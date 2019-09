¡Úº£½µ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¡Û¥·¥§¥ë¥É¥ó·»¤¬ÅÐ¾ì¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡ú¥»¥ª¥ê¡¼¡Ù¡õ"²Î¤Ê¤·"¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¤¬ÆüËÜ½éÊüÁ÷¡ª

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は、ついにシェルドン兄が登場する『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』シーズン11や、"歌なし"『レ・ミゼラブル』が日本初放送! お見逃しなく!

9月16日(月)から9月22日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

■9月18日(水)

・22:00〜シーズン3(スーパー!ドラマTV)

豊富な科学の知識と機転であらゆるミッションを遂行する理系ニューヒーローの活躍を描くアクションドラマ。前シーズン、ある理由により主人公アンガス・マクガイバーは、秘密組織フェニックス財団を辞職する。ナイジェリアの小さな村で村人たちの暮らしを助けながら日々を過ごしていたが、そこへ相棒のジャックがベラルーシの内紛に巻き込まれて囚われの身になっていると連絡が...。さらに、CIA時代にジャックの上司だったことぐらいしか明らかになっていない本部長マティの過去が判明。また、ジャック・ダルトンを演じるジョージ・イーズが降板する新シーズン。

・23:00〜(女性チャンネル♪LaLa TV)

サスペンス・コメディドラマ『デスパレートな妻たち』のメアリー・アリス・ヤング役(ナレーター)で知られるブレンダ・ストロングがナレーションする実録犯罪ドラマが日本初放送。一見、完璧に見える家族に潜むほの暗い秘密、憤り、裏切り...、さらに愛情がやがて嫉妬、欲望、そして殺意へ変わっていく様を描く。

■9月21日(土)

・16:00〜(AXNミステリー)

"レ・ミゼラブル"といえば、歌劇やミュージカル映画などのイメージが強いが、英BBC Oneがストーリー重視で"歌なし"リメイクに挑んだドラマ版。コゼットが生まれる前のファンテーヌの人生や、彼女がなぜシングルマザーとして生きることになったのかなど、これまであまり知られることのなかったストーリーが語られる。

・18:30〜シーズン11(スーパー!ドラマTV)

ついにシェルドンの兄が登場&豪華すぎるゲストスターにも注目の新シーズン! シェルドン(ジム・パーソンズ)とエイミー(メイエム・ビアリク)は、一時的に同棲生活を始めたことで仲を深めていたが、あることをきっかけに遠距離恋愛に。一方、距離のあったレナードの母ビバリーとペニーはひょんなことからコミュニケーションをとるようになり、レナードが知らぬうちに二人はすっかり仲良しに。それに嫉妬するレナード...。ファイナルシーズンに向け見逃せない。

・(Netflix)

閉ざされた取調室を舞台に繰り広げられる、異彩を放つ新作刑事ドラマ。刑事と容疑者の間で展開する緊迫した心理的駆け引きを、シンプルな設定で緻密に描き、イギリス・ドイツ・フランス・スペイン編とあるシリーズ作品。イギリス編ではゲスト出演として、『ドクター・フー』のデヴィッド・テナントや、『エージェント・カーター』のヘイリー・アトウェルがゲスト出演している。

