【CBS編】更新か打ち切りか...米ドラマシリーズの行方をチェック！

アメリカでは昨秋から放送スタートしたドラマがシーズンファイナルを迎えている。今年は新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大により、数多くの作品が製作中断を余儀なくされ、予定の話数よりも早めに切り上げている。更新なのか、打ち切りなのか、シリーズの更新状況を米ネットワークごとに見ていこう。

(最終更新日:4月30日)

更新決定

・シーズン4へ

・シーズン2へ

・『Mom』シーズン8へ

打ち切り決定

・(シーズン10で終了)

・(シーズン2)

検討中

・(シーズン18へ?)

・(シーズン12へ?)

・(シーズン7へ?)

・(シーズン5へ?)

・(シーズン5へ?)

・(シーズン3へ?)

・(シーズン4へ?)

・(シーズン4へ?)

・(シーズン3へ?)

(シーズン2が今夏放送)

・(シーズン11へ?)

・(シーズン3へ?)

・(シーズン2へ?)

・(シーズン2へ?)

(『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のアビー役で知られるポーリー・ペレット出演の新作シットコム)

・『Bob Hearts Abishola』(シーズン2へ?)

・(シーズン2へ?)

・(シーズン5へ?)

・(シーズン3へ?)

・(シーズン2へ?)

(『ナース・ジャッキー』イーディ・ファルコ主演の新作犯罪捜査ドラマ)

・『The Unicorn』(シーズン2へ?)

(『JUSTIFIED 俺の正義』ウォルトン・ゴギンズ主演の新作シットコム)



Photo:

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(c)2019 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./『FBI:特別捜査班』(c)MMXIX CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./『S.W.A.T.』(c) 2018, 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios, Inc. All Rights Reserved./『ヤング・シェルドン』(c) Warner Bros. Entertainment Inc.