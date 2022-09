「部屋の中で服を着替えるとスリープ状態だったPCがなぜか復帰してしまう」という不思議な現象が、海外掲示板のRedditで報告されました。Redditユーザーからは「自分も似たような現象に遭遇した」という報告が相次いでいるほか、さまざまな仮説や対策も提唱されています。

Why does my PC wake from sleep when I change my clothes in the room? static? : pcmasterrace

https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/x4ox3p/why_does_my_pc_wake_from_sleep_when_i_change_my/

「部屋の中で服を着替えるとスリープ状態だったPCがなぜか復帰してしまう」という現象を報告したのは、RedditユーザーのMajor_Frozenさん。以下の投稿に埋め込まれた短い動画を再生すると、実際にPCがスリープ状態から復帰する様子を見ることができます。

スリープ状態で真っ暗なPCの前で、激しく衣服を振るMajor_Frozenさん。

すると、PCや周辺機器には一切触れていないのに光が点灯し……

どういうわけかPCがスリープ状態から復帰しました。この投稿はRedditユーザーの間で話題となり、記事作成時点で3200件もの意見やコメントが寄せられています。

一部のRedditユーザーは、自分たちも似たような現象に遭遇したと報告しています。あるユーザーは、「ずっと昔、フルサイズの機器ラック6台で構成されるシステムに携わったことがあります。その時、あるモデルの椅子をシステムから3メートル以内の床で転がすと、システムがリセットされてしまうという問題がありました。この問題を上級設計エンジニアに説明するのは非常に楽しかったです。最終的な解決策は、そのモデルの椅子を部屋で使うのを禁止することでした」と述べています。

別のユーザーは「特定のノートPCを使っている最中に突然シャットダウンしてしまう」という問題のトラブルシューティングで、そのユーザーが身につけていたブレスレットがわずかに磁気を帯びており、「フタを閉じる」ことを感知するノートPCのセンサーが反応してしまっていた事例があったとコメント。

こうしたコメントを見たユーザーからは、「オーストラリアの電波望遠鏡が検出する奇妙な電波シグナルの正体が、『電子レンジ』から漏れ出た電波だった」という事例を思い出したというコメントも寄せられています。

また、「電動ブラインドを上げ下げするとPCがスリープ状態から復帰する」という事例や……

「シーリングファンをオンにするとPCもオンになる」といった事例も報告されていました。

Major_Frozenさんが遭遇した現象を説明するさまざまな仮説も寄せられています。「ウェブカメラが反応しているのではないか」という仮説や……

「わずかな振動でマウスが動いているのではないか」という仮説も。しかし、すでにMajor_Frozenさんもマウスの振動が原因だった可能性に思い当たり、マウスの動きでスリープ状態から復帰する設定をオフにしたとのことですが、それでもこの現象は続いているそうです。

また、「着替える時は裸になるでしょう。それでPCがオンになった(興奮した)のです」というジョークを飛ばすユーザーも。

あるユーザーは、この現象は衣服の着脱で生じる静電気によるものであり、「誰もがマウスだと言っていますが、これを引き起こしているのはマウスではありません。キーボードです」と主張。キーボードは内部部品に電流が流れることでキーの押下を検出しているため、付近で静電気が発生して電荷が移動するとキーボードの回路に電圧と電流が誘導され、キーが押下されたと誤検知してしまうのだという仮説を展開しました。