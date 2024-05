ミニストップは、ロングセラー商品のフローズンヨーグルトから、2種のブルーベリーを使用した「フローズンヨーグルト2種のブルーベリー」を発売します。

ミニストップ「フローズンヨーグルト2種のブルーベリー」

価格:148円(税込:159.84円)

発売日:2024年5月7日(火)

発売地区:全国(2024年3月末現在:1,831店)

エネルギー:86kcal

「フローズンヨーグルト2種のブルーベリー」はミニストップで人気のフローズンヨーグルトをベースにヨーグルトと相性の良いブルーベリー果肉入りソースを加え、風味豊かな味わいに仕上がっています。

夏にぴったりな爽やかな味わいが楽しめます☆

ミニストップアプリで5月13日(月)〜5月26日(日)の期間中、「フローズンヨーグルト」・「フローズンヨーグルト2種のブルーベリー」が予定本体価格より30円引きになるクーポンが配信されます。

「ワイルド種ブルーベリー果肉」と香りの良い「カルチベイト種ブルーベリー」の2種のブルーベリーを使用した「フローズンヨーグルト2種のブルーベリー」は2024年5月7日(火)より全国のミニストップで発売されます。

