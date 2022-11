米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)は11月3日(米国時間)、「Cisco Releases Security Updates for Multiple Products|CISA」において、シスコシステムズの複数製品に複数の脆弱性が存在すると伝えた。これら脆弱性を悪用されると、攻撃者によって影響を受けたシステムの制御権が乗っ取られる危険性があるという。

脆弱性に関する情報は次のページからたどることができる。

Security Advisories

シスコからは短期間に比較的多くのセキュリティアドバイザリが発行される傾向が続いている。この1週間で発行または更新された脆弱性は次のとおり。

[重要] 2022年11月02日 CVE-2022-20951,CVE-2022-20958 Cisco BroadWorks CommPilot Application Software Vulnerabilities

[重要] 2022年11月02日 CVE-2022-20867,CVE-2022-20868 Cisco Email Security Appliance, Cisco Secure Email and Web Manager, and Cisco Secure Web Appliance Next Generation Management Vulnerabilities

[重要] 2022年11月02日 CVE-2022-20956 Cisco Identity Services Engine Insufficient Access Control Vulnerability

[重要] 2022年11月02日 CVE-2022-20961 Cisco Identity Services Engine Cross-Site Request Forgery Vulnerability

[重要] 2022年11月03日 CVE-2022-3602,CVE-2022-3786 Vulnerabilities in OpenSSL Affecting Cisco Products: November 2022

警告 2022年10月28日 CVE-2022-20774 Cisco IP Phone 6800, 7800, and 8800 Series with Multiplatform Firmware Cross-Site Request Forgery Vulnerability

警告 2022年10月31日 CVE-2022-20959 Cisco Identity Services Engine Cross-Site Scripting Vulnerability

警告 2022年11月02日 CVE-2022-20942 Cisco Email Security Appliance, Cisco Secure Email and Web Manager, and Cisco Secure Web Appliance Information Disclosure Vulnerability

警告 2022年11月02日 CVE-2022-20960 Cisco Email Security Appliance Denial of Service Vulnerability

警告 2022年11月02日 CVE-2022-20772 Cisco Email Security Appliance and Cisco Secure Email and Web Manager HTTP Response Header Injection Vulnerability

警告 2022年11月02日 CVE-2022-20962 Cisco Identity Services Engine Path Traversal Vulnerability

警告 2022年11月02日 CVE-2022-20937 Cisco Identity Services Engine Software Resource Exhaustion Vulnerability

警告 2022年11月02日 CVE-2022-20963 Cisco Identity Services Engine Stored Cross-Site Scripting Vulnerability

警告 2022年11月02日 CVE-2022-20969 Cisco Umbrella Stored Cross-Site Scripting Vulnerability

この1週間で発行または更新されたセキュリティアドバイザリは14個で、このうち5つは深刻度が重要(High)に分類されており注意が必要。CISAは、上記のセキュリティ情報をチェックするとともに、必要に応じてアップデートを適用することを推奨している。

すでに公開されているセキュリテアドバイザリがアップデートされたり、同じ製品であっても短い間隔で別のセキュリティアドバイザリが発行されたりすることがある。シスコ製品を使っている場合、掲載されているリストを日付などで整理しながら漏れなくチェックすることが望まれる。