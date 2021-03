物の価値や見方は、文化が違えばおおいに異なってしまうようだ。このほど中国の一般家庭にて“尿器”もしくは“痰壺”などの用途として用いられる壺が「Amazon.ca(カナダ)」にて“伝統的なアンティークのフルーツ入れ”として販売されているのを中国紙『Global Times』が報じた。これに本来の用途を知る中国人たちは衝撃を隠せず、戸惑いと爆笑が巻き起こっているという。

中国で一般的な尿器もしくは唾を吐く痰壺として使われるチャンバーポットが、カナダのAmazonにて高値で販売されているのが判明した。

商品は「60年代中国の伝統的なフルーツ入れのアンティーク」「ダイニングやキッチンを彩る装飾品」として販売されており、商品の説明として以下のように綴られている。

「この商品は中国の伝統的なフルーツ入れですが、他にもシャンパン用のアイスバケットやフランスパンを立てるパン入れなど幅広くご使用いただけます。」

「この壺はどんな果物も収容可能な大きな容量スペースがございます。」

「このアンティーク品には美しい色付けと模様が刻まれており、これは『中国の伝統文化』および『幸福な人生』を象徴して表現されたものです。」

「ご自身のキッチンで使用されるのはもちろんのこと、周囲への新築祝いや結婚祝いへのギフトとしても喜ばれることでしょう。」

商品ページにはシャンパンを冷やすためのアイスバケットやフランスパンを収納するパン入れなどの活用法を紹介した写真も掲載されており、見ようによっては綺麗で豪華、かつ便利な壺である。

しかしながらこの壺が中国人のネット民たちを驚かせたのは、その使用用途だけではない。なんとこの壺、販売価格が約5800円(68.45カナダドル)と中国国内の正規価格より12倍もの高値で売られていたのだ。

オシドリのペアが描かれたエナメル性のこの壺は、中国のオンラインショップ「淘宝網」では約460円(28元)ほどで販売されている。もちろん商品表記は尿器・痰壺で、高齢者の介護用品におすすめの品という。

壺がフルーツ入れとして紹介されている写真が中国最大級のSNS「新浪微博(Sina Weibo)」に取り上げられると、投稿は5000万回以上も閲覧され、大きく拡散された。

自国の尿器がカナダやアメリカでは豪華なアンティークとして販売されていることを知った中国人たちからは、このようなコメントがあがっている。

「この商品を知った欧米人が、中国系の友人にプレゼントとして贈らないことを祈るばかりだわ。痰壺に詰められた果物を届けられて、幸せな中国人なんていないわよ。」

「欧米人の家に招かれた中国人が誇らしげに飾られた果物の入った尿器を見た時、どんな顔でその果物を口にするのか見ものだわ。」

「尿器に突っ込まれたシャンパンって、衝撃的すぎる画像。」

中国人の多くは飲食物が尿器に収まってる様子に顔をしかめたが、中には文化の違いを肯定的に受け止める声もあり「文化の違う国では異なった使用法をされるっていうのは面白いよね。僕は買った人がハッピーなら本来の使用用途なんてどうでもいいと思うよ」といった意見も見受けられた。画像は『SAYS 2021年2月23日付「Asians Unite To Laugh At Chinese Urinals Being Sold As Fancy Decor On Amazon」(Image via Amazon/Google)(Image via Amazon)』のスクリーンショット

