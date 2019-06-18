¤â¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¥Ð¥¿¡¼¤ÎÁª¤ÓÊý¡£¥«¥ë¥Ô¥¹¥Ð¥¿¡¼¡¢È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼etc.¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
¡¡¤è¤¯Ê¹¤¯¡È¤¢¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¡É¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¥È¡¼¥¹¥È¤ä¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÎÁÍý¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥¿¡¼¡×¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥ó¥´¥Ð¥¿¡¼¡×¤ä¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ð¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥à¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ä¡¢¡Ö¥®¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·ò¹¯·Ï¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¥Ð¥¿¡¼¤Ï¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â³§¤µ¤ó¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Î¤³¤È¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¡ÖÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¡×¡¢¡ÖÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡×¡¢¡Ö¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Ð¥¿¡¼¡×¡Ä¡Ä¡¢ºÇ¶á¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¤ê¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶²¿¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Ð¥¿¡¼Áª¤Ó¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¡×¤ò6¤Ä¸·Áª¤·¤Æ²òÀâ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡±öÊ¬¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼
¡¡¤½¤â¤½¤â¥Ð¥¿¡¼¤È¤Ï¡¢À¸Æý¤«¤éÊ¬Î¥¤µ¤»¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤òÙøÙÂ¡Ê¤«¤¯¤Ï¤ó¡¢¤«¤²ó¤¹¤³¤È¡Ë¤·¡¢»éËÃÆ±»Î¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ÆÎý¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¡£Îý¤ê¾å¤²¤¿¸å¤Ë¿©±ö¤òÅº²Ã¤·¤¿¡ÖÍ±ö¥Ð¥¿¡¼¡×¤ÏÊÝÂ¸À¤¬¹â¤¯¡¢É÷Ì£¤¬ÎÉ¤¤¤¿¤á¡¢²ÈÄíÍÑ¤È¤·¤Æ¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊýÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤Ï¡¢±ö¤ò²Ã¤¨¤º¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Ð¥¿¡¼¤Ç¡¢À½²ÛÍÑ¤ä±öÊ¬¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¢È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼
¡¡¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤òÆý»À¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Æºî¤é¤ì¤¿¥Ð¥¿¡¼¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¤ÈË§¹á¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ëÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥·¥ì¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼çÎ®¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¿¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡ÖÈóÈ¯¹Ú¡×¤Ç¤¹¡£È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥È¡¼¥¹¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤äßÖ¤áÊª¤Ë»È¤¨¤Ð¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÉ÷Ì£¡¦¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¢¡·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë£¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Ð¥¿¡¼
¡¡¾¯¤·³Ð¤¨¤Å¤é¤¤Ì¾Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖËÒÁð¡×¤ò»ôÎÁ¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿µí¤Î¥ß¥ë¥¯¤«¤é¤Ç¤¤ë¥Ð¥¿¡¼¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤ä¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¶¦Ìò¥ê¥Î¡¼¥ë»À¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢·ò¹¯»Ö¸þÇÉ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¤ò°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Çºî¤é¤ì¤ëÂçÈ¾¤Ï¡¢¹òÊªÎà¤ò¿©¤Ù¤¿µí¤Î¥ß¥ë¥¯¤«¤éºî¤é¤ì¤ë¡Ö¥°¥ì¥¤¥ó¥Õ¥§¥Ã¥É¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¤ÏÄ¶¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍïÇÀ²¦¹ñ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ç¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡£¿¿¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¢¡¤¢¤Î¥«¥ë¥Ô¥¹¤¬ºî¤ë¸¸¤Î¤¥«¥ë¥Ô¥¹¥Ð¥¿¡¼
¡¡¤¢¤Î¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤«¤é¡¢¥Ð¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡ª ¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¥Ð¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ô¥¹¤òºî¤ë¹©Äø¤ÇÊ¬Î¥¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤«¤éÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ãÇò¿§¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö½é¤Ï¶ÈÌ³ÍÑ¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1981Ç¯¤«¤é°ìÈÌ¸þ¤±¤Ë¤âÈÎÇä¡£¤³¤À¤ï¤ê¥Ð¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤ë¤Û¤É¤Ë¡£¥³¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¸ý¤É¤±¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹¹ðÀëÅÁ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡Ö¸¸¤Î¥Ð¥¿¡¼¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¢¡À¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤â·ò¹¯Åª¤Ê¿©ÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¥¥®¡¼
¡¡¥®¡¼¤È¤Ï¡¢Ìµ±ö¤ÎÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤ò¼ÑµÍ¤á¡¢¿åÊ¬¡¦Æý¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡¦ÆýÅü¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿½ã¿è¤Ê¡ÖÆý»éËÃ¡×¤Î¤³¤È¡£¥¤¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Ç¸Å¤¯¤«¤éºî¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥ª¥¤¥ë¡×¤Ç¡¢À½Â¤¤Î²áÄø¤ÇÉåÇÔ¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÀ®Ê¬¤¬½üµî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ï²¹¤Ç¤âÄ¹´ü´ÖÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾å¼Á¤Ê¥®¡¼¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ð¥¿¡¼¤ä¿¢ÊªÌý¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾Ã²½µÛ¼ý¤Î¤è¤¤¡Ö¶¦Ìò¥ê¥Î¡¼¥ë»À¡×¤ä¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖÃæº¿»éËÃ»À¢¨¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥é¥À¤ËÃßÀÑ¤·¤Ë¤¯¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ª¥¤¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹TIME»ï¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â·ò¹¯Åª¤Ê¿©ÉÊ50¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡ª
¡¡¥È¡¼¥¹¥È¤ä¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÎÁÍý¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥¿¡¼¡×¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥ó¥´¥Ð¥¿¡¼¡×¤ä¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ð¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥à¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ä¡¢¡Ö¥®¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·ò¹¯·Ï¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¥Ð¥¿¡¼¤Ï¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â³§¤µ¤ó¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Î¤³¤È¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¡ÖÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¡×¡¢¡ÖÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡×¡¢¡Ö¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Ð¥¿¡¼¡×¡Ä¡Ä¡¢ºÇ¶á¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¤ê¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶²¿¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Ð¥¿¡¼Áª¤Ó¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¡×¤ò6¤Ä¸·Áª¤·¤Æ²òÀâ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡±öÊ¬¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼
¡¡¤½¤â¤½¤â¥Ð¥¿¡¼¤È¤Ï¡¢À¸Æý¤«¤éÊ¬Î¥¤µ¤»¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤òÙøÙÂ¡Ê¤«¤¯¤Ï¤ó¡¢¤«¤²ó¤¹¤³¤È¡Ë¤·¡¢»éËÃÆ±»Î¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ÆÎý¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¡£Îý¤ê¾å¤²¤¿¸å¤Ë¿©±ö¤òÅº²Ã¤·¤¿¡ÖÍ±ö¥Ð¥¿¡¼¡×¤ÏÊÝÂ¸À¤¬¹â¤¯¡¢É÷Ì£¤¬ÎÉ¤¤¤¿¤á¡¢²ÈÄíÍÑ¤È¤·¤Æ¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊýÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤Ï¡¢±ö¤ò²Ã¤¨¤º¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Ð¥¿¡¼¤Ç¡¢À½²ÛÍÑ¤ä±öÊ¬¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¢È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼
¡¡¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤òÆý»À¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Æºî¤é¤ì¤¿¥Ð¥¿¡¼¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¤ÈË§¹á¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ëÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥·¥ì¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼çÎ®¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¿¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡ÖÈóÈ¯¹Ú¡×¤Ç¤¹¡£È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥È¡¼¥¹¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤äßÖ¤áÊª¤Ë»È¤¨¤Ð¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÉ÷Ì£¡¦¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¢¡·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë£¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Ð¥¿¡¼
¡¡¾¯¤·³Ð¤¨¤Å¤é¤¤Ì¾Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖËÒÁð¡×¤ò»ôÎÁ¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿µí¤Î¥ß¥ë¥¯¤«¤é¤Ç¤¤ë¥Ð¥¿¡¼¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤ä¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¶¦Ìò¥ê¥Î¡¼¥ë»À¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢·ò¹¯»Ö¸þÇÉ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¤ò°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Çºî¤é¤ì¤ëÂçÈ¾¤Ï¡¢¹òÊªÎà¤ò¿©¤Ù¤¿µí¤Î¥ß¥ë¥¯¤«¤éºî¤é¤ì¤ë¡Ö¥°¥ì¥¤¥ó¥Õ¥§¥Ã¥É¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¤ÏÄ¶¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍïÇÀ²¦¹ñ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ç¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡£¿¿¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¢¡¤¢¤Î¥«¥ë¥Ô¥¹¤¬ºî¤ë¸¸¤Î¤¥«¥ë¥Ô¥¹¥Ð¥¿¡¼
¡¡¤¢¤Î¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤«¤é¡¢¥Ð¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡ª ¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¥Ð¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ô¥¹¤òºî¤ë¹©Äø¤ÇÊ¬Î¥¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤«¤éÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ãÇò¿§¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö½é¤Ï¶ÈÌ³ÍÑ¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1981Ç¯¤«¤é°ìÈÌ¸þ¤±¤Ë¤âÈÎÇä¡£¤³¤À¤ï¤ê¥Ð¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤ë¤Û¤É¤Ë¡£¥³¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¸ý¤É¤±¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹¹ðÀëÅÁ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡Ö¸¸¤Î¥Ð¥¿¡¼¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¢¡À¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤â·ò¹¯Åª¤Ê¿©ÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¥¥®¡¼
¡¡¥®¡¼¤È¤Ï¡¢Ìµ±ö¤ÎÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤ò¼ÑµÍ¤á¡¢¿åÊ¬¡¦Æý¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡¦ÆýÅü¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿½ã¿è¤Ê¡ÖÆý»éËÃ¡×¤Î¤³¤È¡£¥¤¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Ç¸Å¤¯¤«¤éºî¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥ª¥¤¥ë¡×¤Ç¡¢À½Â¤¤Î²áÄø¤ÇÉåÇÔ¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÀ®Ê¬¤¬½üµî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ï²¹¤Ç¤âÄ¹´ü´ÖÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾å¼Á¤Ê¥®¡¼¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ð¥¿¡¼¤ä¿¢ÊªÌý¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾Ã²½µÛ¼ý¤Î¤è¤¤¡Ö¶¦Ìò¥ê¥Î¡¼¥ë»À¡×¤ä¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖÃæº¿»éËÃ»À¢¨¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥é¥À¤ËÃßÀÑ¤·¤Ë¤¯¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ª¥¤¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹TIME»ï¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â·ò¹¯Åª¤Ê¿©ÉÊ50¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡ª