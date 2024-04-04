XRJ-55A80L

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　「BCNランキング」2024年3月25日から3月31日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　BRAVIA XR

XRJ-55A80L（ソニー）

2位　VIERA

TH-55MZ1800（パナソニック）

3位　AQUOS OLED

4T-C48EQ2（シャープ）

4位　REGZA

55X8900L（TVS REGZA）

5位　REGZA

48X8900L（TVS REGZA）

6位　AQUOS OLED

4T-C55FQ1（シャープ）

7位　AQUOS OLED

4T-C55EQ1（シャープ）

8位　VIERA

TH-48MZ1800（パナソニック）

9位　AQUOS OLED

4T-C42EQ2（シャープ）

10位 BRAVIA XR

XRJ-65A80L（ソニー）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。