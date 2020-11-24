¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬ÀÜ¿¨»ö¸Î¸å¤Ë¸«¤»¤¿à¥¤¥ó¥¹¥¿Èëµ»á ¥¥à¥¿¥¯¡õÌ¼£²¿Í¤ÎÈï³²¤â£Ô£Å£Ì³°¸ò¤ÇºÇ¾®¸Â¤Ë
¡¡¥¥à¥¿¥¯¤ÎºÊ¤Ç²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¡¢£±£·Æü¤Ë¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¤ËÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»ö¸ÎÅöÆü¤Ë¼«¤éÊó¹ð¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¡£ÁáµÞ¤ÊÂÐ±þ¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤Ð¡¢É×¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê£´£¸¡Ë¤Î»Å»ö¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Æü¤´¤í¤ÎàÀÅ¹á£Ô£Å£Ì³°¸òá¤ÎÀ®²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹©Æ£¤¬ÀÜ¿¨»ö¸Î¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£±£·Æü¤Î¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¤ËÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡Ö¼Ö¤Ç½ÂÂÚÃæ¡£Íî¤È¤·¤¿¤ª¿å¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤«¤éÂ¤òÎ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Á°¤Î¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤¤Î´Ë¤ß¤¬¡¢¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦»ö¤ò²þ¤á¤ÆÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿±¿Å¾¼ê¤Ë¹¬¤¤¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÕ¤Ë¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¤¤¿¹©Æ£¤¬µ¤¸¯¤ï¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤¿µ¤¸¯¤¤¤¬½ÐÍè¤ë¿Í¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢»ä¤â¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â»×¤¤¤ä¤ê¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ö¸ÎÁê¼ê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¼Õ°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½¿Í¤Î¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Àè·î£²£¸Æü¤ËÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£·òÂÀÏº¤¬¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¸·¤·¤¤ÏÀÄ´¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬à¼«¸Ê¿½¹ðá¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃ¸¡¹¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤à¤·¤í¼«¤é»ö¸Î¤òÌÀ¤«¤·¤¿»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ËÆ£¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤Ï·Ù»¡¾ðÊó¤«¤é¼¡Âè¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¸å¡¹½µ´©»ï¤Ê¤É¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤ì¤Ðà±£ÊÃ¤·¤¿á¤ÈÃ¡¤«¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹©Æ£¤Ï¼«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢Èï³²¼Ô¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤â¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÄÉµÚ¤Ï¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î±ê¾å¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡·é¤¤¹©Æ£¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ª¡×¤È¾Þ»¿¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÊóÆ»ÄÀÀÅ²½¤Î¥¦¥é¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Æü¤´¤í¤Îà£Ô£Å£Ì³°¸òá¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ÎÄ¹½÷¡¢£Ã£ï£ã£ï£í£é¡¢¼¡½÷¤Î£Ë£ï£ë£é¡¤¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏÄ¾ÀÜ¤ªÎé¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ï¤¶¤ï¤¶Ä¾ÅÅ¤Ç¡ØÌ¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÃÊ¤«¤éµ¤¸¯¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¡£º£²ó¤â¡Ø¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ê¤É¤È¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Î¼Õºá³°¸ò¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡º£²ó¤Î»ö¸Î¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î±¿Å¾¼ê¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¹©Æ£¤À¤¬¡¢¼«¤é¤âÌ¼¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ëàµ¤¸¯¤¤¤Î£Ô£Å£Ì³°¸òá¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É×¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê£´£¸¡Ë¤Î¥Ô¥ó¥Á¤â´°àú¤ËËÉ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌÚÂ¼¤Ï£¸·î¤«¤éÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢¿·£Ã£Í¤Ë¤â½Ð±éÃæ¡£ºÇ¶á¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÇÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¤Æ²ÈÂ²¤ÎÃçÎÉ¤·¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÚÂ¼¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ»ö¸Î¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤Ë¥Þ¥º¤«¤Ã¤¿¡£¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤â°ÂÅÈ¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÌÚÂ¼¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤Î¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Î£Ã£Í¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÉÁ¼Ì¤âÅÐ¾ì¡£ºÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤Ç¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢ºÊ¤È¤·¤ÆàÈï³²á¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¼ý¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤µ¤¹¤¬¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹©Æ£¤ÏÌ¼¤¿¤Á¤òàÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼á¤µ¤»¡¢¤¢¤¨¤ÆÏª½Ð¤òÍÞ¤¨¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÀ®¸ù¡£º£¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤ÎÆ÷¤¤¤ò°ìÀÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤Ë¤âÊÑ²½¤òÍ×µá¡£É×¤È¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸²óÉü¤·¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î£Ã£Í¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£»ö¸ÎÂÐ±þ¤Ç¤â¤½¤Î¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°½Ð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤·¤«¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹©Æ£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤·¤¿¤¿¤«¤ÊàÀïÎ¬á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£