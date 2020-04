スティーヴは「最高の男」！『HAWAII FIVE-0』キャストメッセージ

大人気の常夏ポリスアクションドラマ『HAWAII FIVE-0』シーズン9のDVDが5月8⽇(金)よりリリースされる。シリーズ通算200話到達となる同シーズンのリリースを記念し、昨年ハワイで⾏われたプレミアムイベントの模様をお届けしよう。

1968年から12シーズン続いたオリジナルシリーズの初回放送から50周年という記念すべき年に撮影された特別なシーズン。昨年、ワイキキのクイーンズ・サーフ・ビーチで行われたプレミアイベント「Sunset on the beach」に登場したキャストやスタッフから、作品への熱い思いが伝わってきた。

そろってオールハワイロケの『HAWAII FIVE-0』と『私立探偵マグナム』の新シーズン放送前にプレミア試写を野外上映した同イベントでは、両作のキャストがビーチに敷かれたレッドカーペットに登場。シーズン8からの新メンバーで、マクギャレットに負けない勝気な性格のタニ・レイを演じるメーガン・ラスは、Instagramに数多くアップしている共演者との楽しそうな画像について「シーズン8から参加した時はもちろん緊張したけど、ファイブ・オーではスタッフもキャストも温かく迎えてくれたの。みんな本当に仲良くて、家族みたいよ!」と発言。そんな現場をまとめているのはスティーヴ・マクギャレット役のアレックス・オローリンのようで、アダム・ノシムリ役のイアン・アンソニー・デイルをはじめとした全員が、アレックスのことを「最高の男」と形容する。

チン・ホー・ケリー役のダニエル・デイ・キムとコノ・カラカウア役のグレイス・パーク、マックス・バーグマン役のマシ・オカという人気キャストがシーズン7を最後に降板してしまったが、新たなキャストを迎えた新生ファイブ・オーはすぐさまファンから受け入れられた。だからこそ、このイベントに登場したキャストたちは「シーズン9は、まさに苦しい時を支えてくれたファンのためのもの」と感謝。

9年目に入っても現場の制作意欲は衰えないようで、「ますますスリリングなドラマと、派手なアクションは倍以上の迫力で作り込んだよ」と製作陣も自信を見せる。ガンファイトはもちろん、シーズン9ではヘリコプターでのスタントやハワイの大空での空中戦などのアクションも展開する。また、オリジナルシリーズの放送開始から50年を迎えたことを記念し、オリジナルの初回エピソードを現代版に書き下ろしたエピソードや、メンバーがまさかのタイムトラべルで過去の未解決事件を追うエピソードなど、今までにない演出や斬新なストーリーにも注目だ。



■『HAWAII FIVE-0』シーズン9 商品情報

<セル>

DVD-BOX PART 1(9,800円+税)...5月8日(金)発売

DVD-BOX PART 2(9,800円+税)...6月3日(水)発売

<レンタル>

DVD Vol.1〜7...5月8日(金)レンタル開始

DVD Vol.8〜13...6月3日(水)レンタル開始

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『HAWAII FIVE-0』シーズン9

TM & © 2020 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.