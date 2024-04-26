前週3位の「40V35N」がランクアップ！ 今売れてるスマートテレビTOP10 2024/4/26
「BCNランキング」2024年4月15日から21日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
40V35N（TVS REGZA）
2位 REGZA
32V34（TVS REGZA）
3位 32S5400（TCL Corporation）
4位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
5位 REGZA
32V35N（TVS REGZA）
6位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
7位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
8位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
9位 AQUOS 4K
4T-C55FN2（シャープ）
10位 REGZA
24V34（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
40V35N（TVS REGZA）
2位 REGZA
32V34（TVS REGZA）
3位 32S5400（TCL Corporation）
4位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
5位 REGZA
32V35N（TVS REGZA）
4T-C43FN2（シャープ）
7位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
8位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
9位 AQUOS 4K
4T-C55FN2（シャープ）
10位 REGZA
24V34（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。