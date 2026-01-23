金融の街に誕生したブックラウンジ

複合ビル「KABUTO ONE」の3階にある「Book Lounge Kable」は、金融の街・兜町にちなみ、お金と暮らしにまつわる書籍を多く揃えるブックラウンジ。

兜町や株式市場の「カブ」、上昇相場の「ブル」など、金融の街らしいワードからその名が付けられました。

まずは、エントランスで入場時間が記入されたナンバーカードを受け取りましょう。入場料は退出時に滞在時間に応じた金額を支払うスタイルです。

エントランスの先には開放的な空間が広がります。それはメインエリアの「リーディングラウンジ」と各エリアを仕切らず、中央に高い書棚がないから。

インテリアはグリーンと木を生かし、木製の家具や什器、また、随所に植栽が置かれ、憩いの場を演出しています。

BGMは控えめ、川のせせらぎのような「水盤」の水の音が癒やしをもたらしてくれますよ。



金融について学びたい大人必読の本がいっぱい

最近では高校の家庭科で金融教育が必修となりましたが、大人も暮らしを豊かにするためにお金のことを知っておきたいものです。

「金融」と聞くと難しく感じられますが、「Book Lounge Kable」にはイラストやチャートを使って優しく金融の基礎を教えてくれる本も揃っています。

親子で金融の勉強ができるようにと子ども用の本も置いています。大人が読んでも勉強になるものばかりなので、ぜひ手に取ってみてくださいね。



幅広い蔵書からお気に入りを見つけよう

蔵書は3000冊以上と多いですが、お金に関するさまざまな書籍を揃えた「兜町おかね学」、お金とそれを巡る人々を描いた「おかねと人の物語」、活動や仕事に気づきを与えてくれる「智恵とことば」、日々の暮らしのヒントになる「暮らしの大福帳」、「渋沢栄一コーナー」「ピックアップコーナー」「スタッフ展示コーナー」のテーマに分けて、探しやすいように並べられています。

兜町は、渋沢栄一が日本初の銀行と証券取引所を興したゆかりのある土地。渋沢の関連図書の取り揃え数は専門図書館や資料館以外では国内随一なのだそうです。

「智恵とことば」は、背中を押してくれる言葉が見つかる「『いい言葉』から動き出す」、言葉の伝える力で人間関係を構築するヒントになる「つながるチカラの鍛え方」など、さらに細かいテーマに分けて陳列。まずポップを読んで興味の湧いた棚から探してみるのもいいですね。

新しい本は2カ月に1度、200〜300冊を入荷。エントランスの「フリースペース」には新入荷のコーナーがあり、取材当日には、芥川賞、直木賞の候補作、受賞作が並んでいました。

何を読むか迷ってしまいそうな場合は、「Kableスタッフおすすめランキング」をチェックしてみましょう。本は元の本棚ではなく返却台に返すため、多く手に取られた本のランキングを出しているそう。



ゆったり気分で読書が楽しめる

読書におすすめなのが「リラックスエリア」。Yogibo（よぎぼー）のビーズソファが置かれたコーナーは靴を脱いで上がるので、自宅のようにくつろげそうです。

ひとつひとつデザインが異なるリラックスチェアが置かれたコーナーでは、お気に入りを見つけて座ってみましょう。椅子と椅子の間には植栽が置かれ、オープンスペースながらプライベート感もあります。

ソロおすすめ Point

ひとり用のビーズソファやリラックスチェアが置かれ、自分だけの時間に浸れますよ。

カウンター席の「ビジネスエリア」は、仕事や作業に集中したい人にぴったり。どのエリアでも可能ですが、窓に向かっているので周りを気にせずに仕事や作業に集中できます。

席の移動も可能なので、エリアを変えて気分転換をしながら作業をするのもよさそうです。

フロントではノイズキャンセリングヘッドフォンの貸出しもしています（先着4名）。静かな館内ですが、より集中したい場合は利用してください。

写真提供：Book Lounge Kable

無料で利用できるワークポットも2つ設置。防音に優れているのでオンラインの会議などに使うことができますよ。

ソロおすすめ Point

カウンターの仕切りやノイズキャンセリングヘッドフォン、ワークポットなど、仕事に集中できる環境が整っています。

入場料に含まれるフリードリンクは、キッチンに取りにいきましょう。ホットコーヒーはセルフサービス、アイスコーヒー、紅茶、アイスティー、アイスウーロン茶はオーダー制になっています。

定番の「オムライス」1100円

「バニラアイス」350円

料理にも力を入れている「Book Louge Kable」は、キッチンで手作りされるフードメニューも評判です。カレーやパスタ、スイーツなどのオールデイメニューと週替わりのランチから選ぶことができますよ。

11〜14時は880円以上のオーダーで1時間のラウンジ利用が無料になるので、食事のあとにゆっくりと読書をすることもできますよ。また、アルコール類もあるので、夜にはお酒を片手に読書という楽しみ方もできますね。

お金にまつわる本や興味のある分野から本を探すのはもちろん、普段手に取らないような分野にも関心が向くのも「Book Lounge Kable」を利用する楽しさの一つ。本の購入もできるので、気に入ったものがあったら、自宅で読書の続きを楽しんでくださいね。



■Book Lounge Kable（ぶっく らうんじ かぶる）

住所：東京都中央区日本橋兜町7-1 KABUTO ONE 3F

TEL：03-5614-0568

営業時間：11〜20時

定休日：全館メンテナンス日

料金：平日 1時間550円、2時間1100円、3時間1650円、1DAY（3時間超）2200円／土・日曜、祝日 1時間880円、2時間1760円、1DAY（2時間超）2640円



ソロMemo

■取材時のソロ率：90%

■おすすめの利用シーン：ひとりで読書に浸りたいとき、ひとりで作業に集中したいとき

▶▶「おとなのソロ部」の記事一覧はこちらから！



Text：河部紀子（editorial team Flone）

Photo：yoko



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

