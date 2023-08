PlayStation 5(PS5)およびPlayStation 4(PS4)では、ゲームのマルチプレイやオンラインプレイを楽しむために月額有料サービスのPlayStation Plusに加入する必要があります。このPlayStation Plusの月額料金の値上げがPlayStation公式ブログで発表されました。

PlayStation Plus Monthly Games for September: Saints Row, Black Desert - Traveler Edition, Generation Zero - PlayStation.Blog

https://blog.playstation.com/2023/08/30/playstation-plus-monthly-games-for-september-saints-row-black-desert-traveler-edition-generation-zero/

PlayStation Plus prices are being raised by up to $40 per year - The Verge

https://www.theverge.com/2023/8/30/23852353/playstation-plus-prices-increase-essential-extra-premium

PS Plus Gets Significant Price Increases Next Week - Game Informer

https://www.gameinformer.com/2023/08/30/ps-plus-gets-significant-price-increases-next-week

PlayStation Plusには3つのプランが用意されており、記事作成時点で日本ではエッセンシャルプランが月額850円/3カ月2150円/年額5143円、エクストラプランが月額1300円/3カ月3600円/年額8600円、プレミアムプランが月額1550円/3カ月4300円/年額1万250円で提供されています。

このPlayStation Plusの各プランが値上げされることが発表されました。値上げされるのは各プランの年額のみ。値上げは2023年9月6日から実施予定です。

・エッセンシャル

年額5143円→6800円

・エクストラ

年額8600円→1万1700円

・プレミアム

年額1万250円→1万3900円

すでに年額でいずれかのプランを利用しているユーザーの場合、11月6日以降の次回更新時まで値上げ価格が有効になることはありません。ただし、9月6日以降にプランをアップグレードあるいはダウングレードした場合、値上げ後の価格が反映されることとなります。

なお、PlayStation Plusはどのプランに入っていても毎月3本異なるゲームを無料でゲットすることが可能。8月にはゲームカタログに「LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶」「Destiny 2: 漆黒の女王」「Moving Out 2」などの14タイトルが追加されています。