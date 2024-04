2024年春より、ニューヨークやロンドンで大ヒットの新作ミュージカル「ディズニー くまのプーさん」のジャパンツアーがスタート!

ディズニーの大人気キャラクター「くまのプーさん」「クリストファー・ロビン」とその仲間たちが素敵な舞台ミュージカルとなって日本にやってきます。

ジャパンツアーは2024年4月の初演から、7月までのおよそ3ヶ月で東京、愛知、千葉、大阪、埼玉、宮城、神奈川、福岡、広島、静岡で開催されます。

ミュージカル「ディズニー くまのプーさん」

ディズニーの大人気キャラクター「くまのプーさん」

「くまのプーさん」は、英国の作家A.A.ミルンが1926年に100エーカーの森でクリストファー・ロビンと仲間たちの冒険を最初にシリーズ化して以来、世界中の人々に愛されています。

そんな「くまのプーさん」が、ミュージカル『ディズニー くまのプーさん』として、2021年にニューヨーク市のシアターロウで世界初演されました。

ニューヨークの優れた舞台に授与される「ドラマ・デスク・アワード」と「OBAアワード」の両方のノミネートを受けたこのショーは、その後シカゴで上演され、全米ツアーを経てロンドンで開幕。

誰もが愛したA.A.ミルンの原作とクラシカルなディズニーの長編アニメーションの流れを汲んだ新作ミュージカル『ディズニー くまのプーさん』は、「とても心地よく魅力的」(タイムアウト)と「魅力的なパペットたちによる、新しくて楽しい舞台」(エンターテインメント・ウィークリー)などと海外で絶賛。

2023年春に行われたロンドンプレミアでは、英国の興行記録を破り、「真に世代を超えたショー」(WhatsOnStage)と評価されました。

そして2024年春より、ニューヨークやロンドンで大ヒットの新作ミュージカル「ディズニー くまのプーさん」のジャパンツアーがスタート!

「くまのプーさん」「クリストファー・ロビン」「ピグレット」「ティガー」「イーヨー」「カンガ」「ルー」「ラビット」「オウル」たちが勢ぞろい。

素敵な舞台ミュージカルとなって日本にやってきます☆

ミュージカル「くまのプーさん」は、ロックフェラープロダクションがディズニーシアトリカルグループと共同で制作。

優れたブロードウェイ作品を表彰するドラマデスクアワード(ベストパペット)とOBAアワード(ベストファミリーショー)にノミネートされました。

日本人オリジナルキャスト

今回各地公演日時の詳細と日本人オリジナルキャストが決定!

若手から経験豊かなキャストまで、各キャラクターの個性にあった実力派キャストが集まります。

くまのプーさん:横山達夫 養田陸矢 岩田大輝

ピグレット/ルー:新田恵海 石橋佑果

ティガー:風間由次郎 伊藤広祥

イーヨー/オウル/ラビット:鈴木たけゆき 深堀景介 岩田大輝

カンガ:渡辺七海 澤田美紀

クリストファー・ロビン:櫻井碧人 村山董絃 笹本旭

公演概要

公演名:新作ミュージカル『ディズニーくまのプーさん』

チケット:

・VIB席(Very Important Bear Seat)9,500円(税込・全席指定)

・S席5,500円(税込・全席指定)

・A席3,500円(税込・全席指定)

ディズニー★JCBカード特別最速先行販売(抽選):2024年1月15日(月)10:00〜1月25日(木)23:59 ※詳細は後日ディズニー・カードクラブサイトにてお知らせします

公式ホームページ先行:2024年1月29日(月)10:00〜

一般発売日:2024年2月24日(土)10:00〜

脚本・演出:ジョナサン・ロックフェラー

作詞作曲:シャーマン・ブラザーズ、A.A.ミルン

追加作曲:ネイト・エドモンソン

日本版演出補:岸本功喜

翻訳:小島良太

協力:三井不動産(東京公演)

協賛:ディズニー★JCBカード

ジャパンツアー主催・企画製作:アークスインターナショナル

製作:ロックフェラー・プロダクションズ/ディズニーシアトリカル・プロダクションズ

ディズニー★JCBカードの会員向けに、チケットの特別最速先行販売(抽選)が2024年1月15日(月)10:00〜1月25日(木)23:59の期間で行われます。

一般発売は2024年2月24日(土)の午前10時より開始となります。

チケットの種類はVIP席ならぬ“VIB席”、S席、A席の3種類。

VIB席は「Very Important Bear Seat」の略で、終演後はステージ上で「プーさん」と仲間たちとの記念撮影を含む素敵な特典が付きます!

全世代に愛されている「くまのプーさん」、その新作ミュージカル日本初演は2024年4月より開幕です。

全国開催日程

東京公演:2024年4月27日〜5月6日、日本橋三井ホール愛知公演:2024年5月11日〜12日、岡崎市民会館あおいホール千葉公演:2024年5月18日〜19日、松戸市民会館大阪公演:2024年5月23日〜26日、クールジャパンパーク大阪TTホール埼玉公演:2024年6月1日〜2日、上尾市文化会館宮城公演:2024年6月8日〜9日、多賀城市民会館大ホール神奈川公演:2024年6月15日〜16日、相模原市民会館ホール福岡公演:2024年6月22日〜23日、キャナルシティ劇場福岡広島公演:2024年7月6日〜7日、広島国際会議場フェニックスホール静岡公演:2024年7月13日〜14日、静岡市民文化会館

※各地の開演時間は後日チケット発売時に発表予定

クリエイター(ジョナサン・ロックフェラー/ロックフェラースタジオ)

クリエイターのジョナサン・ロックフェラーとロックフェラースタジオは、『くまのプーさん』、『はらぺこあおむし』、『パディントン』などの著名な作品の舞台化で世界的に高い評価を得ています。

ロックフェラー制作の舞台『はらぺこあおむし』は、有名な作家/イラストレーターのエリック・カールの絵本に基づいて制作され、12か国以上をツアーしています。

最近では、『セサミストリート・ザ・ミュージカル』がオフブロードウェイで上演されています。

クリエイターのジョナサン・ロックフェラーは、

くまのプーさんと100エーカーの森のすべてが、象徴的かつマジカルに、とても大切に表現されています。

何世代にも渡って、プーさんや仲間たちの物語は人々に愛されてきました。

これらのキャラクター、物語、そして時代を超えて色あせることのない音楽を、新作ミュージカルとして日本に紹介することができて光栄です。

精巧な等身大のパペットを操る役者たちの卓越した技術により表現される、活き活きとしたキャラクターに会える、とても希少な機会となると思います。

日本のすべての世代のプーさんファンにとって必見のショーです。

と語っています。

クリエイター(リチャード・M・シャーマン/ロバート・B・シャーマン)

シャーマン・ブラザーズとして知られる、リチャード・M・シャーマンとロバート・B・シャーマンは、オスカーとグラミー賞も受賞している多才なアメリカ人の作詞・作曲家です。

彼らは映画史上どの作詞作曲チームよりも多くの映画音楽を作りました。

ディズニーのクラシック作品の『メリー・ポピンズ』『ジャングル・ブック』『ベッドかざりとほうき』『おしゃれキャット』などで知られています。

シャーマン・ブラザーズは、最初の2作のくまのプーさんの映画でウォルト・ディズニーと一緒に制作に携わりました。

『プーさんとはちみつ』 (グラミー賞にノミネート)と『プーさんと大あらし』です。

続く3作目の長編映画『プーさんとティガー』ではグラミー賞を受賞。

3作品は映画『くまのプーさん』として1977年に長編映画として発表されました。

シャーマン・ブラザーズは、『プーさんとイーヨーの1日』『ティガー・ムービー プーさんの贈りもの』の2作品でも楽曲を提供しています。

彼らの楽曲は2018年に公開された実写映画『プーと大人になった僕』でもフィーチャーされました。

A.A.ミルンの原作とクラシカルなディズニーの長編アニメーションの流れを汲んだ新作ミュージカル。

2024年春よりジャパンツアーが開催されるミュージカル「ディズニー くまのプーさん」の紹介でした☆

