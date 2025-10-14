¡ÖÂçºå¾ë¸ø±à¡×¤ÇÀï¹ñ¥í¥Þ¥ó¤òÂÎ´¶¡ª Å·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤Î»Ö¤¬Â©¤Å¤¯Îò»Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅ°Äì¥¬¥¤¥É
¡ÖÂçºå¾ë¸ø±à¡×¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¡ª Çß¤Èºù¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤
¡ÖÂçºå¾ë¸ø±à¡×¤Ï¡¢ÂçÅÔ²ñ¡¦Âçºå¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅÔ»Ô¸ø±à¡£¡ÖÂçºå¾ëÅ·¼é³Õ¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æâ·¡¤ä³°ËÙ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥àÌó23¸ÄÊ¬¡¢Ìó105ha¤â¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ë¸ø±à¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉßÃÏ¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë¡ÖÂçºå¾ëÅ·¼é³Õ¡×¤¬¤½¤Ó¤¨¡¢ËÌÅì¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢ÍÌ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡×¤È¡¢¥Õ¡¼¥É¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂÀÍÛ¤Î¹¾ì¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤ËÅ·¼é³Õ¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤ÏÅÌÊâ10Ê¬¤Û¤É¡£
ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÐ¤âË¤«¤Ê¡ÖÂçºå¾ë¸ø±à¡×¤ÏÅÔ²ñ¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å·¼é³Õ¤«¤éÆâËÙ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¤µ¤é¤ËÅìÂ¦¤Ë¹¤¬¤ëÇßÎÓ¤Ï¡¢³«±à¤·¤¿¾¼ÏÂ49Ç¯¡Ê1974¡Ë¤«¤éÇß¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó1.7ha¤ÎÉßÃÏ¤Ë¡¢1¡Á3·î¤´¤í¤Ë¤ÏÁáºé¤¤«¤éÃÙºé¤¤Þ¤Ç¡¢Ìó105ÉÊ¼ï1245ËÜ¤ÎÇß¤¬ºé¤¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
3·î²¼½Ü¡Á4·î¾å½Ü¤Îºù¤Îµ¨Àá¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î²Ö¸«µÒ¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó3000ËÜ¤â¤Îºù¤¬¡¢Å·¼é³Õ¤äÏ¦¡¢ÀÐ³À¤Ê¤É¸ø±àÁ´ÂÎ¤ò¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËºÌ¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¡ª¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤òÃæ¿´¤ËÌó300ËÜ¤Îºù¤ÎÌÚ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤¿À¾¤Î´ÝÄí±à¡ÊÍÎÁ¡Ë¤â¸«¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÎãÇ¯¡¢Ìë¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¡¢Âçºå¶þ»Ø¤Îºù¤ÎÌ¾½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖ¤Î¤ß¤É¤³¤í¡ÖÂçºå¾ëÅ·¼é³Õ¡×¤ÇÅÂÍÍµ¤Ê¬¡ª
¡ÖÂçºå¾ë¸ø±à¡×¤Ç¤Þ¤ºË¬¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÂçºå¾ëÅ·¼é³Õ¡×¡ªÅ·Àµ11Ç¯¡Ê1583¡Ë¤ËÂÀ¹Þ¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤¬ÃÛ¾ë¤ò³«»Ï¤·¡¢2Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ½éÂåÅ·¼é¤ò´°À®¡£¸½ºß¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¾¼ÏÂ6Ç¯¡Ê1931¡Ë¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿3ÂåÌÜ¤Ç¡¢¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ç¤¹¡£
³°´Ñ5ÁØ¤ÎÅ·¼é³Õ¤Ï¡¢ÆâÉô¤Ï8³¬·ú¤Æ¤ÎÎò»ËÇîÊª´Û¤Ë¡£¤Þ¤º¤Ï8³¬¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤ØÅÐ¤Ã¤Æ¡¢¸ø±à¤ò¤Ï¤¸¤á¼þ°Ï¤ÎÂçºå¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò360ÅÙ°ìË¾¡ª
Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤ä¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë·²¤â¸«ÅÏ¤»¤ëÅ·¼é³Õ¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤ÏÁÖ²÷¤Ç¤¹¡£
´ÛÆâ¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥¢¤´¤È¤ËÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5³¬¤Ç¤Ï¡¢Ë¿Ã¡¢ÆÁÀî¤¬·«¤ê¹¤²¤¿¡ÖÂçºä²Æ¤Î¿Ø¡×¤ÎÀº¹ª¤Ê¥¸¥ª¥é¥Þ¤ä¡¢Âç·¿¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ÎÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î±ÇÁü¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Îò»Ë¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
3¡¢4³¬¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂçºä²Æ¤Î¿Ø¿ÞÖ¢É÷¡×¡ÊÊ£À½¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¼ÂÊª¤Î³õ¤ä¶ñÂ¡¢½ñ²è¤ä³¨¿Þ¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨ÆâÍÆ¤ÏÌó2¥«·î¤´¤È¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙÍè¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÀï¹ñ¥í¥Þ¥ó¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Ë¿Ã½¨µÈ¤¬°¦ÍÑ¤·¤¿¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¡Ö²«¶â¤ÎÃã¼¼¡×¤Î¸¶À£ÂçÌÏ·¿¤â¸«¤´¤¿¤¨¤¢¤ê¡ª
2³¬¤Ç¤Ï¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤ä¿¿ÅÄ¹¬Â¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÌ¾Éð¾¤Î³õ¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤Ê¤É¤¬»îÃå¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö³õ¡¦¿Ø±©¿¥»îÃåÂÎ¸³¡×1²ó500±ß¤â¡£Æ´¤ì¤ÎÉð¾¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢µÇ°»£±Æ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
1³¬¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÂçºå¾ë¥°¥Ã¥º¤äÂçºå¤ß¤ä¤²¤¬¤º¤é¤ê¡ª¡ÖÅÐ³Õ¾Ú¡×¤ÏÅ·¼éÅÐ³ÕµÇ°¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
Âçºå¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡ÖÄá²°È¬È¨¡×¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤«¤ó¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¡ÖÂçºå¾ëÅ·¼é³Õ¡×¤¬½êÂ¢¤¹¤ë½¨µÈ¤æ¤«¤ê¤Î½êÂ¢ÉÊ¤ò°Õ¾¢²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢4¼ï¤ÎÌ£¤Î¤è¤¦¤«¤ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÊñÁõ¤Ç¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤â¹¥Å¬¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Âçºå¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¥µ¥¯¥é¥¯¥ì¥Ñ¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î ¡ÈÏÂ¤Î¿§¡É¤ò½¸¤á¤¿¥¯¡¼¥Ô¡¼¥Ú¥ó¥·¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤ÎÂçºå¾ëÅÉ¤ê³¨¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âçºå¾ëÅ·¼é³Õ¡Ê¤ª¤ª¤µ¤«¤¸¤ç¤¦¤Æ¤ó¤·¤å¤«¤¯¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÂçºå¾ë1-1
TEL¡§06-6941-3044
ÎÁ¶â¡§Æþ´Û1200±ß
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á18»þ¡ÊÆþ´Û¤Ï¡Á17»þ30Ê¬¡Ë
ÄêµÙÆü¡§12·î28Æü¡Á1·î1Æü
ºÇ¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖÂçºå¾ë Ë¿ÃÀÐ³À´Û¡×¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
Å·¼é³Õ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢2025Ç¯4·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍèÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¡ÖÂçºå¾ë Ë¿ÃÀÐ³À´Û¡×¤Ç¤¹¡£
Âçºä²Æ¤Î¿Ø¤ÇÍî¾ë¸å¡¢ÆÁÀîËëÉÜ¤Ë¤è¤êÂçÎÌ¤ÎÀ¹¤êÅÚ¤ÇËä¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ë¿ÃÂçºä¾ë¡£¤½¤ÎÀÐ³À¤¬È¯·¡¤µ¤ì¡¢´Ö¶á¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÏ²¼¤Ø¤ÈÂ³¤¯³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¡¢Ìó6£í¤â¤ÎÀ¹¤êÅÚ¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÐ³À¤È¤´ÂÐÌÌ¡ª¼«Á³ÀÐ¤ò¤Û¤È¤ó¤É²Ã¹©¤·¤Ê¤¤ÌîÌÌÀÑ¤ß¤Îµ»Ë¡¤ÇÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÐ³À¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤ÏÂçºä²Æ¤Î¿Ø¤Ç¼õ¤±¤¿Àï²Ð¤Îº¯À×¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³Ñ¤ÎÉôÊ¬¤Ï¶¯ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢Ä¾ÊýÂÎ¤ÎÀÐ¤ò¸ò¸ß¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë»»ÌÚÀÑ¤ß¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤¿¸ÅÂå»û±¡¤ÎÁÃÀÐ¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤¿Å¾ÍÑÀÐ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ë¿ÃÂçºä¾ë¤ÎÀÐ³À¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÃÏÃæ¿¼¤¯¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£²òÀâ±ÇÁü¤Ê¤É¤â¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºßÃÏ¾å¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÆÁÀîºÆÃÛ¤ÎÀÐ³À¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤äÇ÷ÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Âçºå¾ë Ë¿ÃÀÐ³À´Û¡Ê¤ª¤ª¤µ¤«¤¸¤ç¤¦ ¤È¤è¤È¤ß¤¤¤·¤¬¤¤«¤ó¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á18»þ¡ÊÆþ´Û¤Ï¡Á17»þ30Ê¬¡Ë
ÄêµÙÆü¡§12·î28Æü¡Á1·î1Æü
¢¨Æþ´Û¤Ë¤ÏÂçºå¾ëÅ·¼é³Õ¤ÎÆþ´ÛÎÁ¤¬É¬Í×
½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ÎÌç¤äÏ¦¡¢ËÔ¢¿À¼Ò¤Ê¤É¡¢Îò»Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
¡ÖÂçºå¾ë¸ø±à¡×Æâ¤Ë¤Ï13Åï¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ËÀ×¤äÅÁ¾µÃÏ¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ä¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡ª ¤¯¤Þ¤Ê¤¯²ó¤ë¤È1¡Á2»þ´Ö¤ÏÍ×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«³Ø¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤ò¡£
¤Ê¤Þ¤³ÊÉ¤¬Èþ¤·¤¤¡Ö¶âÂ¢¡×¤Ï¡¢ÆÁÀîËëÉÜ¤Î¶â²ß¤ä¶ä²ß¤ÎÊÝ´É¸Ë¤À¤Ã¤¿·úÊª¡£¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·¼é³ÕÆîÂ¦¤ÎºùÌç¤â¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡£·Ä±þ4Ç¯/ÌÀ¼£¸µÇ¯¡Ê1868¡Ë¤ÎÊêÃ¤ÀïÁè¤Ç¾Æ¼º¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ¼£20Ç¯¡Ê1887¡Ë¤Ë¡¢ÆÁÀî»þÂå¤ÎÍÍ¼°¤Î¤Þ¤Þ¤ËÉü¸µ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºùÌç¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿ÆÍ¤Åö¤ê¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¹â¤µÌó5.5m¡¢ÉýÌó11.7m¤â¤¢¤ë¾ëÆâ°ì¤ÎµðÀÐ¡ÖÂýÀÐ¡Ê¤¿¤³¤¤¤·¡Ë¡×¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±¿¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤ï¤º¹Í¤¨¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Àï¹ñ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢º¸²¼¤ÎÌÏÍÍ¤¬¥¿¥³¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
³°ËÙ¤äÆâËÙ¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÏ¦¡Ê¤ä¤°¤é¡Ë¤äÀÐ³À¤Ï¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢±ý»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ñ¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£¸µÏÂ6Ç¯¡Ê1620¡ËÁÏ·ú¡¢¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ÎÀé´ÓÏ¦¡Ê¤»¤ó¤¬¤ó¤ä¤°¤é¡Ë¤Ï¡¢À¾Â¦¤Ë¤¢¤ëÂç¼êÌç¤òËÌ¤«¤éËÉ¸æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áí±äÄ¹¤¬Ìó2kmÂ³¤¯Æî³°ËÙ¤ÏÂç¥¹¥±¡¼¥ë¡ª ÆâÂ¦¾ëÊÉ¤Ë¤Ï7Åï¤Î¶ùÏ¦¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß»Ä¤ë¤Î¤ÏÏ»ÈÖÏ¦¤È¡¼ÈÖÏ¦¤Î¤ß¡£Ï»ÈÖÏ¦¤Ï´²±Ê5Ç¯¡Ê1628¡ËÂ¤±Ä¤Ç¡¢Àé´ÓÏ¦¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
±àÆâ¤Ë¤Ï¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¡¢½¨Íê¡¢½¨Ä¹¤ò¤Þ¤Ä¤ë¡ÖËÔ¢¿À¼Ò¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä»µï¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢¿Ø±©¿¥»Ñ¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¤½¨µÈÁü¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀÌ±¤«¤éÅ·²¼¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿½¨µÈ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢½ÐÀ¤¤Î¿ÀÍÍ¤È¤·¤Æ¿®¶Ä¤µ¤ì¤ë¡ÖËÔ¢¿À¼Ò¡×¤Ø¤â¤¼¤Ò¤ª»²¤ê¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ËÔ¢¿À¼Ò¡Ê¤Û¤¦¤³¤¯¤¸¤ó¤¸¤ã¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÂçºå¾ë1-1
TEL¡§06-6941-0229
ÎÁ¶â¡§ÇÒ´Ñ¼«Í³
±Ä¶È»þ´Ö¡§9»þ¡Á16»þ50Ê¬
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¸ø±à¤Ø¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤ÏÊ£¿ô¡£Âçºå¾ëÅ·¼é³Õ¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
Âçºå¾ë¸ø±à¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜÅª¤Î»ÜÀß¤Ë¶á¤¤±Ø¤òÄ´¤Ù¤ÆË¬¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÂçºå¾ëÅ·¼é³Õ¡×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
¡OsakaMetroÃæ±ûÀþ¡ÖÃ«Ä®»ÍÃúÌÜ±Ø¡×
➡ÅÌÊâ15Ê¬¤Û¤É¡£Å·¼é³Õ¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤±Ø¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤ÐÊýÌÌ¤«¤é¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¸ø±àËÌÅì¤ÎJRÂçºå´Ä¾õÀþ¡ÖÂçºå¾ë¸ø±à±Ø¡×
➡ÅÌÊâ15Ê¬¤Û¤É¡£¾¦¶È»ÜÀß¡ÖJO-TERRACE OSAKA¡×¤Ë¤¹¤°Î©¤Á´ó¤ì¤Þ¤¹¡£Âçºå±Ø¡¦ÇßÅÄÊýÌÌ¤«¤é¤Î¾ì¹ç¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
£¸ø±àÆîÅì¤ÎJRÂçºå´Ä¾õÀþ¤ª¤è¤ÓOsakaMetroÃæ±ûÀþ¡Ö¿¹¥ÎµÜ±Ø¡×
➡ÅÌÊâ20Ê¬¤Û¤É¡£°ìÈÖµ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ø±àÆîÀ¾Â¦¤Ë¤Ï¡¢Í·¶ñ¹¾ì¡¢Ê®¿å¹¾ì¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
¡¸ø±àËÌ¤ÎOsakaMetroÄ¹ËÙÄá¸«ÎÐÃÏÀþ¡ÖÂçºå¾ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥¯±Ø¡×
➡ÅÌÊâ5Ê¬¤Û¤É¡£1ÈÖ½Ð¸ý¤¬ºÇ´ó¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¸ø±àËÌÅì¤ÎJRÂçºå´Ä¾õÀþ¡ÖÂçºå¾ë¸ø±à±Ø¡×
➡ÅÌÊâ5Ê¬¤Û¤É¡£Âçºå±Ø¡¦ÇßÅÄÊýÌÌ¤«¤é¤Î¾ì¹ç¤Ï¤³¤Á¤é¤¬¥¹¥à¡¼¥º¡£
¡ÖÂçºå¾ëÅ·¼é³Õ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ®½Å¤ÊÎò»Ë°ä¹½¤¬Â¿¿ô¸½Â¸¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼«Á³¤ä²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¿Í¡¹¤âË¬¤ì¤ë·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÂçºå¾ë¸ø±à¡×¡£¤¼¤ÒË¬¤ì¤ÆÎò»Ë¥í¥Þ¥ó¤ò´¶¤¸¤ë±àÆâ»¶ºö¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
text¡§Ê¿ÎÓ¤ß¤ï¡Ê¥Ô¡¼¥¹¡Ë
Photo¡§¾®Àî¹¯µ®¡¢²ËÜÌÀ
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£