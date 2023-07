スコットランドに暮らす女性と8匹のキツネのやり取りを捉えた動画が、SNSで大きな反響を呼んでいる。カメラが映し出したのは、女性が8匹のキツネに餌やりをする光景で、キツネの家族との交流は25年も続いているという。スコットランドのニュースメディア『Daily Record & Sunday Mail』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

スコットランド中南部のイースト・キルブライドに住むシャロン・ヒューズさん(Sharon Hughes、56)が6月17日、Instagramに投稿した動画の再生回数が日本時間7月6日の時点で1220万回を超えた。

動画は、シャロンさんがドアを開け「おはよう! 可愛い子たち。ハロー」と挨拶し、裏庭からやって来た8匹のキツネに朝食のソーセージパンを与える様子を捉えたもので、キツネはシャロンさんが投げるパンを順番にくわえては去っていく。

シャロンさんも手慣れたもので、キツネの数を「ワン、ツー、スリー…」と確認しながらパンを投げ、優しく声をかけている。

シャロンさんは「私たちがキツネの家族に餌をやるようになって25年になるのよ!」と明かし、こう語った。

「今のキツネたちは4代目で、8匹が毎日やって来るわ。また時には、メスが子ギツネに食べさせるためにひょっこりやって来ることもあるのよ!」

さらにシャロンさんは、キツネの健康面にも気を配っており、車に轢かれて怪我をしたキツネを約65キロ離れたエアシアの動物サンクチュアリーに連れて行ったこともある。結局、そのキツネは救えなかったが、脚を引きずっていたり、痛みに苦しんでいるような個体にはソーセージに特別な痛み止めを入れているという。

面白いことにキツネたちにはそれぞれに名前があり、名前を呼ぶと反応するそうで、シャロンさんは8匹の個性をしっかりと把握している。

「掃除機のように何でも食べてしまう個体は“ダイソン(Dyson)”、遺伝的に頭が横に曲がっていると思われる個体は“ツイステッド(Twisted)”、英国王チャールズ3世の戴冠式の日に初めて現れた個体は“チャールズ(Charles)”と呼んでいるの!」と話すシャロンさん。続けて「あの子たちはとてもフレンドリーでね。ネズミなどの贈り物を時々持ってきて、玄関先に置いてくれるのよ!」と嬉しそうに語った。

キツネたちの巣穴は近くの森にあり、シャロンさんが呼ぶとすぐに庭に集結し、3匹の飼いネコともうまくやっているそうだ。

シャロンさんが用意するのはソーセージパンのほか、残り物のピザや卵、テイクアウトした中華料理や鶏の脚などで、3年前に亡くなった夫ビリーさん(Billy)は「キツネたちのほうがずっとよく食べさせてもらっているな」と冗談を言っていたという。

ビリーさんもキツネに餌を与えることを楽しみにしていたそうで、シャロンさんは「キツネたちは一年のうち、発情期にあたる2か月間だけは姿を見せなくなるの。でもキツネがいると、残飯がゴミになることはないのよ!」と明かしている。

なお、シャロンさんがキツネとのやり取りをInstagramに投稿し始めたのは昨年4月頃で、現在のフォロワーはTikTokと合わせると15万人を超えている。SNSには数千というメッセージが届くそうで、シャロンさんはネガティブなコメントがあることを認めたうえでこう述べている。

「どこから読んだらいいのか困ってしまうくらいの数だから、返答はしていないの。こんなにたくさんの人がキツネたちに興味を持ってくれるなんて信じられないし、本当にありがたく思っているわ!」

ちなみに人々の反応はというと、「野生動物に餌をやるのは間違っている」「餌をもらうようになった野生動物は死んだも同じ」「人に慣れ過ぎると、簡単にハンターたちの餌食になる」「残飯は塩にまみれたゴミと一緒。自然の食べ物に勝てるはずがない」「あなたが餌をやるのを止めた時、キツネが苦しむのは目に見えている」と餌やりに反対する声があがる一方で、次のようなコメントも届いている。

「キツネたちはちゃんと順番に並んで、けんかせずに待っているところがすごい!」

「ルールを守っていて偉いよ。」

「なんて可愛いのだろう!」

「私たち人間がキツネの生息地を破壊して、食べ物が減っている。実のところ、キツネは街でゴミをあさっているよ。この子たちに餌やりをしてくれてありがとう。」

「素敵な関係だと思うな!」

画像は『Sharon Hughes 2023年6月17日付Instagram「Busy breakfast time this morning...」、2023年3月16日付Instagram「Another old video...」、2023年5月16日付Instagram「3yrs today at 1.30am an angel grew his wings.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)