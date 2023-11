ブラジルで、奇妙な救出劇が話題となっている。夜間に工事現場のコーンを撤去していた作業員が、コーンの中に入った男性が出られなくなっていることに気づいたという。無事救助された男性は、雨を凌ぐためにコーンの中に入ったようだ。英ニュースメディア『Metro』などが伝えている。

X(Twitter)にブラジルのニュースを投稿しているアカウント名「DIRETO DO MIOLO」が、10月31日にサンパウロ市で撮影された動画を公開したところ、注目を集めた。ブラジルのニュースメディア『G1』によると、動画は10月29日午後10時半頃に撮影されたもので、同市内北部にあるカンポ・デ・バガテル広場で作業員が工事現場のコーンを撤去している様子が映っていた。

当時、作業員は1つだけかなり重くて撤去できないコーンがあり、中に人が入っていることに気づいたという。作業員がコーンに向かって声をかけると、中から男性の声が聞こえてきた。どうやらこの男性はコーンの中に入った後、自力で出られなくなったようだ。

作業員はコーンを横に倒して中から男性を出そうとしたが、男性の身体は屈められており、身動きできずにいた。作業員は足を引っ張って引き抜こうとしたがこれもうまくいかず、最終的にコーンを上に持ち上げて男性をようやく救出することができた。動画はこれまでに500万回以上も視聴され、このような声が寄せられた。

「ハロウィンの仮装にしては大胆すぎるなあ。落ち着いて行動するようにしてね。」

「世の中に、ブラジル人についてきちんと説明できる人は皆無だと思う。」

「この変人はどうやってその中に入ったんだよ?」

ブラジルのニュースメディア『Jornal Estado de Minas』によると、男性はコーンの中に入った理由を「雨を凌ぐためだった」と説明しているという。幸いにも男性には怪我はなく、作業員が念のため病院へ搬送するよう申し出たが男性はこれを断ったという。ちなみにコーンの中に男性がどのくらいの間、入っていたのかは伝えられていない。

