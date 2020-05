【NBC編】更新か打ち切りか...米ドラマシリーズの行方をチェック！

アメリカでは昨秋から放送スタートしたドラマがシーズンファイナルを迎えている。今年は新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大により、数多くの作品が製作中断を余儀なくされ、予定の話数よりも早めに切り上げている。更新なのか、打ち切りなのか、シリーズの更新状況を米ネットワークごとに見ていこう。

(最終更新日:5月1日)

更新決定

・シーズン22・23・24へ

・シーズン9・10・11へ

・シーズン8・9・10へ

・シーズン6・7・8へ

・シーズン8へ

・シーズン8へ

・『Superstore』シーズン6へ

(『アグリー・ベティ』アメリカ・フェレーラ出演の大型量販店を舞台にしたコメディドラマ)

・シーズン5・6へ

・シーズン3・4・5

打ち切り決定

・(シーズン11で終了)

・(シーズン5で終了)

・(シーズン1)

・『The InBetween』(シーズン1)

・(シーズン1)

検討中

・(シーズン4へ?)

・『A.P. Bio』(シーズン4へ?)

(『フィラデルフィアは今日も晴れ』グレン・ハワートン主演のコメディドラマ)

・(シーズン3へ?)

・(シーズン2へ?)

(今年3月に始まったばかりの新作ヒューマンドラマ)

・『Indebted』(シーズン2へ?)

(フラン・ドレシャー主演の新作コメディドラマ)

・(シーズン2へ?)

・(シーズン2へ?)

・(シーズン2へ?)

