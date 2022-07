日本各地の博物館を巡回しながら開催中の「ポケモン化石博物館」のバーチャルツアーが海外でも話題となっています。



「ポケモン化石博物館」のバーチャルツアーは、国立科学博物館が公開している3Dビュー+VR映像コンテンツ「おうちで体験!かはくVR」内のメニューのひとつとなっています。



「お金があっても日本に行くことができないので、仮想現実でもこれを見ることができてうれしい」という声にもあるように、日本の展示会場まで足を運ばなくてもオンラインで展示を鑑賞できるバーチャルツアーは海外でも好評なようです。

SNSには次のような声が寄せられています。

・これは素晴らしい

・子どもたちが大喜びするな

・リアルな展示もみてみたい

・日本に行かなきゃいけない理由が増える一方だよ

・本物がみたい

・日本の博物館に行って化石と記念撮影したい

・やっべーな、これ

・バーチャルツアーもいいけど本物のほうが100倍いいだろうな

・最高だよ

・ゲーム用じゃなくてこのためだけにVRヘッドセットが欲しい

・リアルな化石をこの目でみたいんだよ

・考古学者もとまどうクォリティ

・大人でも楽しめそう

「ポケモン化石博物館」バーチャルツアー

https://my.matterport.com/show/?m=P9WCbyCBGBM[リンク]

