¤Î¤«²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¤ÇÉ¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¡¼¥×¤ÈÌÍ¤ÎÁêÀ¤ÏÎÉ¤¤¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤â
ÌÍ¤ÏÂÀ¤á¤Ç´Ë¤ä¤«¤Ë½Ì¤ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÍÉ½ÌÌ¤Î¤Ä¤ë¤ß¤ÈÃÆÎÏ¤Î¶¯¤µ¤¬ÆÃÄ§¤ÎÂ¿²Ã¿åÌÍ¿©´¶¡£
¤ªÅ¹¤ÎÊ¿ÂÇ¤Á¤ÎÌÍ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È½Ì¤ì¤¬¾®¤µ¤¯¡¢ÃÆÎÏ¤â¤ªÅ¹¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÀ¤¯¤Æ¼çÄ¥¤¬¶¯¤¤¤¿¤áÇ»¤¤¥¹¡¼¥×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÍ¤È¥¹¡¼¥×¤ÎÁêÀ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖµÈÂ¼²È¡×¤ÎÌÍÎÌ¤ÏÊÂÀ¹¤Ç¤âÂ¾Å¹¤ÎÂçÀ¹¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÍ¤¬ÂÀ¤¤¤È¤Ò¤È¤¹¤¹¤ê¤Ç¸ý¤ËÆþ¤ëÎÌ¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿©¤Ù½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Ç¡ÖµÈÂ¼²È¡×¤ÎºÆ¸½¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶ñ¤Î¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆù´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÏÎÌÂ¿¤á¡£
²Á³Ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¤â¤Î¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¾Æ¤³¤ÂÝ¤Ï3ËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¤È¤â¤Ë²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤ÏÉ¬¿Ü¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×É½ÌÌ¤ÎÌý¤Ë¤¯¤°¤é¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ÈÀäÉÊ¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤Î³¤ÂÝ¤ò¥é¥¤¥¹¤Ë´¬¤¯¤ÈºÇ¹â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤ªÅ¹¤Î±ö¿É¤¤¥¹¡¼¥×¤È°ã¤Ã¤Æ¥é¥¤¥¹¤¬É¬¿Ü¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Ì£ÊÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¿Ý¡×¤Ï¸åÈ¾Àï¤¬µÈ
¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÌÅº¤Î¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¿Ý¡×¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹¤Ç¤ÏÂî¾å¤Ë¤ª¿Ý¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÇÆþ¤ì¤Æ¥¹¡¼¥×¤òÌ£ÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿Ý¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç»ÀÌ£¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»À¤Ã¤Ñ¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¡£
±öµ¤¤Î¶¯¤¤¤ªÅ¹¤Î¥¹¡¼¥×¤À¤È¤ª¿Ý¤Ë¤è¤ë¤Þ¤í¤ä¤«¸ú²Ì¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤â¤Û¤Î¤«¤Ë¹á¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¤ì¤ë¤È¤«¤Ê¤êÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¤ËÌ£ÊÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀµ²ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖµÈÂ¼²È¡×¤È¤·¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤
¡ÖµÈÂ¼²È¡×¤ÎºÆ¸½¾¦ÉÊ¤Ç500±ßÄ¶¤¨¤Î²Á³ÊÀßÄê¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¾ßÌý¤Î¥¥ì¤äÌÍÎÌ¤Ê¤ÉÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆÚ¹ü¤ÎÂÀ¤µ¤Ë¤Ï²È·Ï¤é¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ä¾Æ¤³¤ÂÝ¤È¤¤¤Ã¤¿²È·Ï¥é¡¼¥á¥óÉ¬¿Ü¤Î¶ñ¤â¤¤Á¤ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¿Ý¡×¤âÌ£ÊÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¡£
¡ÖµÈÂ¼²È¡×¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ì¤ÐËþÂ¤Ç¤¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£