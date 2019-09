2018年に生まれたイギリスの赤ちゃんの名前の統計が発表されました。

その結果、前年に比べて“Alexa”「アレクサ」と女の子の名前が著しく人気を落としていることが判明しました。

‘Alexa’ is a less popular baby name since Amazon launched Echo





2017年の名前ランキング181位から、2018年は380位に落ちたとのことです。

理由はお察しだと思いますが、スマートスピーカー「エコー」の音声アシスタントが同名であることが影響したとみられています。

今のところ推測段階ではありますが、他に理由も見つかっていないため、当たっている可能性は高いと思われます。

呼びかける声は「アレクサ」以外に「コンピューター」など、いくつか選べるとは言え、何かと面倒が起きるのは明白でしょうしね……。

ちなみにアレクサは、アレクサンダーの女性形であるアレクサンドラの愛称です。