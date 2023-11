「東京コミコン2023」ガイド ─ 来日ゲスト一覧、スケジュール、フード、展示品まとめ

年に一度のポップカルチャーの祭典、東京コミコンが今年もやってくる。2023年12月8日(金)~10日(日)幕張メッセにて開催の今年は、過去最強クラスに豪華な来日ゲストが勢揃い。彼らが登場する超豪華ステージや、ファンの夢をかなえるサイン会&撮影会は東京コミコンならではだ。

この記事では、目も眩む豪華ゲスト一覧を一挙紹介しながら、スケジュールやフード、ブース情報などをサクッとまとめた。

目次

エヴァンジェリン・リリー

クリストファー・ロイド

マッツ・ミケルセン

ポム・クレメンティエフ

テムエラ・モリソン

ダニエル・ローガン

ユアン・マクレガー

ベネディクト・カンバーバッチ

トム・ヒドルストン

アンバサダー:新田真剣佑

「」来日セレブゲスト一覧人気ドラマ作品「LOST」だけでなく大作映画での主演やヒロインとしても活躍する大人気俳優。マーベル『アントマン』シリーズのワスプ/ホープ・ヴァン・ダイン役でお馴染みだ。ほか、『ハート・ロッカー』『リアル・スティール』などにも出演。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズのドク役として世界中で大人気のレジェンド俳優。ドラマ「マンダロリアン」シーズン3への出演も話題に。昨年の東京コミコン2022開催時も来日し、数多くのファンが駆けつけた。言わずと知れた“北欧の至宝”。『007/カジノ・ロワイヤル』「ハンニバル」『ドクター・ストレンジ』『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』『アナザーラウンド』などで世界を魅了する。過去には東京コミコン2017と、今年(2023年)5月に開催された大阪コミコン2023にも来場。数多くのファンが殺到した。日本のコミコンには嬉しい3度目の登場となる。『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズや『ミッション:インポッシブル デッドレコニング PART ONE』で活躍のポム・クレメンティエフは、昨年の東京コミコン2022開催時に一度は来日が決定したものの、撮影スケジュールの都合で残念ながら来日中止となっていた。今回はファン待望の初参加。『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』ジャンゴ・フェット役。モリソンはドラマ「ボバ・フェット/The Book of Boba Fett」でボバ役を演じた。『アクアマン』 トム・カリー役も印象的。『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』(2002)で子供時代のボバを演じた。東京コミコンの“セレブ親善大使”も務めており、当イベントへの参加は最多。ユアン・マクレガー『スター・ウォーズ』オビ=ワン・ケノービ役など名作・大作映画やドラマで活躍。2013年にはチャリティー活動と演劇への貢献が評価され、大英帝国勲章も受賞している。マーベル作品『ドクター・ストレンジ』シリーズや、ドラマ「SHERLOCK」などで大活躍。英国アカデミー賞や、2度にわたるアカデミー主演男優賞へのノミネート、そしてブロードキャスティング・プレス・アワードをはじめとした数々の受賞歴をもつ実力派俳優。日本国内でも絶大な人気を誇る。「ロキ」のロキ役でお馴染み。『ミッドナイト・イン・パリ』『キングコング:髑髏島の巨神』などでも活躍。東京コミコンへの参加は2018年開催以来。『るろうに剣心 最終章 The Final』や『鋼の錬金術師』シリーズなど日本の漫画実写作品でも活躍したのち、『聖闘士星矢 The Beginning』や、話題の「ONE PIECE」ゾロ役で海外でも活躍。国内外で人気を誇るスターだ。 ステージイベント スケジュール

※新情報が入り次第、更新します。

メインステージ

<1日目> 12月8日(金)

12:00~12:30 (30 分) オープニングセレモニー

登壇:来日セレブ、新田真剣佑、伊織もえ

東京コミコン 2023 の開会式。本イベントに参加するセレブとアンバサダーの新田真剣佑氏、PR 大使の伊織もえ氏、メイン MC の小田井涼平氏、そして会場の皆さんと共にイベントの成功を祝います!コミコン名物、セレブたちの鏡割りチャレンジは必見。 14:00-14:20 (20 分) 伊織もえ×MinaLima WE LOVE ハリー・ポッター!

登壇:伊織もえ×MinaLima

ハリー・ポッターが大好きな伊織もえさんが映画『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のグラフィックデザイナーであり Studio MinaLima の共同設立者であるミラフォラ・ミナ氏とエドゥアルド・リマ氏と共にその魅力を語るトークショー 14:20-14:45 (25 分) セレブ・ステージ:ナタリア・テナ

登壇:ナタリア・テナ

セレブがファンの前に登壇し素敵なトークを繰り広げる東京コミコンならではの人気ステージ。この時間は『ハリー・ポッター』シリーズのニンファドーラ役としても知られるナタリア・テナ氏をお迎えします! 15:00-15:45 (45 分) アーティストアレイ・ステージ feat C.B.セブルスキー

登壇:C.B セブルスキー、柳亨英

マーベル・コミックス編集長の C.B.セブルスキー氏を招いてアーティストアレイの魅力、コミックの魅力を語ります。アメコミ・ファンにはたまらないステージです。 16:00-16:30

(30 分) SAKURA PHOENIX スペシャル・ステージ

登壇:近日発表

注目のクリエイティブ集団 SAKURA PHOENIX のプレゼンテーション。新作コミック『パンテオン』のはじめ同社が手掛けるファッション、ボードゲーム等をスタントやコスプレを交え COOL に紹介。 16:45-17:50

(65 分) セレブ・ステージ:ポム・クレメンティエフ、エヴァンジェリン・リリー、ベネディクト・カンバーバッチ

登壇:ポム・クレメンティエフ、エヴァンジェリン・リリー、ベネディクト・カンバーバッチ(※一人ずつの交替での登壇になります。)

セレブがファンの前に登壇し素敵なトークを繰り広げる東京コミコンならではの人気ステージ。この時間はポム・クレメンティエフ氏、エヴァンジェリン・リリー氏、ベネディクト・カンバーバッチ氏をお迎えしてのプレミアムな時間をお届けします! 18:00-19:50

(110 分) TCC アイドルフェス

第 1 部(18:00~18:30)登壇:サンスポアイドルリポーター(SIR)、けっぱって東北

第 2 部(18:35~19:45)登壇:ハニースパイス、JamsCollection、ラピュセルプリエ、でんぱ組 inc.

※一部変更の可能性があります。アイドルは日本が誇るポップカルチャー!東京コミコンならではのアイドルフェスをお楽しみください。

<2 日目> 12 月 9 日(土)

10:15-10:45

(30 分) セレブ・ステージ:マッツ・ミケルセン

登壇:マッツ・ミケルセン

セレブがファンの前に登壇し素敵なトークを繰り広げる東京コミコンならではの人気ステージ。この時間は”北欧の至宝”にして、大阪コミコンでも大人気だったマッツ・ミケルセン氏が登場! 11:15-12:00

(45 分) 『GAMERA -Rebirth-』スペシャル・トークショー

登壇:瀬下寛之、郄茺幹、金元寿子、 豊崎愛生

昭和、平成と愛された怪獣「ガメラ」がついに復活!怪獣好き、アニメ好きを熱狂させている『GAMERA -Rebirth-』から監督の瀬下寛之さん、怪獣デザインの郄茺幹さん、声優の金元寿子さん、 豊崎愛生さんをお迎えしてのステージ。怪獣好きにはたまらないお宝トークをお届けします。 12:15-13:00

(45 分) コスプレファッションショー

登壇:コスプレーヤーの皆さん

コスプレはコミコンの華!総勢 150 名以上ののコスプレーヤーたちがステージを華麗にランウェイ。 13:15-14:00

(45 分) 近日発表 14:15-14:45

(30 分) セレブ・ステージ:エヴァンジェリン・リリー

登壇:エヴァンジェリン・リリー

セレブがファンの前に登壇し素敵なトークを繰り広げる東京コミコンならではの人気ステージ。この時間は人気ドラマ『LOST』映画『ホビット』そしてなんといってもマーベル・シネマティック・ユニバースのワスプことホープであるエヴァンジェリン・リリーがコミコン・ステージにやってきます! 15:00-15:30

(30 分) 近日発表 16:00-16:30

(30 分) 日郄のり子のボイスアクターズ・ステージ feat 山寺宏一

登壇:日郄のり子、山寺宏一

東京コミコン発の人気 YouTube 番組『日郄のり子のボイスアクターズ」の特別編。「七色の声を持つ男」の山寺宏一さんをお迎えしてのスペシャル・トークです。 17:00-17:20

(20 分) セレブ・ステージ:トム・ヒドルストン

登壇:トム・ヒドルストン

セレブがファンの前に登壇し素敵なトークを繰り広げる東京コミコンならではの人気ステージ。この時間はトム・ヒドルストン氏が登場。2018 年以来5年ぶりに東京コミコンのステージに帰って来てくれました! 17:20-17:45

(25 分) 東京コミコンでアッセンブル!マーベル・ギャザリング 2023

登壇:マーベル・コスプレーヤーの皆さん

アベンジャーズ誕生 60 周年のメモリアル・イヤーに贈る、マーベル・コスプレーヤーたちが大集合する(アッセンブルする)アメージングなステージです。 18:00-19:20

(80 分) TOKYO COMIC CON2023×DVD&動画配信でーた 東京“怖”コン 2023

登壇:RaMu、野水伊織、氏家譲寿(ナマニク)、西川亮(DVD&動画配信でーた編集長)、ホラーコスプレーヤーの皆さん

ホラー映画好きのための最恐ステージ。これから公開される『みなに幸あれ』』『TALK TO ME トーク・トゥ・ミー』『サンクスギビング』そしてアリ・アスター×A24『ボーはおそれている』、ホラー・マニアックスシリーズ等の初出し&お宝映像もお披露目。ホラーコスプレーヤーのランウェイもお楽しみに! 19:50-22:00

(130 分) DC『ブルービートル』プレミア上映

話題の DC ヒーロー映画『ブルービートル」をDVD&ブルーレイ・リリースに先立ちプレミア上映。大画面でブルービートルを応援しよう!

(事前に応募し当選された方のみご参加いただけます。応募はもう締め切っております)

<3 日目> 12 月 10 日(日)

10:30-11:00

(30 分) セレブ・ステージ:クリストファー・ロイド

登壇:クリストファー・ロイド氏

セレブがファンの前に登壇し素敵なトークを繰り広げる東京コミコンならではの人気ステージ。この時間は『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドクこと、クリストファー・ロイド氏をお迎えします!2022 年の東京コミコンのステージからバック・トゥ・東京コミコンです! 11:15-12:00

(45 分) 『メカバース:少年とロボット』スペシャルステージ

登壇:リッチ・ホー(監督)、中臺孝樹(エグゼクティブプロデューサー)

およそ 11 年をかけて制作された、シンガポール発の巨大ロボットアクション映画『メカバース:少年とロボット」。日本のファンの間でも話題になっている本作の監督が緊急来日。熱いトークを展開いたします。 12:15-13:00

(45 分) 『異世界スーサイド・スクワッド』スペシャルステージ

登壇:近日発表

あの『スーサイド・スクワッド』が日本発の完全新作オリジナルアニメーションに!ハーレイ・クインやジョーカー達が、異世界を舞台に′′暴′′険を繰り広げる!?WIT STUDIO と日本の名だたるクリエーターが参加。当日はスペシャルゲストをお迎えしてのステージです。 13:15-13:35

(20 分) セレブ・ステージ:ユアン・マクレガー、テムエラ・モリソン、ダニエル・ローガン

登壇:ユアン・マクレガー、テムエラ・モリソン、ダニエル・ローガン

セレブがファンの前に登壇し素敵なトークを繰り広げる東京コミコンならではの人気ステージ。この時間はユアン・マクレガー氏、テムエラ・モリソン氏、ダニエル・ローガン氏の3人がずらっと並ぶという、圧巻のステージ!素晴らしいゲストのフォースを感じてください! 13:35-14:00

(25 分) 東京コミコンにフォースあれ!スター・ウォーズ・ギャザリング 2023

登壇:スター・ウォーズ・コスプレーヤーの皆さん

毎年大人気のスター・ウォーズ・コスプレーヤーしばりのコスプレ・ギャザリング。

その完成度、アイデアに圧巻されます。コスプレーヤーたちにフォースのお守りあれ! 14:15-15:00

(45 分) 虹のコンキスタドール・スペシャルライブ

登壇:虹のコンキスタドール

虹のコンキスタドールがついに東京コミコンのステージにやってきます。カラフルなパフォーマンスで東京コミコンを盛り上げます! 15:15-15:45

(30 分) Oshale Japan - TOMOSHIBI - スペシャルショー

登壇:Oshale Japan

多様な日本文化の“お洒落“をテーマに、大衆演劇、日本舞踊、殺陣、ダンス等の伝統芸能とロック・EDM などの現代音楽をとりまぜたパフォーマンスで贈る、豪華絢爛ショーステージ。 16:00-16:45

(45 分) コスプレチャンピオンシップ

登壇:新田真剣佑(審査員)、伊織もえ(審査員)

東京コミコン名物、選ばれしコスプレーヤー12組が、そのアイデアと情熱を競うコスプレ・コンテスト。そのクリエイティビティの高さと愛の深さに驚かされます。 17:00-17:45

(45 分) グランドフィナーレ

登壇:来日セレブ、新田真剣佑、伊織もえ

東京コミコン 2023 の閉会式。本イベントに参加するセレブとアンバサダーの新田真剣佑氏、PR 大使の伊織もえ氏が登壇。再会を願いながら熱狂の3日間の締めをいたします。

特設リングステージ

<1日目> 12月8日(金)

13:00~14:50

(110 分) IDOL AVENGERS

メンズアイドル界で数々の伝説を残し続けるアヤァ=オブ=ザワールドが東京コミコンのアイドルステージをプロデュース!自らのユニット女神中毒-MEGAHOLI-(メガホリ)を筆頭に、ΣVOL、姫恋、スーパーベイビーズ、すてねこキャッツと今アイドル界を騒がすユニットが集結!スペシャルゲストに芸人のムラムラタムラも参戦!? 15:30~17:30

(120 分) 東京コミコン DJ タイム feat.R4G

AZUL や MOUSSY などで有名なバロックジャパンリミテッドのブランド『R4G』がプロデュースする DJ イベントがコミコンに登場!

レギュラー参戦のメンズアイドル 5IN、ガンダム 00 や D4DJ の監督を務める水島精二、犬夜叉や結界師の CG 監督を務める福士"赤天狗"直也、ラブライブ!公式 DJ などで出演する後藤王様などが会場を盛り上げる! 18:00~19:00

(60 分) 世界最大の女子プロレス団体が東京コミコン参戦!スターダムスペシャルマッチ inTCC2023

Youtube 登録者数 100 万人を突破する世界トップの女子プロレス団体『STARDOM』が今年も東京コミコンのリングに登場!

<2 日目> 12 月 9 日(土)

11:00~12:00

(60 分) アクトレスガールズスペシャルステージ

女優や声優・グラドルらによるプロレスアクションチーム『アクトレスガールズ』が演じる『アクトリング』がコミコンのリングに!オリジナルの世界観で繰り広げられるショーをお楽しみに! 12:20~13:00

(40 分) O-MENZ スペシャルライブ

SNS 発、メンバー全員がお面を着用する謎の「ダンステロリスト集団」O-MENZ によるダンスパフォーマンス。グループは全員プロのストリートダンサーで構成されており、TikTok を始めとした SNS で総フォロワー数 110 万人超えを達成している。ストリートダンスエンターテイメントを様々な角度から世間に仕掛けていくことをコンセプトに、自らを「ダンステロリスト集団」と銘打って活動中 13:20~13:50

(30 分) GAMO presents 名作の名曲と創るドラマチックヘアショー supported by hoyu

美容師・米田星慧と俳優・中根大樹が、ヘアメイクを通じて人生が変わっていく姿を独自の世界観で演出 14:00~15:00

(60 分) コミカラ 2023(東京コミコン・カラオケバトル 2023)

MC は東京コミコン 2023 オフィシャルサポーターの関根ささら氏!JOYSOUND によるカラオケ大会が東京コミコンで初開催! 16:00~17:00

(60 分) アクトレスガールズスペシャルステージ

女優や声優・グラドルらによるプロレスアクションチーム『アクトレスガールズ』が演じる『アクトリング』がコミコンのリングに!オリジナルの世界観で繰り広げられるショーをお楽しみに! 18:00~19:00

(60 分) 『PPPTOKYO』スペシャルパーティーinTCC2023

ブレイキングダウンに参戦するちゃんよたや胸毛ニキが所属する新進気鋭のプロレス団体 PPPTOKYO が今年も東京コミコンに参戦!今回はスペシャルなゲストも!?

<3 日目> 12 月 10 日(日)

10:40~11:10

(30 分) あすと流忍者アクションショー~玉響の絢乱絵巻~

忍者、花魁、殺陣、演武、舞。アストアクションが誇る華麗でアクロバティックな忍者アクションショーコミコンに初登場! 11:30~12:00

(30 分) 舞台『ブルーロック』トークショー

発行部数 2800 万部を突破する講談社の大人気サッカー漫画『ブルーロック』が実写舞台化!主役の潔世一を演じる竹中凌平、糸師凛を演じる長田光平らが出演し、本番が直前に迫った心境を語る 12:30~13:00

(30 分) 長州力トークショー

プロレスラー長州力さんによるスペシャルトークショーを開催! 13:20~13:50

(30 分) あすと流忍者アクションショー~玉響の絢乱絵巻~

忍者、花魁、殺陣、演武、舞。アストアクションが誇る華麗でアクロバティックな忍者アクションショーコミコンに初登場! 14:00~15:00

(60 分) コミカラ 2023(東京コミコン・カラオケバトル 2023)

MC は東京コミコン 2023 オフィシャルサポーターの関根ささら氏!JOYSOUND によるカラオケ大会が東京コミコンで初開催! 15:20~15:50

(30 分) "7代目タイガーマスク”武尊&"佐山サトルの長男”佐山聖斗トークショー

元 K-1 ファイターにして"初代タイガーマスク”佐山サトルから任命された"7 代目タイガーマスク”武尊と、佐山サトルの長男にして社団法人 7 代目タイガーマスク・プロジェクト代表理事の佐山聖斗が東京コミコンでスペシャルトークショーを開催! 16:00~17:00

(60 分) アイスリボンお出かけプロレス in 東京コミコン

学生や主婦、役者など様々な背景をもつプロレスラーが繰り広げるアイスリボンの明るく楽しく、激しい女子プロレスの試合を特設リング(2~3 試合)で行います 出展フード

まだ情報がありません。

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

「MARVEL POP UP STORE/TCC2023」

「STAR WARS POP UP STORE/TCC2023」

出展ブース

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の「MARVEL POP UPSTORE/TCC2023」「STAR WARS POP UP STORE/TCC2023」が主催者物販エリアに登場!マーベルやスター・ウォーズの大人気グッズを数多く展開し、その数 1200 品目以上が予定されています。2022年と同様の、コミコン随一の広さと商品点数でお客様をお待ちしています!さらに、マーベル・コミックス「アベンジャーズ」創刊 60 周年を記念したブースや、「スター」で 12 月 20 日より独占配信のファンタジー・アドベンチャー超大作『ワンダーハッチ-空飛ぶ竜の島-』ブースも登場します!

「アベンジャーズ」創刊60周年記念ブース

マーベル・コミックス「アベンジャーズ」創刊60周年を記念したブース。1963年以降の歴代カバーアートが並んだヒストリー展示、さらに映画「アベンジャーズ」シリーズからもヒーローたちの等身大スタチューが壮観なフォトスポットを展開。

「コミコン・マーケット」

昨年の東京コミコン2022よりスタートした「コミコン・マーケット」は、今年5月に開催された大阪コミコン2023から新たに8メーカーが追加。これまで展開がなかったアイテムやコンテンツ、トイ、文具などの雑貨、アパレルブランドをはじめ計18社の商品を展示・販売。国内外の人気コンテンツ(マーベル、スター・ウォーズ、DC、ハリー・ポッター、バック・トゥ・ザ・フューチャー、ナイトライダー、ゴジラ)などを中心に約800以上のアイテムを揃える。話題のネットフリックス版の「ワンピース」の商品も販売。

東京コミコン限定の「シークレット・バッグ」も登場。ホットトイズ社製のアパレルやフィギュアをはじめ、東京コミコングッズが多数詰まっ

た福袋。種類は2種類で、XS~MサイズのTシャツが入っている「M」と、M~XLサイズのTシャツが入っている「L」。価格はそれぞれ5千円と1万円(税込)で計4種類を販売。

東京コミコン2023のメインビジュアルをラベルにまとった酒米の王・兵庫県産「山田錦」を使用した日本酒「葵天下」が限定販売。サイズは300ml(1,800円(税込))、750ml(4,000円(税込))の2種類。「葵天下」をご購入頂いた方の中から抽選で、来日セレブのサイン入り写真(額縁付き)をプレゼント。

ワーナー ブラザースジャパン合同会社

ワーナー100 周年記念「DC ブース」

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のワーナー100 周年記念「DCブース」が東京コミコン 2023 の主催者物販エリアに登場!今年のブースでは DC 最新作映画『アクアマン/失われた王国』のスタチューが日本初お目見えし、ファンをお迎えします。コミックカバーに入り込んだような写真が撮影できるフォトスポットに加えてスペシャルな演出も予定しています。また、DC 最新作映画『アクアマン/失われた王国』の、東京コミコン限定となる US 版アクアマンオリジナルコミックブック付きムビチケカード等、バットマンの先行販売グッズ等も勢ぞろい!

ヘリテージ・オークションズ

今年東京コミコンへ初参加となる「ヘリテージ・オークションズ」は、世界最大のコレクターズアイテム・オークションハウスにふさわしい貴重なコレクションの数々を出展いたします。『タイタニック』でケイト・ウィンスレットやレオナルド・ディカプリオが着用した衣装や、『ジュラシック・パーク』『ターミネーター2』といったハリウッドを代表する大作映画の小道具や衣装の展示だけでなく、写真撮影も可能。その他にも、2024 年春に開催されるオークションに出品予定となる『ダイ・ハード』『オースティン・パワーズ』『ロッキー』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のグッズも展示いたします。また、ライトセーバーや TIE ファイター、さらには全米公開から 1 年以上後に行われた 1978 年の東京プレミアの前売り券など、『スター・ウォーズ』コレクションも勢ぞろい!また、ビデオゲームやアクションフィギュア、『バットマン』の映画やマーベル・シネマティック・ユニバースの小道具、ビートルズ、『ポケットモンスター』、そして『遊戯王』まで、ポップミュージックやポップ・カルチャーのコレクターズアイテムも展示いたします。

ヘリテージの最高戦略責任者ジョシュア・ベネッシュは、「東京コミコン 2023 に参加し、日本のファンの皆様とアメリカや日本、そして世界中のエンターテイメントの宝物を共有できること、そして日本で新たなファンの皆様と出会えることを嬉しく思います。」と語ります。

ハウス・オブ・ミナリマ

映画『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のグラフィックデザイナーであり、Studio MinaLima の共同設立者であるミラフォラ・ミナ氏とエドゥアルド・リマ氏が、今年 12 月の東京コミコンに参加することが決定しました!ロンドンを拠点に活動する二人は、ギャラリーショップ「ハウス・オブ・ミナリマ」として、東京コミコンに初めて出展します。ミラフォラ・ミナ氏とエドゥアルド・リマ氏は、ハリー・ポッターのホグワーツ入学許可書、忍びの地図、日刊予言者新聞など、多くの人に愛されている小道具を含む、ウィザーディング・ワールド映画作品のグラフィック世界全体を制作しました。ハウス・オブ・ミナリマのブースでは、映画『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のグラフィック・アートを使用した、ミナリマ・デザインのホームウェア、文房具、アクセサリー(日記、ノート、メモ用紙、ティータオルなど)のコレクションをご覧いただけます。さらに、ミナリマの東京コミコン初出展を記念して、スタジオは東京コミコンからの特別依頼を受け、限定コレクターズ・アートプリントを制作!デザインは、東京の象徴的な建築モチーフと、MinaLima の色鮮やかなブックカバーの渦を表現。花火と踊る「コスプレイヤー」たちが、MinaLima のデザイン言語と結びついた楽しい遊びの感覚を作品にもたらしました。ミラフォラ・ミナ氏とエドゥアルド・リマ氏の直筆サイン入りアートプリントは限定 300 枚となり、今年の東京コミコンの会場で購入可能。価格は 39,600 円(税込)となります。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』より デロリアン

プロップ・大型展示品情報(一部)

『ナイトライダー』より ナイト 2000

『バットマン』より バットモービル

『スター・ウォーズ』シリーズより R2-D2、R2-BHD、R2-X2

『ジュラシック・パーク』より ロスト・ワールド フリートウッド RV ビークル

『007 ダイ・アナザー・デイ』より ボンドカー アストン・マーチン V12 ヴァンキッシュ

※その他にも今回初だしとなるでアイアンマンが使用したリパルサーグローブや、『ジョン・ウィック』のスーツなども展示。

東京コミコン2023 開催概要 Ⓒ2023 Tokyo comic con All rights reserved. 会期 2023 年 12 月 8 日(金)11:00~20:009 日(土)10:00~20:0010 日(日)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1)1 ホール~4 ホール※ホールは変更となる可能性があります。 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス ・コスプレイヤーとの交流、コンテスト ・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

