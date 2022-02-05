¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡Û24Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿iPhone¡¢ÇÛÁ÷¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎËö¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï150±ß¤Î¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¡Ê±Ñ¡Ë
¤³¤Î¤Û¤É±Ñ¥í¥ó¥É¥óºß½»¤Î½÷À¤¬¡¢Ìó24Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿iPhone 13 Pro Max¤¬¼«Âð¤ËÆÏ¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤ÈÌó150±ß¤Î¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹â¤¤Çã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤Î¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷À¤Ï¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÅð¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ°¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØThe Mirror¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
º£²ó¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï±Ñ¥í¥ó¥É¥óºß½»¤Î¥«¥¦¥é¡¦¥é¥Õ¥Ø¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¡ÊKhaoula Lafhaily¡¢32¡Ë¤Ç¡¢Àè·î24Æü¤Ë·ÈÂÓ²ñ¼Ò¡Ö¥¹¥«¥¤¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¡ÊSky Mobile¡Ë¡×¤ÇiPhone 13 Pro Max¤ò¹ØÆþ¤·¡¢36¤«·î¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¤½¤Î¹ç·×¶â³Û¤Ï1521¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó24Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
Á°¶â¤È¤·¤Æ150¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó23000±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤Ã¤ÆÃíÊ¸¤·¤¿¥«¥¦¥é¤µ¤ó¤ÎiPhone¤Ï¡¢ÇÛÁ÷²ñ¼Ò¡ÖDPD¡×¤Ë¤è¤êÍâ25Æü¤ËÆÏ¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÇÛÁ÷ÅöÆü¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤è¤ê¡Ö½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Íâ26Æü¤Ë¤Ê¤ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤¼¤«iPhone¤ÏÇÛÃ£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥é¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î²È¤Ï2³¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÙÊª¤¬ÆÏ¤¯»þ¤ÏÁë¤«¤é¸«¤Æ´Ö°ã¤Ã¤¿Éô²°¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬²È¤ÎÁ°¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¡¢¡ÊÇÛÃ£´°Î»¤ÎÊó¹ð¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆÎ©¤Áµî¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ27Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Åö½é¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤ÏÊÌ¤Î¿ÍÊª¤¬ÇÛÃ£¤ËË¬¤ì¤¿¡£Åö»þ¤Þ¤ÀÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¦¥é¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢É×¤¬¸áÁ°8»þ50Ê¬¤Ë¸¼´ØÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿²ÙÊª¤ò²ó¼ý¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤ªÃëº¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥¦¥é¤µ¤ó¤¬ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ë¤ÏiPhone¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀÄ¿§¤Î¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¤ÎµÍ¤áÂØ¤¨ÍÑ¥Ü¥È¥ë¤¬1ËÜ¤À¤±Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥«¥¦¥é¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë»ö¾ð¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥É¥¢¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¥Î¥Ã¥¯¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤ÇÍâÆü¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¥«¥¦¥é¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÁë¤«¤éÁ´¤Æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï´°Á´¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡©¡¡¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËiPhone¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËÅð¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ°¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ°¤ë¥«¥¦¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò¥¹¥«¥¤¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ç¤ÏÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢1½µ´Ö°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¤âiPhone¤Î¹ÔÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
ÇÛÁ÷²ñ¼ÒDPD¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤³¤ÎÌäÂê¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î·ï¤òÊó¤¸¤¿³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¾ÜºÙ¤ÎÇÄ°®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤¦¤·¤¿ÇÛÁ÷¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¤â¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿iPhone¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÈÄ¥Á¥ç¥³2Ëç¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²èÁü¤Ï¡ØThe Mirror¡¡2022Ç¯2·î2ÆüÉÕ¡ÖMum who paid ¡ò1,500 for new iPhone 13 max pro gutted to receive ¡ò1 hand soap instead¡×¡ÊImage: PA¡Ë¡Ù¡ØThe Daily Star¡¡2022Ç¯2·î3ÆüÉÕ¡ÖDevastated mum pays ¡ò1,500 for new iPhone and finds ¡ò1 soap in box when delivered¡×¡ÊImage: Khaoula Lafhaily / SWNS¡Ë¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡iruy¡Ë