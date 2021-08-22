·ò¹¯¤ÇÄ¹À¸¤­¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¶ÚÎÏ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£°å»Õ¤Ç¡¢½çÅ·Æ²Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²ÊÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Îã·ÅÄÎÉÃÎ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥³¥í¥ÊÂÐºö¤ä½ë¤µ¤ÇÁã¤´¤â¤ê¤ò¤·¤Æ¤ë¤È±¿Æ°ÉÔÂ­¤Ç²¼È¾¿È¤Î¶ÚÆù¤Ï°ìµ¤¤Ë¿ê¤¨¤ë¡£·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢ÂÀ¤â¤â¤È¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¡ÊÊ¹¤­¼ê¡¦¹½À®¡á°åÎÅ¡¦·ò¹¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥¿¡¼¹â¶¶À¿¡Ë¡Ê¸åÊÔ¡¿Á´2²ó¡Ë
¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿insta_photos
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿insta_photos

¢£Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤È·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î´Ö¤òËä¤á¤ë¡ÖÃù¶Ú½¬´·¡×

¸üÏ«¾Ê¤Î½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2020Ç¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏÃËÀ­¤¬81.64ºÐ¡¢½÷À­¤¬87.74ºÐ¡¢¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î2016Ç¯¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤ÏÃËÀ­72.14ºÐ¡¢½÷À­74.79ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£

·ò¹¯¼÷Ì¿¤È¤Ï¡¢WHO¤¬Äó¾§¤·¤¿¿·¤·¤¤»ØÉ¸¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤«¤é¿²¤¿¤­¤ê¤äÇ§ÃÎ¾É¤Ê¤É²ð¸î¾õÂÖ¤Î´ü´Ö¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿´ü´Ö¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤È·ò¹¯¼÷Ì¿¤Îº¹¡ÊÃËÀ­¤Ï9.5Ç¯¡¢½÷À­¤Ï12.95Ç¯¡Ë¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¿ÍÀ¸¤Î¹¬¤»¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£

¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤Ç¤¹¡£

±¿Æ°¤Ç¶ÚÆù¤òÃù¤¨¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃù¶Ú¡×¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ËèÆü¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÃù¶Ú¤¹¤ë¤È¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤ÎÂÎ¤ÎÆ°¤­¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·ÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ü¤äÆâÂ¡¤ò¾×·â¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤ËÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¡¢Ç¾¤Î¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ò³èÀ­²½¤µ¤»¡¢»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤â¥¢¥Ã¥×¡£Ç§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼Í½ËÉ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î²¸·Ã¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶ÚÆù¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤òÎ¢ÀÚ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

Á°²óµ­»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡¢Ãù¶Ú½¬´·¤ÇÆÃ¤ËÂçÀÚ¤Ê3¤Ä¤ÎF¤Î¶ÚÆù¡ÊÊ¢¶Ú¡¢ÂÀ¤â¤â¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ê¢¶Ú¤È¤È¤â¤Ë¿ê¤¨¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¶ÚÆù¤¬¡¢ÂÀ¤â¤â¤Ç¤¹¡£

Ê¢¶Ú¤ÈÂÀ¤â¤â¤Î¶ÚÆù¤Ï¡ÖºÂ¤ë¡×¡ÖÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀ¤â¤â¤Î¶ÚÆùÎÌ¤Ï20ºÐ¤Î¤È¤­¤ËÊ¿¶Ñ1.8kg¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ë¤ä¤«¤Ë¸º¾¯¤·¡¢50ºÐ°Ê¹ß¤ÏÇ¯1¡ó¤Î³ä¹ç¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤¬¤­¤Ä¤¤¿Í¡¢¤è¤¯¤Ä¤Þ¤º¤¯¿Í¤Ï¡¢ÂÀ¤â¤â¤Î¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£

º£²ó¤Ï¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤Î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤3¤Ä¤ÎF¤Î¶ÚÆù¤Î¤¦¤Á¡¢ÂÀ¤â¤â¤È¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÃÃ¤¨¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£¡ÖÂÀ¤â¤âÁ°ÌÌ¡¦ÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¤ÎÃù¶Ú¡×ã·ÅÄÎ®¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È

ÂÀ¤â¤â¤ÎÁ°ÌÌ¤Î¶ÚÆù¤ÏÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú(¤À¤¤¤¿¤¤¤·¤È¤¦¤­¤ó)¡¢ÂÀ¤â¤â¤Î¸åÌÌ¤Î¶ÚÆù¤Ï¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤È¸À¤ï¤ì¤ë¶ÚÆù¤Ç¤¹¡£ÂÀ¤â¤â¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ÏÂÀ¤â¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ª¿¬¡¢ÂÎ´´¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡¢Ê¢¶Ú¡¢ÇØ¶Ú¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡Ö¥­¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀ¤â¤â¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å¾ÅÝËÉ»ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¦Î©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢°Ø»Ò¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Î¾Êý¤ÎÉ¨¤ò°ì½ï¤Ë1¡¦2¡¦3¡¦4¤È¿ô¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÀ¤â¤â¤È¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÌó30ÅÙ¶Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦30ÅÙ¤¬¤­¤Ä¤¤¤«¤¿¤Ï¡¢ÌµÍý¤»¤º¤Ç¤­¤ëÈÏ°Ï¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÀ¤â¤â¤ÎÁ°ÌÌ¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤½¤Î¤Þ¤Þ5ÉÃ»ß¤á¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿­¤Ð¤·¡¢¸µ¤Î»ÑÀª¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ö1¥»¥Ã¥È10¡Á15²ó¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ö¤ª¿¬¤ò°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë¤è¤¦¤ËÆÍ¤­½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡öÉ¨¤òÁ°¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ö30ÅÙ¤¬Í¾Íµ¤Î¤«¤¿¤Ï¡¢¤Ç¤­¤ë¸Â¤ê90ÅÙ¡ÊÂÀ¤â¤â¤È¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬Ä¾³Ñ¡Ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Anussara Phromkrasear
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Anussara Phromkrasear

¢£¡ÖÂÀ¤â¤â¸åÌÌ¡¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÃù¶Ú¡×ã·ÅÄÎ®¡¦Â­¤Î¸å¤í¾å¤²

ÂÀ¤â¤â¤Î¸åÌÌ¤Î¶ÚÆù¡Ê¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¡Ë¤ÎÃù¶Ú¤Î±¿Æ°¤Ï¡ÖÂ­¤Î¸å¤í¾å¤²¡×¤Ç¤¹¡£Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÝ»ý¤ËÉ¬Í×¤ÊÇØÃæ¤«¤éÂÀ¤â¤â¸å¤íÂ¦¤Î¶ÚÆù¤ò¶¯¤¯¤·¤Þ¤¹¡£

¡¦Î©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢°Ø»Ò¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ò¤¶¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢1¡¦2¡¦3¡¦4¤È¿ô¤¨¤Ê¤¬¤é¸å¤í¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦¹ø¤¬È¿¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤¢¤²¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ5ÉÃ»ß¤á¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª¤í¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾åÂÎ¤¬Á°·¹¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÀ¤â¤âÎ¢¤¬Ä¥¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ö1¥»¥Ã¥È10¡Á15²ó¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡öÌµÍý¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢È¿Æ°¤ò¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡öÄË¤ß¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢ÄË¤ß¤¬Áý¤¹»þ¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤ËÃæ»ß¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£

¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Anussara Phromkrasear
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Anussara Phromkrasear

¢£¤«¤«¤È¾å¤²²¼¤í¤·¤È½ÀÆð¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÃù¶Ú

¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡Ê²¼ÂÜ»°Æ¬¶Ú¡Ë¤Ï¡ÖÂèÆó¤Î¿´Â¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¶ÚÆùÆâÉô¤Î°µÎÏ¤ò¹â¤á¡¢·ì±Õ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹Æ¯¤­¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ÎÏ¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¤È¶ÚÆù¤Î¤Ê¤«¤Ë·ìÎ®¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¼ý½Ì¤ÈÃÐ´Ë¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¥Ý¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤­¤ò¤·¡¢·ì±Õ¤Î½Û´Ä¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²¼È¾¿È¤Ë¤ÏÁ´¿È¤Î·ì±Õ¤Î70¡ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼È¾¿È¤Î·ì±Õ¤ò½ÅÎÏ¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ¿´Â¡¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÏÁ´¿È¤Î·ìÎ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÃù¶Ú­¡¡×ã·ÅÄÎ®¡¦¤«¤«¤È¾å¤²²¼¤í¤·

¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÃÃ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÎ©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¤«¤«¤È¤Î¾å¤²²¼¤í¤·¡Ê¥«¡¼¥Õ¥ì¥¤¥º¡Ë¡×¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®Á´ÂÎ¤Ë¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯Éé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¡¦Î©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸ªÉý¤ËÂ­¤ò³«¤¤¤Æ¡¢Î¾¼ê¤Ç°Ø»Ò¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ç¿ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤«¤«¤È¤ò¾å¤²¡¢¸Â³¦¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ç1ÉÃ¥­¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤«¤«¤È¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤¹¡£

¡ö10¡Á20²ó¤òÌÜ°Â¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ö¤«¤«¤È¤ò²¼¤¹ºÝ¤Ë¡¢¤«¤«¤È¤ò´°Á´¤Ë¾²¤ËÉÕ¤±¤º¤Ë¡¢¾¯¤·Éâ¤«¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ö¤«¤«¤È¤ò¾²¤ËÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈµÙ·Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ãù¶Ú¸ú²Ì¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡öÉ¨¤¬¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Anussara Phromkrasear
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Anussara Phromkrasear

¢£¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÃù¶Ú­¢¡×ã·ÅÄÎ®¡¦½ÀÆð¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á

¤â¤¦1¤Ä¤Î¤ª´«¤á¤Ï¡¢¤«¤«¤È¤Î¾å¤²²¼¤í¤·¤ÇÃÃ¤¨¤¿¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò½ÀÆð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÃù¶Ú¤Ï½ÀÆðÀ­¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£

¡¦ÊÉ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¤Ä¤¤¤ÆÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¦ÏÓ¤ò¿­¤Ð¤·¡¢¿ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¹¤ëÂ­¤ò¸å¤í¤Ë°ú¤­¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ç¤­¤ëÈÏ°Ï¤ÇÉ¨¤ò¿­¤Ð¤·¡¢¤«¤«¤È¤ò¾²¤ËÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¿­Ä¹´¶¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÄË¤ß¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç30ÉÃÊÝ»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦µÕÂ¦¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤âÆ±ÍÍ¤Ë¿­¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦º¸±¦30ÉÃ¤º¤Ä1¥»¥Ã¥È1Ê¬¤Ç¡¢1Æü1¡Á2²óÂ³¤±¤Þ¤¹¡£

¡ö¤«¤«¤È¤¬¾²¤«¤éÉâ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡öÉ¨¤¬¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ö¤Ä¤ÞÀè¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°ÊÉ¤ò¸þ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ö¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤ÎYoutubeÆ°²è¡Ê2Ê¬16ÉÃ¡Ë

´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡ÖÄ«ÈÕ1»þ´Ö¤º¤Ä¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«Ëý¤²¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ï´í¸±¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£

¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆù¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢Â­¼ó¤ÎÇØ¶þ¡Ê¤½¤é¤¹¤³¤È¡Ë¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢¤Ä¤Þ¤º¤­¤ä¤¹¤¯¡¢Å¾¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÚÆù¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÄË¤á¤ë¸¶°ø¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤«¤«¤È¤Î¾å¤²²¼¤í¤·¡×¤È¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÄ¥¤ê¶ñ¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢15¡Á20Ê¬¤Ç·Ú¤¯Î®¤¹Æü¤âºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤ª´«¤á¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿»ö¤â¤Û¤É¤Û¤É¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£

¢£¡ÖÃù¶Ú¡×¤Ç¡¢Å¾¤ó¤Ç¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò

ÆüËÜÍý³ØÎÅË¡»Î¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤Ë¤ÏÅ¾¤Ð¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¤òºî¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÎ©¤Ä¡¢Êâ¤¯ºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ÚÎÏ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©¤Ä¡¢Êâ¤¯ºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ÚÎÏ¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÊ¢¶Ú¡¢ÂÀ¤â¤â¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î3¤Ä¤ÎF¤Î¶ÚÆù¤Ç¤¹¡£

¤³¤ì¤é¤òÃÃ¤¨¤ì¤Ð¡¢Å¾¤Ó¤Ë¤¯¤¤¿ÈÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤·¤âÅ¾¤ó¤À»þ¤Ç¤â¼ê¤òÉÕ¤±¤ÆÅ¾¤Ö¤Ê¤É¡¢¾×·â¤òµÛ¼ý¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¥³¥í¥Ê¡¢½ë¤µ¤Ê¤É¤ÇÁã¤´¤â¤ê¤ò¤·¤Æ¤ë¤È±¿Æ°ÉÔÂ­¤Ç²¼»è¤Î¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¡¢Å¾ÅÝ¤ä¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â°ì¿Í¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤­¤ëÃù¶Ú¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç3¤Ä¤ÎF¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¸¾Ï¤ä¥¤¥é¥¹¥È¡¢Æ°²è¤ò¸«¤ÆÃù¶Ú±¿Æ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤â¡Ö¼«¸ÊÎ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÀ°·Á³°²Ê¤ä¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ê¢¶Ú¡¢ÂÀ¤â¤â¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎF¤Î¶ÚÆù¤Î¡ÖÃù¶Ú¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È´ÊÃ±¤Ê¼ÂÁ©Ë¡¤ò6¼ïÎà¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï10¡Á20Ê¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È5¡Á10Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç6¼ïÎàÁ´Éô¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

ÂÎÄ´¤ä¤´ÅÔ¹ç¤Ç»þ´Ö¤ä²ó¿ô¤ÏÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ãù¶Ú½¬´·¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢ÁêÀ­¤ÎÎÉ¤¤¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¢¨»²¹Í¥µ¥¤¥È
¡¦¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÍý³ØÎÅË¡»Î¶¨²ñ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¡Íý³ØÎÅË¡¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯
Íý³ØÎÅË¡¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ÃÍý³ØÎÅË¡»Î¤òÃÎ¤ë¡Ã¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÍý³ØÎÅË¡»Î¶¨²ñ
¡¦½çÅ·Æ²CO-CORE¡Ö¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¡ª¥ª¡¼¥ë½çÅ·Æ²¤¬¼Â¸½¤µ¤»¤¿ºßÂð±¿Æ°¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡Ê½çÅ·Æ²Âç³ØÊÝ·ò°åÎÅ³ØÉôÍý³ØÎÅË¡³Ø²Ê¡Ë

----------
ã·ÅÄ ÎÉÃÎ¡Ê¤µ¤¤¤¿¡¦¤è¤·¤È¤â¡Ë
½çÅ·Æ²Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¡¦ºÆÀ¸°åÎÅ¹ÖºÂ ÆÃÇ¤¶µ¼ø
½çÅ·Æ²Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¡¦ºÆÀ¸°åÎÅ¹ÖºÂÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢À°·Á³°²Ê¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿ÇÎÅ²Ê½Ú¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³°½ý¡¦¾ã³²Í½ËÉ¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡¢¤¤¤ï¤­FC¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÊ¡Åç¸©¤¤¤ï¤­»Ô¡Ë±¡Ä¹¡£´ØÀáÄË¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä³°½ý¤Î¿·µ¬¼£ÎÅ¡ÖÂ¿·ì¾®ÈÄ·ìÞù¡ÊPRP¡Ë¡×Ãí¼Í¤ò¶î»È¤·¤¿¼£ÎÅ¤Ç¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎÎ¾ÎØ¤òÄÉµÚ¡£Ãæ¹âÇ¯¼Ô¤«¤éÅìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Þ¤ÇÉý¹­¤¤ÁØ¤«¤éÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÆÀ¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ°å»Õ¤È¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤ÎÆóÅáÎ®¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¸µ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢AC¥ß¥é¥ó¤ËÂÓÆ±¤·¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¼°²Ê³ØÅª¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤äÍ½ËÉ°å³Ø¤òÂÎÆÀ¡£½çÅ·Æ²°å±¡¡ÊÅìµþ¤ªÃã¤Î¿å¡Ë¤Ë¤ÆPRPÎÅË¡¤ÈºÆÀ¸°åÎÅ¡ÖASC¡Ê»éËÃÍ³Íè´´ºÙË¦¡Ë¼£ÎÅ¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¶áÃø¤Ë¡ØºÇ¶¯¤Î°å»ÕÃÄ¤¬¶µ¤¨¤ëÄ¹À¸¤­¤Ç¤­¤ëÊýË¡¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¡£PRP³°Íè½é¿ÇÍ½ÌóÁë¸ý03-5802-1932 ¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ëhttps://www.juntendosrm.com/
----------

¡Ê½çÅ·Æ²Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¡¦ºÆÀ¸°åÎÅ¹ÖºÂ ÆÃÇ¤¶µ¼ø ã·ÅÄ ÎÉÃÎ Ê¹¤­¼ê¡¦¹½À®¡á°åÎÅ¡¦·ò¹¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥¿¡¼¹â¶¶À¿¡Ë