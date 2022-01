『Dr. HOUSE』ヒュー・ローリー＆『アベンジャーズ』マーク・ラファロ、Netflixドラマで共演

大ヒット医療ドラマ『Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス―』の主人公グレゴリー・ハウス役でおなじみのヒュー・ローリーと、映画『アベンジャーズ』シリーズのハルクことブルース・バナー役で知られるマーク・ラファロが、Netflixの新作ドラマで共演することがわかった。米TV Lineが報じている。

『All the Light We Cannot See(原題)』というタイトルの本作は、ピューリッツァー賞を受賞したアンソニー・ドーアの2014年のベストセラー小説を原作とする4話構成のリミテッドシリーズ。

第二次世界大戦のフランスを舞台に、惨禍を生き延びようとするフランス人少女とドイツ人少年の運命を描く。

のショーン・レヴィが製作総指揮を担当する予定。また、レヴィは全エピソードの監督も務める。

本作でヒューは、第一次世界大戦の英雄でありながらもPTSDに悩まされ、フランス軍の一員として秘密のラジオ放送を録音する風変わりなエティエンヌ・ルブラン役を演じる。一方マークは、エティエンヌの甥であり、パリの自然史博物館の鍵師であるダニエル・ルブランを演じる。彼は、盲目の娘マリーをできる限り自立させようとすると同時に、家族が持つ秘密の宝石をナチスの占領から守ろうとする。

実際に盲目のアリア・ミア・ロベルティが物語の中心となる10代の少女マリー・ロールを演じ、ドイツ兵ヴェルナーと衝突する主人公役で女優デビューを果たす予定。(海外ドラマNAVI)

Photo:

ヒュー・ローリー© MINAS KEUKAZIAN/FAMOUS

マーク・ラファロ© FAM008/FAMOUS