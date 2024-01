マクドナルドが販売する人気ホットスイーツの「とろけるホットパイ」シリーズから、バターの香りが口いっぱいに広がる「バタースコッチパイ」が登場!

さらに同日から、より濃厚でビターな大人の味わいにリニューアルした「ベルギーショコラパイ」も販売されます☆

マクドナルド「バタースコッチパイ」

価格:各210円(税込)

販売期間:2024年1月10日(水)〜2月上旬(予定)

提供時間帯:全営業時間

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドが手掛ける、とろけるクリームがぎっしり詰まったホットスイーツ「とろけるホットパイ」

サクサクのパイ生地に、相性抜群のクリームをたっぷり詰めたマクドナルドの真冬の定番スイーツです。

そんな「とろけるホットパイ」シリーズから、「バタースコッチパイ」と、リニューアルした「ベルギーショコラパイ」が期間限定で登場!

「バタースコッチパイ」は、バタークッキーを混ぜ込んだ風味豊かなスプレッドクリームと、バターを使用した香ばしい濃厚キャラメルフィリングの2種のフィリングをパイにぎっしり詰めた一品です。

ひとくち食べた瞬間にバターの香りが口いっぱいに広がり、さらにクリーム中に入ったサクサクしたクッキーの食感も味わえます。

定番の「ベルギーショコラパイ」は、より濃厚でビターな大人の味わいに初めてリニューアル。

新しくなったチョコクリームは、ベルギー産チョコレートの配合量をこれまでよりも多くすることでより濃厚でなめらかな食感を実現しています。

仕事始めのちょっとした休憩時間や、ほっと一息つきたいときの自分へのごほうびとして楽しめる、温かいとろけるクリームがたっぷり詰まったスイーツです☆

また「バタースコッチパイ」「ベルギーショコラパイ」は、ともに数量限定パッケージで販売されます。

「バタースコッチパイ」はとろけるバターがかわいい印象的なデザイン、

「ベルギーショコラパイ」はチョコレートがとろける濃厚なデザインに仕上げられています。

バタースコッチパイ

バタークッキーを混ぜ込んだ風味豊かなスプレッドクリームと、バターを使用した香ばしい濃厚キャラメルフィリングの2種のフィリングを使用したホットパイ。

まさにバタースコッチな味わいの、真冬のごほうびホットパイです。

ひとくち食べた瞬間にバターの香りが口いっぱいに広がり、サクサクしたクッキーとの絶妙なハーモニーを楽しめます☆

ベルギーショコラパイ

ベルギーショコラパイがおいしくなってリニューアル!

より濃厚なチョコレートクリームになるよう、ベルギー産チョコレートの配合をアップしています。

さらにブラックココアを使用しよりビターな大人の味わいに。

チョコレートの甘さとコク深いほろ苦さのバランスが絶妙な、心も体もとろける真冬のごほうびホットパイです。

サクサクのパイ生地をひと噛みすると、なめらかなとろけたチョコレートクリームが口いっぱいに広がります。

※チョコレートクリームにベルギー産のチョコレート27%使用

サクサク食感とバターの香りが口いっぱいに広がる、冬のご褒美スイーツ。

マクドナルドの「バタースコッチパイ」「ベルギーショコラパイ」は、2024年1月10日(水)から販売開始です☆

