2019年9月20日(金)に登場する「 Nintendo Switch Lite」を実際にプレイしているムービーが公開されました。ムービーでは、サイズや使用感をNintendo Switchと比較したり、実際にゲームをプレイしたりしている様子を見ることができます。Hands-On With The Nintendo Switch Lite: Sturdy, Stylish, Comfortablehttps://kotaku.com/hands-on-with-the-nintendo-switch-lite-sturdy-stylish-1837592379Switch Lite First Look: Nintendo's Smaller Switch Is Sneaky Goodhttps://gizmodo.com/the-switch-lite-is-sneaky-good-1837587366以下のムービーを見ると、実際にNintendo Switch Liteを手に取ってプレイしている様子が分かります。Nintendo Switch Lite - Hands-On - YouTubeゲーム専門ニュースメディアKotakuのスタッフであるヘザー・アレキサンドラ氏は「最初はおもちゃみたいに見えましたが、触ってみるととても良くできていました」と率直な感想を述べています。アレキサンドラ氏が指摘する最大のポイントは「Nintendo Switch LiteにはJoy-Conがない」ということです。このため、「もはや振動というより触感」だともいわれるJoy-Conの「HD振動」といった機能はNintendo Switch Liteでは味わえません。Nintendo Switch Liteの解像度は1280×720でNintendo Switchと同じですが、画面の大きさは6.2インチから5.5インチに縮小しています。Joy-Conがないことや、画面の縮小により「Nintendo Switch Liteをプレイする感覚は、ニンテンドー3DSのようです」とアレキサンドラ氏は述べています。一方、改善点はバッテリーの持続時間が伸びたことです。任天堂のサイトによればNintendo Switch Liteで「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」をプレイできる時間は約4時間と、旧モデルのNintendo Switchの約3時間から1時間ほど伸びています。なお、Nintendo Switchの新モデルもバッテリー持続時間が長くなっており、これには消費電力が40〜50%も削減したことが関係しています。Nintendo Switchの新モデルは消費電力が40〜50%も削減しバッテリー持続時間が大幅に改善 - GIGAZINE「バッテリー駆動時間が大幅に増加したわけではありませんが、出先や部屋のベッドで寝転んでプレイするには大きな違いです」とアレキサンドラ氏。実際にNintendo Switch Liteで「マリオカート8 デラックス」や「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」をプレイしてみたところ、ゲームに必要な機能はすべてそろっていて、プレイに支障はなかったとのこと。アレキサンドラ氏は「私はNintendo Switchをドックに接続してテレビモニターでプレイしたり、ライブ配信でプレイを共有したりするのが好きなのでなんともいえませんが、快適さ重視で完璧な機能を求めない人にとっては、まさに望むものすべてが詰まっている機種です」とまとめています。また、技術系メディアGIZMODOのライターであるサム・ラザフォード氏はアレキサンドラ氏とは違った目線でNintendo Switch Liteを評価しています。上のNintendo Switch Liteと下のNintendo Switchを比較してみると、Nintendo Switch Liteの背面にはスタンドがありません。「Nintendo Switch Liteの方が画面の色温度がやや暖かめ」だとも指摘しています。さらに、コントローラーと本体が一体化しているおかげで、Nintendo Switchの携帯モードにあったような微妙なきしみやがたつきも感じられなくなったとのこと。ラザフォード氏は「Nintendo Switchに比べて25%近く小型化しつつ、より頑丈になったことで、不安を感じずにカバンに入れて持ち運べるようになりました」と述べています。このことから、ラザフォード氏は「Nintendo Switch Liteは携帯モードでのカジュアルな使用に特化しており、どちらかといえば子どもよりも大人向けのデバイスです」と評しています。Nintendo Switch Lite本体は、2019年11月1日発売予定の限定デザイン版をAmazon.co.jpで予約注文可能で、価格は記事作成時点で2万1978円です。Amazon | Nintendo Switch Lite ザシアン・ザマゼンタ 【携帯専用・ACアダプター同梱】 | ゲーム