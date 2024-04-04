ソニーBRAVIA「XRJ-55A80L」シェア1割超 連続1位記録は9週に伸びる 今売れてる有機ELテレビTOP10 2024/4/4
「BCNランキング」2024年3月25日から3月31日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）
2位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
3位 AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）
4位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
5位 REGZA
48X8900L（TVS REGZA）
6位 AQUOS OLED
4T-C55FQ1（シャープ）
7位 AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）
8位 VIERA
TH-48MZ1800（パナソニック）
9位 AQUOS OLED
4T-C42EQ2（シャープ）
10位 BRAVIA XR
XRJ-65A80L（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）
2位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
3位 AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）
4位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
5位 REGZA
48X8900L（TVS REGZA）
4T-C55FQ1（シャープ）
7位 AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）
8位 VIERA
TH-48MZ1800（パナソニック）
9位 AQUOS OLED
4T-C42EQ2（シャープ）
10位 BRAVIA XR
XRJ-65A80L（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。