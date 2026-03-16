3月14日、木村拓哉がYouTubeチャンネルを更新し、ガチャガチャを体験する動画を投稿した。動画内で見せた “妻” とそっくりな仕草が注目を集めているようだ。今回は、東京・池袋のサンシャインシティにある、多くのガチャガチャが並ぶコーナー「ガチャガチャの森」を訪れた。動画冒頭、木村は「知らない世界です」と、馴染みがないことを明かした。「ガチャガチャマニアの女性・かおりさんの説明を受けながら、木村さんがガチ