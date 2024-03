2024年4月15日より、映画『スパイダーマン』シリーズ計8作の再上映企画がアメリカの映画館でスタートする。これに先がけ、本企画のために新たに製作された予告編が公開された。

本企画では、主演『スパイダーマン』シリーズ3作、主演『アメイジング・スパイダーマン』シリーズ2作、トム・ホランド版『ホーム』シリーズ3作が劇場で復活。4月15日の『スパイダーマン』(2002)から、6月3日の『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2021)まで各作品1週間限定で再上映される。

「スパイダーマンをつかまえろ!」と叫ぶJ・ジョナ・ジェイムソン(J・K・シモンズ)の姿からスタートする予告編では、過去8作品の名場面が映し出されていく。3人のスパイダーマンの競演が実現した今、各作品を順番に見てみるとまた違った映像体験が得られそうだ。



現在、米ソニー・ピクチャーズは複数の『スパイダーマン』関連作品を企画中。トム・ホランド版やマイルズ・モラレスを主人公とするといった企画が水面下で進められている。

また、ソニーズ・スパイダーマン・ユニバースも活発で、2024年2月にはが公開。ほか、アーロン・テイラー=ジョンソン主演『クレイヴン・ザ・ハンター』や『ヴェノム』シリーズ第3作『ヴェノム:ザ・ラスト・ダンス(原題)』が2024年中の公開を控えている。

