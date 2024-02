米フロリダ州南東部のビーチで今月20日、大きな穴を掘って遊んでいた兄妹が、突然崩れてきた砂によって 生き埋め になった。現場では必死の救出作業が行われ、胸から下が砂に埋まった兄(9)の命は救われたものの、砂中に完全に埋没してしまった妹(7)はその後、死亡が確認された。悲劇のニュースをフロリダ州のニュースメディア『WPLG Local 10』などが報じた。フロリダ州のフォートローダーデール=バイ=ザ=シー・ビーチで20日午後3時15分頃、砂浜で穴を掘っていたスローンちゃん(Sloan、7)と兄のマドックス・マッティングリー君(Maddox Mattingly、9)が 生き埋め になった。

事故直後、父ジェイソンさん(Jason)は大声で叫んで助けを求めたそうで、現場には多くの人がシャベルやバケツを持って集まり、救急隊が駆けつけた。ポンパノビーチ消防署のスポークスマン、サンドラ・キングさん(Sandra King)によると、最初に救急隊が到着した時、マドックス君は胸から上が砂から出ている状態だったものの、スローンちゃんは兄の下になり完全に埋もれていたという。砂が崩れ落ちた際、穴の深さは1.5〜1.8メートル(5〜6フィート)だったとみられており、救急隊は砂がさらに崩れるのを防ぐため、特別なボードを設置しシャベルで砂をかきだした。そうして救急隊らはまず、マドックス君を助け出すことに成功。しかしスローンちゃんの救出は困難を極めたそうで、搬送先のブロワード・ヘルス医療センターで死亡が確認された。一方のマドックス君も病院に搬送されたが、容体は安定しているとのことだ。兄妹はインディアナ州フォートウェイン出身で、家族と一緒に休暇でフロリダ州を訪れていたという。なお2人の救出劇はカメラが捉えており、現場は悲鳴が飛び交い、かなり緊迫していたようで、ビーチの近くで働くギルバート・アラウジョさん(Gilbert Araujo)は、当時のことをこのように語っている。「兄妹の父親は最初、近くにいた人々に脚を押さえてもらい、2人を砂から引っ張り出そうとしていたよ。でも重い砂が邪魔で、小さな女の子の手を掴むことができなかった。それで人々が砂をかきだし始めたけど、救出に時間がかかりすぎたんだ。」また別の目撃者は、「現場にはたくさんの大人がシャベルやバケツを持って集まってきた。そして必死に穴を掘ったけど、誰一人として女児を見つけることができなかった。もしかしたら女児は砂の上に寝ていて、そのまま押し潰されるようにして埋もれてしまったのかもしれないね」と述べていた。米ニュースメディア『New York Post』は「救出には約20分かかった」、またYouTubeチャンネル『Inside Edition』は「15分を要した」と伝えており、当局は現在「子供たちは2人だけで穴を掘っていたのか」「スローンちゃんはどのくらいの間、 生き埋め になっていたのか」などについて調べを進めているようだ。ちなみに2007年の医学ジャーナル『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン』のデータによると、10年超で乾いた砂中に 生き埋め になったケースは52件発生しており、そのうちの31人が死亡したという。最近のケースでは2022年5月、米ニュージャージー州のビーチで深さ約3メートルの大きな穴を掘って遊んでいた兄妹が 生き埋め になっており、18歳の兄が死亡していた。今回の事故を受け、安全対策の専門家は「膝よりも深い穴を掘るべきではない」と注意喚起しており、このニュースには次のようなコメントが寄せられた。「なんという悲劇。家族はこれがトラウマとなり、これまでと同じというわけにはいかないだろうね。」「家族の心が癒えることを祈っている。特に兄は全てを鮮明に覚えているはず。本当に心が痛む。」「スローンちゃん、安らかに。」「大きな穴を掘るには時間がかかったはず。危険であると注意する人はいなかったのか? 防げた事故だっただけに残念な思いでいっぱいだ。」画像は『Inside Edition YouTube「7-Year-Old Girl Dies After Sand Hole Collapses on Beach」』『WSVN 「Girl who died digging hole in sand at Lauderdale-By-The-Sea beach identified; family was visiting from Indiana」(Courtesy Facebook)』『NBC10 Philadelphia 「Teen Dies After Sand Collapses on Him at Jersey Shore Beach」』『The Sun 「TRAGIC END Warning as boy, 10, dies after being buried alive in hole he dug in sand dunes while playing with pals」(Credit: Newsflash)』『ABC(Australian Broadcasting Corporation) 「Josh Taylor, 23, dies in hospital after being buried in sand on Bribie Island」(ABC News)』『ABC7 Chicago 「Snowboarder saved from being buried alive in viral video -- and his rescuer -- speak out on ordeal」(FRANCIS ZUBER)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)