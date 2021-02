すゑひろがりずは『FBI：特別捜査班』の一員だった!? ヒット祈願イベント

『LAW & ORDER』や『シカゴ』シリーズで知られるヒットメイカー、ディック・ウルフが放つ捜査ドラマ『FBI:特別捜査班』のDVDがリリース中だ。それを記念したヒット祈願イベントが2月4日(木)に都内で行われ、ゲストとして登場した人気のお笑い芸人・すゑひろがりずが、得意の狂言風に同作の魅力を伝えた。

本作はNYを舞台に、FBI(連邦捜査局)の精鋭がテロ、スパイ、誘拐といった州をまたぐ様々な凶悪犯罪に立ち向かう一話完結型の犯罪捜査ドラマだ。ウルフ作品らしく、リアリティあふれる描写のほか、爆破シーンなどは迫力たっぷり。主役コンビは、優秀でタフだが、つらい過去を持つマギー(『ルーキーブルー 〜新米警官 奮闘記〜』のミッシー・ペリグリム)と、元軍人でアラブ系アメリカ人のジダン(『24:レガシー』のジーコ・ザキ)という男女バディ。

ドラマのプロモーションイベントは初めてだと語るすゑひろがりず。しかし、南條庄助は数年前に『ゲーム・オブ・スローンズ』にハマっていたことがあるそうで、本作について「各話の掴みが素晴らしい。お笑いも掴みは大事なのに比較的我々はそこが苦手でいつも失敗しているが、この作品は毎回引き込まれる」と自虐を交えながら評価。今日は扇子が『FBI:特別捜査班』特別仕様だった三島達矢は「毎回、40分くらいで絶対完結する。それが凄いし、気軽に見られる。クセになる」と称賛した。

「和」を打ち出す芸風の自分たちが『鬼平犯科帳』などではなく海外作品のプロモーション役に選ばれたことを意外に感じていたようだが、MCが彼らが選ばれた理由として、三島がこの作品のFBIのように、悪者を捕まえていたという過去を紹介。実は三島は十数年前、ドン・キホーテで店員兼Gメンをやっていたそうで、およそ50人の万引き犯を捕まえたという。当時の大捕り物について笑いを交えて語りつつ、「あの時の自分はまるでジダンだった」と表現した。



本作の主役が名コンビであることに絡めてすゑひろがりずがコンビであることのメリット・デメリットを語ったり、「大都会に暗躍する悪を暴け」というキャッチコピーに合わせて相方の秘密を明かしたりもしたが、デメリットを語っているはずが結果的にはメリットに聞こえるように、『FBI』のマギーとジダンのように互いに補い合っているコンビであることが判明。

そして自分たちをマギーとジダンにたとえるなら?という質問には、引っ張るタイプである三島がマギー(演じるミッシーと名前も似ている、と南條が指摘)、後ろで控えてカバーするタイプの南條がジダンだと回答。南條は、ジダンがオマル・アドムという名前を「OA」と名乗っているのに合わせて、「NJ」と名乗るとしている。

今回のイベントの目玉である、ヒット祈願として狂言風に作品魅力を伝授するくだりでは、彼らお得意のワードセンスが炸裂! 「NY」を「メリケンの城下町、新たなるヨーク」、「ディック・ウルフ」を「ディック・狼」、「FBI:特別捜査班」を「幕府・岡っ引き、悪党捕らえることこの上なし組」などと表現した。全文は以下の通り。

「(舞台は)メリケンの城下町、新たなるヨーク。市中に渦巻く悪人をひっ捕らえる大捕り物帳。漆黒の闇、丑三つ時となれどもはびこる、絶えぬ犯罪、追いはぎ、辻斬り、闇討ち、悪代官など数々の悪行に、殿方と姫君の岡っ引きが火縄を片手に立ち向かう! (製作総指揮は)ディック・狼殿。(そのタイトルは)幕府・岡っ引き、悪党捕らえることこの上なし組。ヒット祈願、お願い奉りまする」

大ヒット祈願のおかげでさらに注目・人気を集めるであろう『FBI:特別捜査班』(発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント)はDVDリリース中。レンタルDVD(Vol.7〜11)とDVD-BOX Part2は2月26日(金)リリースとなる。(海外ドラマNAVI)

