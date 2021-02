新たなコスチュームで心機一転！『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン5が日本初放送

DCコミックスの人気ドラマ『SUPERGIRL / スーパーガール』のシーズン5がAXNにて日本初放送となる。

キャットコー・メディアで記者として働きながら、地球を邪悪な敵から守るカーラ。ジャーナリズムに目覚めたカーラだったが、ある日突然キャットコー・メディアが売却されオーナーが代わり、ビジネスを最優先にする会社の新しい方針に戸惑う。

一方、レナ・ルーサーは親友のカーラがスーパーガールであることを知り、騙されていたことを恨む。また、レナは人類をよりよく作り直すという野望を抱き、秘密裏に人間を洗脳する装置を作ろうとする。

カーラ/スーパーガール役のメリッサ・ブノワをはじめ、レナ役のケイティー・マクグラス、アレックス役のカイラー・リー、ハンク・ヘンショウ/ジョン・ジョーンズ役のデヴィッド・ヘアウッド​、ブレイニアック5/ブレイニー・ドックス役のジェシー・ラス、前シーズンから登場したニア・ナル/ドリーマー役のニコール・メインズ​らが引き続き出演。

新キャストとして、キャットコー・メディアを買収する実業家アンドレア・ロハス役のジュリー・ゴンザロ(『ヴェロニカ・マーズ』)、カーラと対立する花形リポーター、ウィリアム・デイ役のスタズ・ナイール(『ゲーム・オブ・スローンズ』)が出演する。

また、第17話「デウス・レックス・マキナ」はスーパーガール役メリッサ・ブノワが監督デビューを飾る記念すべきエピソード。初監督にあたり第1話のコンセプト・ミーティングに出席したり、他のエピソード監督の見習いにつくなど、精力的に作品作りに関わったという。

アローバース恒例のクロスオーバーエピソード「クライシス・オン・インフィニット・アース」では、『SUPERGIRL』シーズン5第9話から幕を開ける。

なお、『SUPERGIRL』は今年米CWで放送予定のシーズン6で幕を閉じることが決定しており、今回日本初放送となるシーズン5はファイナルに向け見逃せないシーズンとなっている。

『SUPERGIRL / スーパーガール』シーズン5 放送情報

AXNにて(全19話)

3月27日(土)22:00より日本初放送

