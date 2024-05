NiziU、1stファンミーティングの模様を全国47都道府県の映画館に生中継

■ライブ・ビューイングの来場者には「NiziU オリジナルサイン入りポストカード」がプレゼントされる特典も!

NiziUが6月2日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催する『NiziU Fan Meeting with U 2024 Nizi“U”niversity』の模様が、全国47都道府県の映画館にてライブ・ビューイングされることが決定した。

NiziUは、日本で初となるファンミーティングを、6月1日・2日に神奈川・Kアリーナ横浜、7月27日・28日に大阪・大阪城ホールにて開催。普段のコンサートでは見ることのできないメンバーの一面や、ファンミーティングならではのコンテンツが満載の内容となる。

ライブ・ビューイングでは、来場者限定となる「NiziU オリジナルサイン入りポストカード」を配布。ファンは要チェックだ。

なお、NiziUは、2月に「Memories」、3月に「SWEET NONFICTION」と2ヵ月連続でデジタルシングルをリリース。5月には、自身初のスタジアムライブとなった『NiziU Live with U 2023 “COCO! nut Fes.” -Stadium Special- in ZOZO Marine Stadium』のパッケージを発売。さらに、7月から放送されるアニメ『神之塔 -Tower of God- 王子の帰還』の主題歌を担当することが決定している。

イベント情報

『NiziU Fan Meeting with U 2024 Nizi“U”niversity Live Viewing』

06/02(日)16:00開演

会場:全国各地の映画館

『NiziU Fan Meeting with U 2024 Nizi“U”niversity Live Viewing』特設サイト

https://liveviewing.jp/niziu-university/

『NiziU Fan Meeting with U 2024 Nizi“U”niversity』特設サイト

https://niziu.com/fanmeetingwithu2024/

NiziU OFFICIAL SITE

https://niziu.com