Hey everyone! We can confirm that the circulating trailer is year-old PC footage used as part of an internal presentation. We are energized by your excitement and look forward to showing you just how far this game has come. Stay tuned for a more detailed look soon! ⚔️— Godfall (@PlayGodfall) 2020年1月21日

プレイステーション 5(PS5)向けタイトルとしてCounterplay Gamesが開発を担当している「Godfall」のゲームプレイ映像がリークされました。Godfallの公式Twitterアカウントはリークされた映像が本物であると認めています。Godfall gameplay, a game announced for the PS5, allegedly leaks online - Polygonhttps://www.polygon.com/2020/1/21/21075288/godfall-ps5-gameplay-leak-playstation-footage-videoサードパーティーのゲーム開発スタジオであるCounterplay Gamesが、2019年12月に行われたThe Game Awardsの中で、「プレイヤーがゲームをプレイすればするほど強くなれる」という高いマスタリーシステムを持った「Godfall」を発表しました。Epic Gamesの開発するゲームエンジンであるUnreal Engine 4をベースとしており、PS5のほか、PC版がEpic Gamesストア独占で配信される予定です。発表時に公開されたトレーラーは以下からチェックできます。Godfall - Reveal Trailer - YouTubeこのGodfallのゲームプレイ映像がインターネット上でリークされました。リーク映像はすぐさま海外掲示板サイトのReddit上に投稿されており、一時はムービーが削除されたものの、すぐに別の配信サイト上にファイルがアップロードされる事態となっています。Streamableにアップロードされたリーク映像は以下の通り。リークされたゲームプレイ映像は、ユーザーインターフェースが一切表示されていない画面上でサードパーソンアクションが繰り広げられています。Godfallの公式Twitterアカウントは「リークされた映像は社内でのプレゼンテーション用で使用されてきた古い映像であることが確認できます。我々はみんなが興奮してくれることをうれしく思っており、このゲームがどこまで完成しているかをみんなに見せられるタイミングを楽しみにしています。すぐにより詳細なものを公開するのでお楽しみに!」とツイートし、リーク映像が本物であると認めています。なお、Godfallの開発元であるCounterplay Gamesは、2016年に公開された「Duelyst」を開発したゲームスタジオです。Counterplay GamesにはCall of Dutyシリーズや、Destiny 2、Diablo IIIなどの人気タイトルに携わった開発者が多く参加しています。