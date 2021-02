同期は敵か味方か？ドロドロ恋愛、駆け引きだらけの友情...新卒社員のサバイバルドラマ『インダストリー』日本初上陸！

2020年11月に英BBCと米HBOで放送がスタートした新作ドラマ『インダストリー』。1話目から驚愕の展開で視聴者の心を鷲づかみにした作品が、早くも今年3月に日本初上陸を果たす。シーズン1終了前にシーズン2への更新も決まった期待度120%の本作について、紹介していきたい。

本作はロンドンを舞台に、大手投資銀行ピアポイントに入社した新卒が社会で奮闘する姿と、若者たちのリアルな私生活を中心に描かれている。名門大学卒業者として入社を果たしたハーパー、ヤスミン、ロバート、ガス、ハリの5人は、半年の試用期間後に本採用になるのは新入社員の半分だと宣告される。一秒で世界が大きく変動する金融業界で、一流バンカーという頂点に上り詰めようとする彼らは育ちも人種も性格も様々。会社に寝泊まりするほど働く者、上司に認められつつあるのに先輩からやっかまれる者、家柄を隠し仕事で認められようとする者、 自信家で先輩にも物怖じしない者。そんな彼らは、キャリア、恋愛、友情という駆け引きにまみれたサバイバルゲームに身を投じることになる。

■超フレッシュなキャストだからこそ新卒社員に共感必至!

主要キャラクターのほとんどはこの作品がTVメジャーデビューとなる。ハーパー役のマイハラ・ヘロルドは作中での設定同様、唯一のアメリカ人。イーサン・ホークやマット・ボマーを輩出したカーネギーメロン大学を卒業後、ブロードウェイミュージカルで活躍していた。イケメンのロバートを演じるハリー・ローティーはロンドンの芸術学校で学び、サム・スミスのミュージックビデオ出演やバーバリーでのモデル経験もある。その他の若手俳優も全員すでに立派な経歴を持つ"エリート"なのだが、全世界で視聴されるドラマの主要キャラに抜擢されたのは初めて。そんな彼らだからこそ、いやむしろ、そんな彼らでなければ本作の新卒社員たちは演じられなかっただろう。

優秀な学歴をもってしても、社会に出る時は誰もが緊張し不安になる。それはどの国でも同じだ。「世界中の人が期待するであろうBBCとHBOの新作ドラマで、メインキャラクターを演じるのはどうだったか」とインタビューで投げかけられた時、ハリーはこう答えている。「僕らはこの作品のキャラクターと同じだ。これまで自分の進みたい道で一生懸命勉強してきた。でも実際に社会に出てみないとどうなるかはわからない。ハーパーたちはトップ投資家になる前に、一社会人としてまずは認めてもらいたいと思っている。それは僕らも同じなんだ。だからある意味自分らしく自然体でいいと思ったし、キャストの皆もそうしている。そんな自分たちだからこそ、この役の気持ちがわかるし演じられると思ったよ。視聴者にもそんな姿に共感してもらえるんじゃないかな」

■過激なシーン連続でもリアルな秘密は?

HBO作品といえば過激な描写が多いことでも知られ、本作もそこは例外ではないが、単に過激なシーンを放り込むのではなく、そこに至るまでのストーリーがリアルで緻密に練られている。お嬢様ヤスミン役のマリサ・エイブラは、「オーディションの時、脚本が良くてびっくりしたわ。ドラッグ、セックス、LGBTQなど現代社会を生きる若者の姿を見事に描いているから。たまに、"どうしてこのシーンの後いきなり脱いじゃうの?"というような作品もあるけれど、『インダストリー』にはそれが全くないの」と話している。ハーパー役のマイハラも、「不自然な展開や、ただ視聴率を稼ごうとするための意味不明な過激シーンとかがないの」と同調。

それもそのはず、本作のクリエイター、ミッキー・ダウンとコンラッド・ケイは、2008年のリーマンショックを経験した金融業界経験者。業界経験に基づいて生み出したキャラクター像や、出来事を描いている。二人は、本作を視聴した元同僚から「あの業界文化そのままだし、元同僚たちにキャラクターがそっくりでびっくりしたよ」と感想を述べられたと語る。

■上司にしたい俳優ナンバー1!ケン・レオンにリスペクト

新鋭俳優たちの横で存在感を発揮しているのは、ハーパーの上司エリック役で登場するベテラン俳優ケン・レオン。ケンといえば、『LOST』や『ナイトシフト 真夜中の救命医』など数々のドラマで知られるが、そんなケンの演じる上司像にリスペクトを感じずにはいられない。金融業界のやり手というイメージ通り、エリックは笑顔が一切ない厳しい上司のようにも見えるが、エピソードが進むにつれ、仕事に対する姿勢、新入社員、特にハーパーに対する指導の仕方や人生の生き抜き方など憧れる要素が満載だ。

ケンとのシーンが多いマイハラは、彼の印象をこう語っている。「ケンのことは大好き! 共演できて光栄だわ。私はこんな大きなプロダクションでの仕事は初めてだったから、最初オドオドしていたの。今のシーン、もう一回やり直したい!と思ってもうまく言えなかったりしてね。ケンからいろいろ学んだけど、一番印象に残ったのは"選ばれてこの場にいるんだから、君には絶対できるはずだ。自分が満足できる完璧な仕事をしたいと思っているなら、もう一度やり直したいと普通に頼めばいい"と言われたことね。それでプレッシャーがなくなった。それにね、"じゃ、ここのシーンは月面上にいる感じでやってみようか"とか言いながら(宇宙にいる感じで)演じたりして、冗談も言うし楽しい人なの」

そんな若手も憧れる先輩ケンの演じるエリックのプライベートものちに作中で語られていく。新卒だけでなく、上司や先輩が、どんな苦労をして、または人を蹴落として成功を収めて今の地位にたどり着いたのかという点にも注目してみたい。

金融業界出身クリエイターによる、実体験に基づいた過激なドロドロ、ハラハラのサバイバルドラマ『インダストリー』。ゲームの幕は切って落とされた。キャラクターたちはこの熾烈な競争で生き残れるだろうか。

■『インダストリー』(全8話)放送情報

【STAR1 字幕版】3月10日(水)より毎週水曜23:00〜 ほか

※3月6日(土)13:00より第1話先行無料放送

※インターネットTVでの視聴も可

特設WEBサイト:https://www.star-ch.jp/drama/industry/

(文/Erina Austen)

Photo:

『インダストリー』

© 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.