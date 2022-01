交際3か月を経て昨年7月末に婚約し、約2か月後に結婚式を挙げた61歳と24歳のカップルが、代理出産を検討中であることが明らかになり物議を醸している。『The Sun』『The Mirror』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

米ジョージア州在住のシェリルさん(Cheryl、61)とクルアーン・マッケインさん(Quran McCain、24)が出会ったのは2012年のことだった。当時はクルアーンさんが15歳と若く恋愛には発展しなかったものの、約8年後に再会した2人は“精神的なレベル”での繋がりを感じて恋に落ち、昨年9月3日に友人や家族に見守られながら結婚した。

61歳のシェリルさんには7人の子と17人の孫がいるが、2人は最近のSNSで代理出産を検討していることを明かした。

クルアーンさんは「結婚して数か月になるから、家族が欲しい。自然な妊娠にもトライしたけど年が年だからね。代理出産か養子縁組がいいと思うけど、僕たちはどちらかというと代理出産を望んでいる」と語り、このように続けた。

「ただ代理出産は子供が生まれた後に法的な問題が起きることがあるからね。後々ゴタゴタがないように、しっかりと契約を締結してくれる代理母を探しているところだよ。ただお金が理由で赤ちゃんを産むという女性は避けたいね。」

「もし養子縁組をするなら、僕たちの子だと感じることができるように異人種の両親から生まれた赤ちゃんがいいと思っている。本当はシェリルの娘さんが生物学的にも最高の選択だったけど、2人ともここ数年の間に子宮を摘出しているからね。」

一方のシェリルさんは家族を持つことについて、「私は子供たちの成長を最後まで見届けられない可能性が高いから、子育ては型破りなものになるでしょうね。でも私がいなくても、クルアーンならいい父親になれると思うの。彼は責任感のある成人だからね」と語り、自分の亡き後を考慮に入れての発言であることを明かした。

ちなみにシェリルさんの子供たちは当初、37歳という年の差婚に反対していたが、今では7人中5人が夫婦を応援しているという。またクルアーンさんの母も2人が幸せでいることを喜んでいるが、SNSには「皺が多すぎて61歳には見えないね。私は40歳だけど、これだけ年が離れた女性との結婚は考えられない。ましてや子供? 子供がかわいそうだ」「まずは犬を飼ってみたら?」「化石と結婚したようなもの」「幸せならいいけど、子供が欲しいというのは勝手だと思う。子供が成人する頃には母親は80歳でしょう」「年上を好む人がいるのは分かるけど、あまり賛成できないね」「年相応に行動したら? 女性はもう孫までいるのでしょう」といったコメントがあがっている。

しかしながらそんなネガティブな声に対し、クルアーンさんは次のように反論した。

「僕がおばあちゃんとデートしているとか言ってくる人がいるけど、シェリルは僕の祖母よりは若いし、僕たちは他のカップルと何ら変わらないよ。愛は愛。どんなに嫌なことを言われたって僕たちの愛は変わらないし、彼らが言っていることは事実ではないからね。結局最後は僕たち2人が幸せであることが大切でしょう。嫌なことを言ってくる人は逆にかわいそうだと思うよ。」

なお2人は大好きなダンスを踊る様子をSNSに頻繁に投稿しており、動画からはラブラブな様子が伝わってくる。そんな姿を見た人からは「2人が幸せならそれでいいと思う」「人生は山あり谷あり。自分の心を静めてくれる人に出会えたってことでしょう。応援したいね」「素敵!」「愛を感じるよ」「私がもっと若かったら、代理母になるのにね」「養子縁組がいいと思うよ」と2人をサポートする声が寄せられている。

画像は『Queen cheryl 2022年1月9日付TikTok「We are ready to start a family」、2021年10月5日付TikTok「Wedding pics」、2022年1月5日付TikTok「Reply to @aberdeen1976」、2022年1月12日付TikTok「Only you daddy」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)